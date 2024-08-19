* ЛГБТ — запрещённая в России организация

«Если евроатлантизм должен сделать меня женщиной, то… я не евроатлантик!» — такое заявление сделал лидер крупнейшей в парламенте Болгарии фракции ГЕРБ-СДС Бойко Борисов в ходе дебатов вокруг закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, вступившего в силу на прошлой неделе.

ИА Регнум

Без поддержки этого объединения закон вряд ли был бы принят. Даже несмотря на то, что одноимённый правоцентристский партийный блок является столпом евроинтеграции, а его представители в Европарламенте входят в Европейскую народную партию, где верховодит германский Христианско-демократический союз.

Единство противников

Согласно законодательным нововведениям, теперь «пропаганда, продвижение или подстрекательство в любой форме… идей и взглядов, относящихся к нетрадиционной сексуальной ориентации», находятся под запретом. Равно как и подталкивание к «определению гендерной идентичности, отличной от биологической гендерной идентичности».

Запреты касаются дошкольного и общего образования.

Разумеется, они вызвали резкое осуждение со стороны структур ЕС, а высказывание Борисова во многом стало реакцией именно на гневные окрики из Брюсселя. Комментируя столь резонансный шаг, он заявил, что руководствовался в том числе доверием к Болгарской православной церкви: «Я верующий христианин и верю патриарху».

В свою очередь, Синод Болгарской церкви поблагодарил парламентариев за запрет ЛГБТ*-пропаганды и выразил надежду, что ограничение «идеологий, противоречащих христианской морали и здравому смыслу, найдёт своё продолжение в других законодательных инициативах».

И действительно, едва президент Румен Радев подписал соответствующий закон, как в парламенте стали раздаваться призывы искоренить ЛГБТ*-пропаганду среди несовершеннолетних и в других сферах.

Депутат от небольшой евроскептической партии «Есть такой народ» Александр Вылчев настаивает на запрете рекламы и медицинских операций по изменению биологического пола лиц до 18 лет.

Критики принятого закона полагают, что он сближает Болгарию с «путинской Россией» и «орбанской Венгрией», в том числе и потому, что инициатором законопроекта, поддержанного Народным собранием и Синодом, выступила считающаяся в Болгарии русофильской партия «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым.

Что интересно, акт о запрете ЛГБТ*-пропаганды стал едва ли не единственным законом, принятым Народным собранием 50-го созыва. Несмотря на то, что оно было избрано 9 июня, срок его полномочий уже завершается. Через два месяца в Болгарии пройдут седьмые за последние три года парламентские выборы.

А всё потому, что парламентские фракции в очередной раз не смогли договориться о создании коалиционного правительства. Однако по вопросу защиты традиционных ценностей они смогли провести результативное голосование.

Это объясняется тем, что среди стран ЕС болгары характеризуются сравнительно высокой религиозностью.

При этом правый электорат, как показали июньские выборы, даже в условиях нарастающей политической апатии отличается относительно высокой активностью.

Президент на коне

Подтверждением тому является произошедшее в июне ослабление позиций леволиберального блока «Продолжаем Перемены — Демократическая Болгария» и Социалистической партии. Между тем социологический опрос, проведённый в начале августа по заказу Национального телевидения, показал, что правоцентристы и национал-консерваторы смогли сохранить и даже усилить свои позиции.

Это, впрочем, не приближает создания коалиции между партиями, поддержавшими закон о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой. Ведь во взглядах на внешнюю политику проевропейский ГЕРБ и евроскептическое «Возрождение» разделены глубокой пропастью.

Раздробленность партийной системы Болгарии повышает шансы на дрейф этой страны в сторону усиления президентской власти. Глава государства Радев, без всякого преувеличения, сегодня является наиболее популярным политиком в стране. Его авторитет усилило и подписание им закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды даже вопреки сильному давлению из-за рубежа.

Влияние президента на болгарскую политику может возрасти благодаря формированию нового «служебного» (технического) кабинета министров. Последнему предстоит управлять страной до следующих парламентских выборов и создания постоянного правительства вновь избранным Народным собранием.

Главой временного правительства на минувшей неделе президентом объявлена Горица Гранчарова, занимавшая до последнего времени пост вице-председателя Счётной палаты.

Ожидается, что при формировании своего кабинета она учтёт кадровые предпочтения Радева. И вообще, новая глава правительства может согласиться на активное участие президента в функционировании исполнительной власти.

В таком случае тандем Радев — Гранчарова, возможно, станет весьма долговечным, поскольку Народное собрание 51-го созыва, скорее всего, также не сможет сформировать постоянное правительство, а значит, продолжится работа временного кабмина, максимально лояльного президенту.

Со временем ключевые фигуры из «служебного» правительства Гранчаровой вполне могут оказаться на ведущих ролях в пропрезидентской политической силе под рабочим названием Движение «Третье марта» (3 марта 1878 года был заключён Сан-Стефанский мир и Болгария была освобождена Россией от османского ига. — Прим. ред.). Старт этого политического проекта активно анонсируется.

По широко распространённому среди болгарских аналитиков мнению, вступление в парламентскую гонку пропрезидентской силы социально-патриотической направленности способно вывести из тупика партийную систему страны.

Получив широкое представительство в парламенте, пропрезидентская фракция сможет решить вопрос о создании прочной коалиции.

В руководстве ЕС такой путь расценивают как «орбанизацию» Болгарии, поскольку сильное национальное правительство и харизматичный президент в качестве формального и неформального лидера наверняка постараются снизить зависимость страны от евробюрократии.

В связи с этим циркулируют слухи, что Гранчарова, оказавшись «между двух огней» (Радевым и клиентелой Европейской комиссии), склонна вернуть мандат на формирование технического правительства главе государства. Многообещающей, но рискованной политической карьере она может предпочесть стабильную службу в Счётной палате.

Окажется ли вторая в истории Болгарии женщина-премьер достаточно пассионарной, чтобы вместе с президентом Радевым укрепить суверенитет своей страны, покажет начинающаяся неделя.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.