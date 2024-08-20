Еще шесть-семь лет назад близким и единственным союзником России в Закавказье была Армения. С Грузией, несмотря на уход Михаила Саакашвили, отношения напоминали холодную войну. А Азербайджан был максимум стратегическим партнером благодаря торгово-экономическим связям и личному контакту президентов. Сегодня ситуация изменилась в корне.

РИА Новости/Михаил Терещенко/POOL

Армения стала фактически Грузией времен Саакашвили. Да, между Россией и Арменией нет территориальных споров, но армянские политики и лидеры общественного мнения за свое поражение в карабахской войне возлагают вину на Кремль, как когда-то делали это грузины после поражений в Осетии и Абхазии.

Ереван даже больше, чем Тбилиси, спешит в евроатлантическую семью. Представители США и ЕС охотнее и чаще встречаются с армянскими властями, чем с грузинскими.

Пока президент Армении Никол Пашинян гостит в Брюсселе у глав Еврокомиссии и Госдепа США, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отказывается ехать на поклон к Джо Байдену. Грузия, с поправкой, конечно, на войну 2008 года, фактически заняла позицию между Западом и Россией, как и Азербайджан.

Тбилиси расширяет экономические связи с Москвой и все чаще ругается с Западом по теме «права человека» и «демократии». Хотя официально правящая партия «Грузинская мечта» говорит о приверженности вступлению в НАТО и ЕС, Грузия сейчас политически и экономически стоит ближе к России, чем к Западу. Обозреватели остро подмечают, что Грузия столько лет шла на Запад, а пришла к России.

С 2022 года можно говорить о том, что в отношениях с Россией Азербайджан фактически занял место Армении.

За два дня до СВО президент Азербайджана Ильхам Алиев в Москве подписал с Владимиром Путиным декларацию о союзническом взаимодействии. Сами президенты не стесняются называть друг друга союзниками и друзьями. После того как Баку восстановил контроль над Карабахом, получив официальное признание своих действий со стороны Еревана, почвы для серьезных разногласий между странам нет.

Ход Путина

Состоявшийся 18–19 августа двухдневный визит Путина в Баку лишь подтвердил высокий уровень отношений. Но прежде чем обосновать его в деталях и фактах, стоит обратить внимание на одну немаловажную вещь.

Даже не вглядываясь в соглашения и заявления, сам факт поездки говорит о дипломатической победе Кремля. Ведь с начала СВО вражеские СМИ трубили об «изоляции Путина». Считалось, что никто сейчас не захочет иметь дело с «токсичной» Россией, а ее президент сконцентрирован на войне и не будет рисковать зарубежными поездками.

Но западные пропагандисты просчитались. Путин посетил Узбекистан, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Казахстан, Китай, КНДР, Вьетнам, Белоруссию и теперь Азербайджан. Причем в Баку он приехал после вторжения ВСУ в Курск, доказав, что ситуация под контролем, украинская оккупация не достигла своих целей, а враг будет скоро изгнан.

На Западе, наверное, уже привыкли к теплым приемам Путина в зарубежных странах, но все равно едва ли смирятся с тем, что точно так же его приняли в Баку.

Алиев и его гость назвали связи двух стран отношениями «между друзьями, соседями и союзниками». Азербайджанский президент отметил настрой на укрепление взаимодействия с Москвой по всем направлениям, а Путин указал на «тесные человеческие узы на протяжении веков».

В присутствии глав государств подписаны три соглашения и три меморандума. Они касаются кооперации в самых разных сферах: туризм, климат, медицина, наука, образование, инвестиции и так далее. В частности, планируется открытие в Баку российско-азербайджанского университета.

В экономическом плане обе страны идут в рост. Россия стала главным импортером в Азербайджан и основным покупателем ненефтяной продукции из Азербайджана. В списке его главных партнеров Москва уступает лишь Риму и Анкаре. Путин отметил, что российские компании вложили $4,5 млрд в азербайджанскую экономику.

В нынешнем году расчеты в национальных валютах выросли с 50 до 70%. Путин обратил внимание на то, что текущие показатели торговли в размере около $4 млрд не соответствуют потенциалу двух стран.

Если проект транспортного коридора «Север — Юг» заработает, то в краткосрочной перспективе товарооборот при нынешнем росте (+17%) может удвоиться.

Особняком в структуре сотрудничества стоит энергетика. «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и Бакинский судостроительный завод договорились о производстве танкеров класса «река — море».

Российские компании рассматривают участие в новых проектах на Каспийском шельфе. Ведущие энергокомпании «Газпром» и SOCAR готовы развивать свое партнерство в рамках проекта «Север — Юг». На практике это означает стоповые поставки топлива из России в Азербайджан с последующей их продажей на европейских рынках по трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум.

Вдобавок к морским перевозкам, обходным маршрутам через Индию и газовому хабу в Турции у российских экспортеров появляются еще один вариант обхода санкций и сбыта газа. Кроме того, этим летом активно обсуждался вариант сохранения поставок газа из России в Европу через Украину путем замены российского топлива на азербайджанское, и эту информацию подтвердили как Алиев, так и Владимир Зеленский.

Вступление в БРИКС

Наряду с экономикой и энергетикой Алиев и Путин послали два важных политических сигнала. Первое касается участия России в альтернативных западным структурам геополитических проектах. В совместном заявлении подчеркивается важная роль Шанхайской организации сотрудничества.

Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана, который сейчас является партнером ШОС по диалогу. Также Москва всегда приветствовала интерес Баку к БРИКС. В день визита Путина уходящий в отставку азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил о желании своей страны вступить в организацию. И 20 августа, сразу по завершении государственного визита Путина в Баку, Азербайджан подал заявку на вступление.

Конечно, можно сказать, что Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС после того, как такие же намерения обозначил его основной союзник — Турция. Но, справедливости ради, тесный характер двусторонних отношений Баку со странами БРИКС и ШОС дает Азербайджану основания действовать и без оглядки на Анкару.

Например, Алиев недавно побывал на саммите стран Центральной Азии в Астане, где, к слову, не было турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Объективно стремление стать членом этих двух организаций обусловлены внешнеполитической ориентацией Алиева на многополярность, что совпадает и со смыслами ШОС и БРИКС, и с намерениями купировать деструктивное влияние Запада.

После мартовских выборов в Азербайджане и сентябрьской операции в Карабахе ЕС, Франция и США обрушились с критикой на Баку, начали угрожать ему заморозкой контактов и даже санкциями. Алиеву нужны сильные союзники в лице России и Китая, чтобы сдерживать давление Запада.

Второй политический аспект переговоров Алиева и Путина более традиционен — отношения с Арменией. Разница лишь в том, что если раньше президенты обсуждали судьбу Карабаха и семи районов, то сейчас речь идет просто о подписании мирного соглашения.

Россия готова содействовать делимитации границ и предоставить площадку для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанский МИД поприветствовал стремление Москвы к посредничеству, что для России крайне важно и ценно. Поскольку уже два года как Евросоюз, Франция и США почти отодвинули Россию от армяно-азербайджанского урегулирования, а все важные встречи проходили в Брюсселе.

Сейчас у Москвы появился шанс взять реванш и вернуть себе главенствующую роль, которую она обозначила еще во время окончания 44-дневной войны. Трехстороннее заявление с участием Алиева и Пашиняна было подписано именно при посредничестве Путина.

Теперь, после «зеленого света» от Алиева остается получить ответ Еревана, что будет крайне непросто, учитывая активное сближение Армении с ЕС и США и сворачивание любых контактов с Россией.

Помимо экономики и политики, стоит отметить также ряд договоренностей гуманитарного характера, что очень сильно сказывается на политических и, как следствие, экономических связях.

Алиев очень трепетно относится к темам, важным для президента Путина — защите русского языка и исторической памяти. «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», — сказал российский президент.

Алиев и Путин, как сказал российский лидер, «договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой Победы».

Подводя итоги визита, можно сказать, что Россия и Азербайджан выводят свои отношения на качественно новый уровень, а государственный визит Путина стал лишь подтверждением тренда на сближение.

Путин доказал, что Москва не потеряла свои позиции на Южном Кавказе, а Алиев показал соседним республикам, что хорошие связи с Россией являются гарантией экономического благополучия, стабильности и геополитической независимости.