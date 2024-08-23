Глава Управления военной разведки Израиля (АМАН) генерал-майор Аарон Халива официально ушел в отставку. Что стало причиной такого шага: ответственный поступок честного офицера или политические интриги в разведсообществе еврейского государства?

ИА Регнум

В прощальном брифинге Халива заявил о решении оставить высокий пост «из соображений совести» и попутно возложил на себя персональную ответственность за нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Несмотря на то, что о планах в скором времени уйти в отставку Халива заявлял еще в апреле, время для прощания он выбрал весьма неудачное.

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа по-прежнему не завершена, а попавшие в плен к ХАМАС израильтяне не освобождены.

Кроме того, растет риск столкновения с ливанской «Хезболлой» и Ираном, которые так и не отказались от идеи отомстить Израилю за прежние обиды.

«Обезглавить» в таких условиях военную разведку — поставить под удар национальную безопасность и прослыть пораженцем.

Впрочем, останься Халива у руля АМАН еще на какое-то время, в его профессиональном «портфолио» появилось бы несколько новых обвинений в некомпетентности — причём с выраженной политической подоплекой.

Пострадал за несговорчивость

Генерал Халива не единственный, чьи структуры повинились в том, что «проспали» нападение ХАМАС в октябре 2023 года. Ответственность за провал также публично взяли на себя глава Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви и глава внутренней разведывательной службы Шин Бет Ронен Бар.

Однако, в отличие от Халивы, оба в итоге сохранили посты и даже смогли избежать чрезмерной критики со стороны общественности, увеличив политический капитал. Халеви с головой ушел в подготовку к защите израильского приграничья от возможного нападения «Хезболлы» и по уровню доверия общественности опередил нескольких министров, а Бар включился в работу над заключением сделки с ХАМАС по обмену заложниками.

При этом оба военачальника работают в тесной связке с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и сильно помогают ему бороться с оппозицией внутри правительства. Нетаньяху несколько раз использовал Бара и Халеви в качестве «политического тарана», чтобы разобщить оппозицию и лишить ее поддержки действующих силовиков, а также чтобы укрепить собственный имидж защитника Израиля.

На этом фоне глава военной разведки Халива, будучи гораздо менее сговорчивым и к тому же достаточно близким по политическим взглядам к лидеру оппозиции Бени Ганцу, едва ли мог рассчитывать на лояльность израильского премьера.

Критика в адрес Халивы, звучащая в том числе со стороны парламентских партий и канцелярии премьер-министра, не ограничивается одними лишь «событиями 7 октября».

Так, на бывшего начальника военной разведки постфактум повесили вину за «провальное реагирование» на иранскую операцию «Правдивое обещание» в апреле 2024 года. Якобы Халива не смог грамотно просчитать возможный ответ Тегерана на гибель его военных советников в Дамаске и «в значительной степени дезинформировал руководство». В результате чего Иран смог получить максимальный медийный эффект от удара по территории Израиля.

Вполне вероятно, что схожим образом власти охарактеризовали бы и итоги новой контракции Ирана, случись она в ближайшее время. А потому Халива предпочел покинуть АМАН самостоятельно и до появления новой порции обвинений.

Сторонники Нетаньяху между тем всеми силами стремятся убедить общественность, что отставной глава военной разведки своими действиями якобы привел ведомство «к разложению» и его уход — закономерный итог череды провалов, а не результат политических интриг.

А учитывая, что в Израиле немало тех, кто возлагает на Халиву персональную вину за захват ХАМАС заложников, эта позиция органично вписывается в общую картину.

Список виноватых

Несмотря на отставку Халивы, АМАН продолжает лихорадить.

Кандидатура нового главы ведомства Шломи Биндера вызвала ожесточенные споры. Этому способствовали как нежелание преждевременно «отпускать» в отставку Халиву (от которого требуют едва ли не собственной кровью смыть позор), так и продолжающиеся кулуарные баталии в израильском правительстве.

Израильские «ястребы» во главе с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром и главой минфина Бецалелем Смотричем требуют не только заморозить новые назначения в Генштабе, но и попутно отстранить министра обороны Йоава Галанта. Ультраправые считают, что Галант должен нести ответственность наравне с другими высокопоставленными командирами ЦАХАЛ.

Критика со стороны Бен-Гвира и Смотрича звучит также в адрес руководства Шин Бет, однако ее Нетаньяху легко парирует докладами об успехах ведомства по разгрому подпольных организаций.

Интересно, что за рамками разбирательств вокруг того, кто виноват в тактических успехах ХАМАС, оказалась израильская внешняя разведка («Моссад») — хотя в первые месяцы конфликта в Газе ее критиковали наравне с другими спецслужбами.

Сама по себе быстрая реабилитация разведсообщества не является чем-то новым. В истории Израиля уже было несколько подобных случаев, когда спецслужбы компенсировали провалы устранением их последствий. Пример тому — охота за террористами группировки «Черный сентябрь», устроившими теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Вполне возможно, что и в этот раз «Моссад» смог несколько реабилитироваться после череды успешных операций по ликвидации значимых фигур проиранской «Оси сопротивления», крупнейшей из которых стало убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране.

Кроме того, руководство «Моссада» остается ключевым звеном в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильтян, находящихся в плену у ХАМАС, и, что важнее, пользуется доверием США и арабских партнеров.

Даже самые отъявленные критики сделки по Газе едва ли пойдут на собственноручное разрушение столь ценного канала коммуникации. Тем более, что в таком случае есть риск нарваться на недовольство Вашингтона.

С другой стороны, «Моссад» всё еще может вернуться в список виновных. В случае, если переговорный процесс прекратится, разведке быстро припомнят ее прежние просчеты.

Так что военная разведка пусть и стала первой «разменной фигурой» в поиске виноватых в успехах ХАМАС, вряд ли будет последней.