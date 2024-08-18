На фоне ограничений YouTube в России многие блогеры и зрители стали искать альтернативы популярному сервису. Одной из них стал российский видеохостинг Rutube. Несмотря на критику со стороны части пользователей, сегодня он привлекает всё больше внимания со стороны россиян.

Sergey Elagin/Global Look Press

Недавно его мобильное приложение было удалено из магазина приложений App Store, однако старания приносят свои плоды.

Плюс полмиллиона человек ежедневно

В августе Rutube вышел на дневную аудиторию в 9 миллионов человек, тогда как в июле этот показатель составлял 4 миллиона. Ежедневный прирост новых пользователей сервиса составляет более полумиллиона человек.

И это далеко не единственное достижение, которым за последнее время может похвастаться Rutube. Ранее приложение «Rutube Детям» попало в топ бесплатных приложений по количеству скачиваний в App Store, а сам Rutube оказался в списке лучших бесплатных приложений по количеству скачиваний в популярных магазинах приложений. В июле этого года приложение Rutube установили на 952 тысячах устройств, что на четверть миллиона больше, чем в прошлом месяце.

«Прекрасно видеть, как российские пользователи активно переходят на Rutube, — говорит общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. — На YouTube много фейков и чувствуется тлетворное влияние западной пропаганды, которая нацелена на манипуляцию сознанием человека и подталкивающая его совершить преступное деяние против России».

Кроме того, по информации портала, к хостингу каждый день присоединяются более 15 000 новых блогеров и авторов контента. «Мы наблюдаем кратный рост аудитории RUTUBE и еще больший интерес к платформе со стороны авторов. Также стремительно растут объемы библиотеки», — пишет официальный канал видеосервиса.

На днях хостинг запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. Теперь при смене площадки авторам видео будет достаточно нажать всего одну кнопку, а при переносе материала будут сохранены качество ролика, его название, описание, обложка и дата публикации.

«Цифра дня: 242 402. Это количество видео, импортированных из YouTube на RUTUBE всего за один день!», — отмечалось 17 августа в канале видеоплатформы. По мнению ее представителей, такой результат является лишь началом дальнейшего — и более масштабного — переноса роликов. Вполне возможно, что в недалеком будущем эти цифры также увеличатся в несколько раз.

Борьба без правил

К сожалению, Rutube зачастую сталкивается с ограничениями, вводимыми западными компаниями. Очевидно, там кому-то очень не нравится, что аудитория сервиса растет едва ли не в геометрической прогрессии.

Так, неделю назад приложение Rutube исчезло из магазина Apple. «Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений», — сообщили 10 августа представители хостинга, объяснив, что это стало следствием санкций со стороны американской компании.

Отметим, что это уже не первый случай, когда App Store блокирует работу видеохостинга. Его пытались убрать и в 2022-м, и в июне 2024 года — к счастью, этим летом через девять дней после июньского введения ограничений оно снова вернулось в магазин по результатам апелляции.

Не так давно появилась информация, что работа сервиса была заблокирована в Грузии — детали случая и подтверждение информации пока не приводятся. Однако видеосервис на это отреагировал оптимистично, назвав такие сообщения «признанием успехов стремительного роста RUTUBE».

В любом случае на фоне повсеместных ограничений российских продуктов и цензурирования пророссийских блогеров и материалов на Западе подобная информация не выглядит невероятной.

Вполне допустимо, что в будущем видеохостинг будет также подвергаться блокировкам и прочим ограничениям без объяснения причин, но едва ли это сможет серьезно повредить стремительно набирающему популярность сервису.

Полезно и интересно

С одной стороны, можно указать, что в топе Rutube сегодня находится детский контент. «Больше всего смотрят каналы «Маша и Медведь», «Рики», «Синий трактор — Песенки и мультики», — отмечают сами представители платформы. Однако здесь стоит взглянуть шире — сервис далеко не ограничивается мультфильмами, а вопреки всему западному недовольству развивается всесторонне именно как российский видеохостинг.

Недавно видеосервис при содействии комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и координационного совета ОП по развитию новых регионов снял фильм «Rutube: новые регионы». Видео стало результатом работы рабочей поездки команды российского хостинга по городам Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым.

В ходе съемок команда Rutube обсуждала с журналистами, блогерами, студентами и представителями местных органов власти то, как вовлечь сотни тысяч новых граждан России в работу на платформе. В частности, предметами их бесед были медиаинтеграция, развитие и техническая поддержка новых регионов, расширение аудитории платформы, а также начало сотрудничества с лидерами общественного мнения и СМИ.

В свете активного цензурирования и ограничения Западом российских блогеров на YouTube, российская площадка безопасна как для создателей видео, так и для пользователей видеосервиса, отмечает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он советует всем окончательно перейти с YouTube на отечественную платформу, аудитория которой активно растет, а интересы россиян, в том числе из новых регионов, не ущемляются. «Чтобы уберечь себя и своих детей от фейков, русофобии, стоит забыть про YouTube и перейти на Rutube, чтобы смотреть интересный и полезный контент в безопасной цифровой среде», — полагает Малькевич.

Инициативу Rutube с его новым фильмом в частности и поддержкой развития российского контента в целом поддерживает и Артур Шлыков. «Надеюсь, Rutube продолжит и дальше снимать полезный и интересный контент. Хотя на этой площадке его уже в избытке, но всё равно пусть его будет еще больше. Чтобы ради него россияне продолжили активно переходить с опасного YouTube на Rutube, ради своей безопасности», — резюмирует он.