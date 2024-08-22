В последние дни интернет облетело видео с танком, замеченным якобы в зоне боевых действий в Курской области. Он на большой скорости несется по городской улице, едва не задевая в маневре проезжающую мимо легковую машину. Танк как танк, вот только над ним развевается бело-красно-белое полотнище.

ИА Регнум

Возможно, кто-то уже успел подзабыть, но четыре года назад, на фоне послевыборных протестов в Белоруссии, это цветосочетание встречалось достаточно широко, т. к. БЧБ-цвета (по-белорусски — бел-чырвона-белы) выбраны как символ теми, кто не приемлет власть Александра Лукашенко.

Этот флаг был создан в 1917 году и считался «государственным» в формально существовавшей в 1918–м Белорусской Народной Республике — марионеточном образовании в оккупированной немцами Белоруссии.

Во время Великой Отечественной войны символика на основе БЧБ-цветов широко использовалась белорусскими коллаборационистами. В частности, её применяли белорусские служащие Вспомогательной полиции, члены Союза белорусской молодежи, служащие Белорусской краёвой обороны, 1-й (Белорусской) гренадерской бригады Ваффен СС и 13-го Белорусского полицейского батальона СД. В школах БЧБ-флаги обрамляли портреты Гитлера.

В 1991–1995 годах этот флаг был государственным символом независимой Белоруссии, однако затем на национальном референдуме был заменен на нынешний. Сторонники старого флага не смирились, и с тех пор в стране существует мгновенно опознаваемая дихотомия: те, кто поддерживает власть, использует официальный флаг; те, кто против, — «старый».

Более того, после 2020 года и достаточно массовой политической эмиграции из страны БЧБ-флаг является своеобразным символом «альтернативной» эмигрантской Белоруссии.

Всё бы ничего, но эта эмигрантская Белоруссия является рассадником точно такой же звериной русофобии, как и официальная Украина. И неслучайно белорусские эмигранты в числе первых стали участвовать в боевых действиях на Украине начиная с 2014 года.

В июне 2015 года была основана тактическая группа «Беларусь», которая 9 марта 2022-го была развернута в батальон имени Кастуся Калиновского (25 марта вошел в структуру ВСУ, а 21 мая был развернут в полк, поглотив батальоны «Литвин» и «Волат»). Полк является самым большим белорусским подразделением украинских войск.

19 августа 2022 года из его состава был вычленен отдельный батальон «Террор». Командование части признавалось: «Большинство наших ребят ехали сюда и шли воевать в надежде, что после победы Украины мы сможем наконец повлиять на ситуацию в Белоруссии. Как именно это будет — сегодня очень тяжело предсказать. Но элементы плана есть, и наша стратегическая цель — это освобождение Белоруссии».

То есть воюют беглые белорусы (кстати, сами себя они называют исключительно «беларусами», через «а») как бы за Украину, но в основном — против России и со своими собственными далекоидущими целями. В общем, «за нашу и вашу свободу».

Наличие белорусских добровольческих соединений ВСУ на фронте новостью не является. А вот танк под БЧБ-флагом был замечен впервые. По утверждениям распространивших видео СМИ, танк этот принадлежит 225-му отдельному штурмовому батальону 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которым командует майор Олег Ширяев.

Видео появилось в Сети благодаря командиру отделения эвакуации техники этого батальона с позывным Жерар. В составе подразделения есть танковое отделение «Тур», в котором якобы числится трофейный Т-90М «Прорыв-3». На него и приспособили бело-красно-белый флаг.

«Сообщается также, что в рамках боевой операции ВСУ белорусские военнослужащие одними из первых вошли на территорию Курской области», — рапортовало эмигрантское издание Reformation.

Реакция на видео ожидаемо была массовой и взрывной. Ведь это, в сущности, первое видеосвидетельство того, что в вооруженном противодействии российской армии участвуют не только вэсэушники, но и белорусы. То, что в современных обстоятельствах это слово может означать людей с очень разными политическими взглядами, не учитывается.

Услышав слово «белорус», средний россиянин, к примеру, может подумать, что Лукашенко начал поддерживать Украину или еще что-нибудь в том же роде, в то время как БЧБ-символика для большинства жителей современной Белоруссии абсолютно чужда, а многим и откровенно враждебна, так как использовалась белорусскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной.

Однако информация сразу же вызвала и вполне обоснованные подозрения — ведь до сих пор ни о каких БЧБ-танках на фронте слышно не было. На вооружении у «укробелорусов» есть пулеметы, минометы, «Джавелины», «Стингеры», а вот о тяжелой бронетехнике речи не шло.

Кроме того, на видео никоим образом не Т-90, а Т-72. Так что вскоре появилось предположение, что видео было намеренной постановкой, призванной воздействовать на эмоционально неустойчивую часть публики. Вполне возможно, что танкисты просто прокатились «на камеру», после чего флаг с танка был снят.

И действительно, днем 21 августа последовало подтверждение: видео снято в рамках информационной акции на территории Украины, а точнее, в Киянице Сумской области, приблизительно в 20 километрах от границы с Российской Федерацией.

На стволе танка Т-72Б3 виден защитный чехол, используемый для предотвращения попадания грязи, используемый либо после чистки, либо для преодоления водных преград и на марше. Один из наёмников сидит на броне, полностью игнорируя средства индивидуальной защиты — на нём лишь кепка и шорты.

В начале ролика видно гражданский автомобиль, спокойно передвигающийся по дороге, хотя этот фрагмент экстремисты предусмотрительно обрезали. Так что декорацию боевых действий в тылу воссоздали крайне некачественно, не заморачиваясь деталями.

И тем не менее факт остается фактом — белорусские политэмигранты явно намерены использовать противостояние на Украине для того, чтобы подогреть интерес к себе накануне президентских выборов в Белоруссии в следующем году. Затем и был нужен танк с БЧБ-флагом, о котором многие к настоящему моменту просто забыли.