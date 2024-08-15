В то время как российские войска стабилизируют ситуацию в Курской области, фронт ВСУ в Донбассе продолжает стремительно сыпаться. Как ранее заявил президент Владимир Путин, темпы наступления российской армии после событий в Курской области не только не снизились, но и выросли.

ИА Регнум

«Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились — в 1,5 раза», — отметил глава государства 12 августа на оперативном совещании с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.

В Донбассе российские войска продолжают наступление сразу на трёх направлениях: в районе Покровска, на торецком направлении и в городе Часовом Яре.

В районе Покровска удалось за сутки выбить ВСУ сразу из двух населённых пунктов — Желанное и Покровка. Кадры с российскими военными, сделанные непосредственно в обоих населённых пунктах, появились в Сети.

Факт продвижения также подтверждают источники украинского аналитического ресурса DeepState.

Позднее появилась информация, что Вооружённые силы России вошли в посёлок Гродовка и заняли юго-восточную часть населённого пункта. По другим данным, под контроль российской армии перешло от половины до 2/3 посёлка. Формирования ВСУ продолжают удерживать западную часть населённого пункта.

Информацию о продвижении на покровском направлении подтвердил ИА Регнум источник в рядах 1-го Армейского корпуса.

«Называть конкретные локации и привязки не буду, но в последние дни продвижение идёт почти без перерыва, занимаем всё новые и новые позиции, закрепляемся, идём вперёд. Ходят шутки уже, что 1 сентября будем встречать в Покровске. Ожидания — самые оптимистичные», — говорит собеседник агентства.

Расположение посёлка Гродовка не позволяет организовать в нём мощные оборонительные рубежи. Посёлок расположен в низменности, в то время как российские войска занимают окружающие высоты. Маршруты снабжения и позиции в самом посёлке становятся лёгкой целью для артиллерии.

Севернее российские войска также выбили противника из населённого пункта Ивановское, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Отдельные источники также подтверждают продвижение в населённых пунктах Орловка и Журавка.

Таким образом, российские войска вышли на рубеж Гродовка — Новогродовка, последние крупные населённые пункты на подступах к агломерации — Покровск — Мирноград.

В то же время украинские и западные источники, комментируя ситуацию на покровском направлении, оценивают ситуацию как крайне тяжёлую для ВСУ.

«Украинская линия фронта в Донецке продолжает разрушаться: российские войска заняли населённые пункты Орловка и Желанное и теперь находятся всего в 13 км к востоку от Покровска», — сообщает немецкий военный обозреватель Джулиан Рёпке.

А в украинских Telegram-каналах вовсе задаются вопросом: «Есть ли у нас вообще линия фронта в районе Покровска?».

Похоже, фронта как такового действительно нет. Все линии укреплений, созданные на этом направлении за последние недели, уже находятся в тылу российских войск, о чём свидетельствуют опубликованные в Сети спутниковые снимки. А местные украинские «власти» прямо призывают население как можно скорее покинуть Покровск.

«Мы видим, что сегодня противник почти подошёл вплотную к нашей общине, к городу Покровску. Чуть более 10 километров от окрестностей города Покровска… Прошу не медлить и эвакуироваться», — заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк в своём видообращении.

Не менее панические сообщения с украинской стороны приходят и с другого участка фронта. За последние сутки российские войска существенно продвинулись в районе Торецкой агломерации севернее Донецка.

Накануне российские военные, в том числе бойцы 1-й Славянской бригады, опубликовали фото, сделанное в населённом пункте Железное южнее города Торецка. Бойцы также записали видео, на котором заявили о полном освобождении посёлка.

Населённый пункт вплотную примыкает к Торецку, где уже начались боевые действия.

«От Железного/Зализного можно наступать непосредственно на Торецк, можно брать на запад, в направлении населённого пункта Нелеповка. Это позволит окружить силы ВСУ, которые ещё держатся в Нью-Йорке, в первую очередь — в промзоне. Как командование решит, так и будем действовать. Но ситуация для противника в любом случае складывается плохо», — поясняет источник ИА Регнум.

Украинские аналитики признают, что на торецком направлении «боевые действия продолжаются на восточных окраинах Торецка и в районе поселка Нью-Йорк, расположенного к югу от города». Также сообщается о «расширении зоны контроля» российских войск в самом Нью-Йорке.

При этом ряд аналитиков заявляет, что торецкий фронт отчаянно нуждается в резервах, потому что, по сути, гарнизон города утратил контроль над ситуацией и продолжает удерживать отдельные очаги обороны и маршруты снабжения. Однако наиболее боеспособные подразделения, которые можно было бы бросить на фронт, сейчас задействованы в Курской области, что ставит украинские войска в Донбассе в катастрофическое положение.

Примечательно, что официальные украинские источники практически игнорируют ситуацию в Донбассе, целиком сосредоточившись на освещении ситуации в курском приграничье.

Неизвестно, предусмотрен ли у Киева план Б на случай, если донецкий фронт окончательно рухнет, а курская авантюра не принесёт результатов.

Пока что в рукаве у командования ВСУ остаются от 10 до 15 свежесформированных бригад и авиация, поставленная по линии НАТО. В критический момент эти силы могут быть задействованы в Донбассе или же на новом направлении, где Киев может вновь попытаться перейти в контрнаступление.