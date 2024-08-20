Утро понедельника 19 августа 2024 года выдалось для немецких политиков на редкость тяжелым. В бундестаге всё смешалось.

ИА Регнум Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) объявил о том, что Германия в этом году уже исчерпала свои финансовые возможности по предоставлению помощи Украине. Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) может больше не утруждать себя отправкой новых заявок, ибо денег на их удовлетворение все равно не предвидится.

После этого немецкий парламент впал в состояние кататонического возбуждения.

«Последствия бюджетного соглашения о закупке оружия и боеприпасов для Украины окажут немедленное влияние на ход войны и ослабят украинскую армию. <…> Посыл соглашения создает впечатление, что «долговой тормоз» немецкого бюджета важнее, чем жизнь и выживание европейской нации, находящейся под ударом», — патетически взывают к депутатам авторы обращения от объединения «Реальная политика» — радикального крыла партии «зеленых», ультимативно требующих продолжения поддержки Украины.

Письмо подписали в общей сложности около 150 членов партии. Однако решение о приостановке Украине ассигнований сверх бюджетного лимита расстроило не только лишь «оливково-зеленых» радикалов.

«Это фатальный сигнал немецкого правительства по отношению к Украине», — также критикует решение председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот (СДПГ).

Блок ХДС/ХСС также не остался в стороне от обвинений. «Если Олаф Шольц действительно имел в виду то, что он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, согласно которой без безопасности все остальное — ничто, то €4 млрд никак не достаточно для федерального бюджета в €481 млрд», — заявил эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген в интервью газете Tagesspiegel.

Бывший посол Киева в Германии Андрей Мельник высказался еще более радикально. «Бухгалтерское мышление в германском минфине и в бундесканцелярии приведет к разрушительным последствиям. Действия «светофорной коалиции» — плохая новость и горькая пощечина всем украинцам», — сокрушается самый недипломатичный дипломат, сосланный за свои «достижения» из Германии на другой конец света в Бразилию.

Освежим берлинскую бухгалтерию: до конца нынешнего года Украина должна получить от Германии весьма внушительный пакет вооружений. В него входят четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T, 10 зенитных танков «Гепард», 16 гаубиц, боевые беспилотники, 30 основных боевых танков «Леопард-1» и несколько тысяч единиц боеприпасов.

В бюджете же на 2024 год Германия запланировала на поддержку украинского режима почти €7,5 млрд.

Однако курская авантюра, а также поражения в Донбассе и под Харьковом уже стоили Киеву катастрофических потерь в боевой технике. Очевидно, что без новых и весьма срочных инъекций военно-финансовой помощи со стороны Запада украинскому фронту грозит обрушение сразу на нескольких направлениях.

Зная, что прожорливый киевский молох имеет нездоровую тенденцию «осваивать» любую предоставляемую помощь — военную или финансовую — с фантастической быстротой, Борис Писториус еще в мае объявил о дополнительной потребности в €3,8 млрд на поддержку Киева.

В свою очередь, Кристиан Линднер — один из немногих профессионалов в нынешнем коалиционном правительстве и убежденный сторонник финансовой дисциплины, заявил, что финансовые траты вне бюджетного лимита по этой статье в нынешнем году просто исключены.

Его позицию поддержала федеральная канцелярия. Однако продолжение финансирования, как намекнул Линднер, все же возможно. Но только из другого источника.

Понять весьма недвусмысленный намек главы германского минфина немудрено. С начала российской спецоперации западные страны заморозили около €260 млрд средств российских банков, причем большая часть этих средств — около €210 млрд — находится в юрисдикции ЕС.

Проценты с этих сумм — порядка €50 млрд, — по мнению ряда депутатов и экспертов, могут как раз быть направлены на продолжение помощи Киеву, хотя окончательно этот вопрос пока еще не согласован из-за особой позиции венгерского премьера Виктора Орбана.

Также существуют и некоторые опасения юридического характера. Подобное изъятие суверенных фондов, фактически являющееся банальным грабежом, способно подорвать инвестиционную привлекательность Евросоюза и поставить под сомнение надежность вложений в его финансовую систему.

Впрочем, рассматривать бюджетный маневр Линднера в качестве попытки ускорить приватизацию российских активов в Европе, как пытаются представить ситуацию некоторые эксперты, было бы не совсем правильно.

Действиям германского минфина, контролируемого «Свободными демократами», и бундесканцелярии, находящейся под властью СДПГ, существует и другое, гораздо более банальное объяснение.

Дело в том, что нынешней осенью грядут выборы в региональные парламенты сразу в трех землях бывшей ГДР, где позиции всех трех партий «светофорной коалиции» находятся на катастрофически низких отметках.

Поддержка Украины на востоке Германии энтузиазма у местного населения отнюдь не вызывает. Выступление против бесконтрольного увеличения помощи Киеву вполне может трансформироваться для СДПГ в 1–2% поддержки в той же Саксонии. В настоящее время там старейшая политическая партия Германии балансирует на грани проходного барьера, с треском проигрывая позиции не только системной оппозиционной партии ХДС, но и немейнстримным AfD и Альянсу Сары Вагенкнехт.

Что же касается партии «Свободных демократов», то она может использовать свою принципиальную позицию в вопросах бюджетной экономии на федеральных парламентских выборах осенью 2025 года.

Не секрет, что СвДП каждые выборы занимается тем, что некоторые эксперты уничижительно называют «политической проституцией» — продажей своей позиции на коалиционных переговорах с партиями, формально победившими на выборах, но не имеющими достаточно голосов для формирования одно− или двухпартийного правительства.

Позиция бескомпромиссного сторонника бюджетной дисциплины отлично продается как политическая технология и избирателям, и партнерам по бундестагу.

Так что банальные партийные интриги внутри «светофорной» коалиции в вопросах поддержки Германией Украины рано сбрасывать со счетов.