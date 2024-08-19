Президентская гонка в США с каждой неделей превращается во всё больший фарс. Теперь пришёл черёд проведения партийного съезда демократов в Чикаго с помпезной коронацией Камалы Харрис.

ИА Регнум Кандидат в президенты США Камала Харрис и кандидат в вице-президенты США Тим Уолц

Демократы хотят поскорее забыть весь хаос, в который они сами себя ввергли, устроив переворот против Джо Байдена. Однако сильнейший раскол внутри партии может помешать этим планам воплотиться в жизнь.

Сразу после выхода Байдена из президентской гонки демократы попытались поскорее сплотиться вокруг фигуры Харрис. Хоть и не все были этому рады, например Барак Обама сомневался в способностях Камалы победить на выборах. Он непублично требовал проведения открытого съезда с большим числом кандидатов, среди кого можно было бы выбрать сменщика Байдена.

Впрочем, на это демократы пойти испугались.

Они предпочли другую стратегию — всячески раскручивать кандидатуру Харрис. У неё в августе начался полноценный «медовый месяц»: в опросах демократы впервые смогли обойти Дональда Трампа по рейтингам, хотя и не до конца уверенно.

На текущий момент Харрис в среднем опережает Трампа на один-два пункта в общенациональных опросах. Для сравнения, в августе 2016 года отрыв Хиллари Клинтон от Трампа составлял шесть пунктов. А в августе 2020-го Байден опережал Трампа на семь-восемь пунктов.

Тем не менее мейнстримные медиа из кожи вон лезут, пытаясь показать, что Харрис уверенно идёт к победе над Трампом. При этом саму Камалу уже много недель подряд прячут от журналистов. А ее последняя пресс-конференция в режиме соло так и вовсе проходила аж в декабре 2023 года.

Просто она очень часто делает ляпы во время публичных выступлений, вот Харрис и разрешают произносить речи только перед телесуфлёром.

На редкость скандальным оказался и выбор ее напарника. Одним из самых вероятных кандидатов в вице-президенты считался Джош Шапиро — губернатор Пенсильвании, ключевого штата на выборах. Однако Шапиро имеет произраильские убеждения, что идёт вразрез с настроем демократического электората, выходящего на пропалестинские митинги. Поэтому штаб Харрис в последний момент отказался его выбрать.

Вместо Шапиро взяли, как казалось, более безопасную фигуру — Тима Уолца, губернатора Миннесоты. Этот штат не является таким уже колеблющимся, в последний раз республиканцы побеждали в Миннесоте в далёком 1972 году — ещё в эпоху Ричарда Никсона.

Уолц стал тёмной лошадкой, о которой мало что знали рядовые американцы. Однако такой выбор всегда несет риски, которые и стали очень быстро проявляться: в шкафу Уолца нашлись многочисленные скелеты.

Для начала его уличили в дезертирстве. Уолц служил в рядах нацгвардии до 2005 года, когда их артиллерийский батальон должны были отправить в Ирак.

Он испугался ехать в зону боевых действий и, как теперь принято говорить, «отпятисотился». Нынешний кандидат в вице-президенты спешно ушёл со службы и побежал избираться в Конгресс, умудрившись оставить сослуживцев без офицера в самый ответственный момент.

Вышли на первый план и тесные связи Уолца с Китаем, что в нынешних реалиях Америки считается очень токсичным для политиков. Уолц более 30 раз посещал Поднебесную и даже проводил там свой медовый месяц. К тому же он всячески привечал китайские инвестиции в родном штате и выступал за усиление кооперации с Пекином.

Теперь республиканцы вовсю уличают его в работе на китайские интересы и даже называют агентом КНР.

В 2020 году, уже будучи губернатором, на фоне волны беспорядков БЛМ Уолц отказался отправлять нацгвардию для разгона погромщиков. Он позволил бэлээмщикам разгромить весь центр Миннеаполиса, включая полицейские участки. А его жена признавалась в том, что кайфовала от запаха горящих покрышек и даже открывала окна в доме пошире, когда вокруг громили и грабили всё подряд.

Возможно, что агрессивным уличным деятелям так же понравится и обстановка на съезде Демпартии.

Наблюдатели ожидают беспорядков, но уже со стороны пропалестинских протестующих. Более 270 левых и антивоенных организаций США свозят своих активистов в Чикаго бастовать против коронации Харрис и Уолца.

Полиция же спешно возводит заграждения вокруг выставочного центра, где пройдёт партийный съезд. Демократы очень не хотят встречаться лицом к лицу с собственным же электоратом, который бушует на улицах Чикаго.

В преддверии съезда Харрис пыталась делать много реверансов в адрес левых.

Она отстранилась от Израиля и публично покритиковала Биньямина Нетаньяху, разойдясь во взглядах с Байденом. Однако это не добавило очков Камале в глазах антивоенных активистов, которые заполонили Чикаго с плакатами «Убийца Харрис».

На ум сразу приходят исторические параллели.

В предыдущий раз съезд демократов в Чикаго проходил в далёком 1968 году. Тогда он закончился масштабными беспорядками с участием левых и хиппи, митинговавших против войны во Вьетнаме.

Линдон Джонсон в ходе кампании снялся с выборов — почти как Байден сейчас. Бобби Кеннеди незадолго до съезда убили — сейчас же было неудачное покушение на Трампа. На том съезде царила поистине хаотичная атмосфера с сильнейшим расколом Демпартии.

В нынешних условиях демократы пытаются строить хорошую мину. Но такой же раскол между электоратом на улицах и партийным истеблишментом очевиден для всех.

Камалу нелегитимно в обход праймериз сделают кандидатом в президенты. Закулисно будет идти ожесточённая делёжка портфелей в будущем кабинете. Ну а внешне демократы постараются очень наигранно делать вид, что всё у них замечательно.

Отдельный момент касается предвыборной программы Харрис.

Она несколько недель выжидала, опасаясь что-либо предлагать. В конечном счёте штаб Камалы решил украсть часть популярных идей у Трампа — вроде отказа от налогов на чаевые. И добавил к ним очень странную левопопулистскую повестку: Харрис предложила ввести госконтроль за ценами, чтобы как-то справиться с инфляцией в США.

Такая риторика направлена на совсем недалёких людей, считающих, что причиной роста цен является «жадность» супермаркетов, агрохолдингов или мясокомбинатов, а не то, что в ходе пандемии в экономику были залиты триллионов долларов ничем не обеспеченных денег. Любые попытки ввести жёсткий контроль за ценами просто приведут к дефициту и многокилометровым очередям к магазинам. И заодно образуют чёрный рынок продуктов питания, где их можно будет купить втридорога.

Даже многие близкие к Демпартии ресурсы раскритиковали Харрис за её странноватые предложения. Но это лишь показывает, что никакой платформы за ее кампанией не стоит. Она в полной мере олицетворяет кандидата эпохи постмодернизма, который лишь играет роль политика. И у Камалы это выходит очень плохо.

И в дальнейшем это создаст немало проблем, ведь впереди — сентябрьские дебаты с Трампом, на которых действующему вице-президенту придётся оправдываться за многое.

Демократы надеются на то, что Харрис удастся нахрапом разгромить Трампа. А после выборов хоть трава не расти — так далеко горизонт планирования у них не простирается.

Пока же нужно изо всех сил удерживать ситуацию в управляемом ключе — не допустить рецессии и обвала финансовых рынков в США, коллапса украинского фронта и нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

Но нельзя исключать, что какой-то из этих «чёрных лебедей» в итоге всё же прилетит и станет фатальным для демократов, пытающихся удержать в своих руках власть.