Единственное, о чём может думать житель Суджи Артём Кузнецов последние десять дней — нужно похоронить жену. В ночь с 5 на 6 августа он пытался вывезти беременную Нину, маленького сына и тёщу из обстреливаемого города, но через несколько километров на трассе машину обстреляли ВСУ. Мужчина успел довезти жену до районной больницы в селе Гончаровка, но спасти Нину не удалось.

ИА Регнум

Сейчас доступа в больницу нет — она расположена на территории, которую контролирует враг. Артёму невыносимо от мысли, что тело жены может по-прежнему лежать на столе в операционной гинекологического отделения.

Сыну Артёма Матвею всего год и восемь месяцев. Он выжил при обстреле, но на спине, плече и ягодице были глубокие раны. Из больницы его выписали только 14 августа, рассказал Кузнецов главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909073" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Артём Кузнецов, его сын Матвей и Марина Ахмедова

Обстрел Суджи начался около трёх часов ночи 6 августа. Артём проснулся даже не от взрывов, а от ощущения ветра на губах: дом ходил ходуном, продувался насквозь. За три дня до этого, вспоминает мужчина, прямо над домом пролетел беспилотник. Его увидел сын, потом ходил и повторял: «Папа, ж-ж-ж-ж…»

Ночью проснувшийся Матвей говорил: «Папа, бу-бух».

— Я ожидал, что могут прилетать дроны, снаряды. Но что вэсэушник зайдёт на нашу землю — нет, подумать не мог. Из окна увидел, как разорвался снаряд метрах в 150 от дома. Тогда понял: всё, бежим.

Собирались минут пятнадцать, не больше. Сына посадили в автомобильное кресло, он сразу начал засыпать. Выехали на двух машинах: в одной за рулём Артём, в другой Нина, с ней её мать и Матвей. Проехали несколько километров, мужчина почувствовал, что машину как будто обсыпает камнями. На секунду успел обрадоваться: подумал, что наши военные стреляют по беспилотникам. А уже через мгновение в нескольких сантиметрах от лица просвистела пуля — «я даже почувствовал запах пороха».

Понял, что стреляют по машине. Пригнулся, еще одна пуля прошила козырёк кепки.

— Я видел того, кто стрелял. И он меня видел, мы взглядами встретились. И Нину он видел, всех. Окна мы специально открыли. Я посмотрел назад, Нина ехала за мной. Машина рванулась к обочине. Я выбежал, побежал к ним.

Матвей был в крови, тёща кричала. Нина уже буквально хрипела, из раны хлестала кровь. Артём сорвал футболку, пытался сделать из неё жгут. Нина на глазах стала слабеть.

— Ни о чём не думал, только боялся, что стрелявший нас добьёт. Рана у жены была очень глубокая. Если бы пуля не попала в неё, попала бы в Матвея.

Мужчина схватил жену на руки, перенёс в свою машину. Матвей даже не плакал — изо всех сил кричал. Но с момента, когда сели внутрь и Артём ударил по газам, ни разу не пискнул.

Когда подъехали к больнице в Гончаровке, глаза у Нины были открыты. Пульс прощупывался.

— Они все были в шоке, что мы доехали. Кричу: у меня раненая жена в машине! Выскочил медбрат с носилками. Прибежал фельдшер, которого потом убили. Мы вместе отнесли Нину в гинекологию, на второй этаж. Положили на стол.

Больше всего он боялся, что сейчас выйдет врач и скажет: «Она умерла». Надеялся, что есть хотя бы мельчайший, один из тысячи, шанс.

Спасти Нину не смогли.

— Я почувствовал, как у меня от сердца оторвали, вырвали кусок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/o0P4O47GV" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Артём Кузнецов

Жена Артёма стала первой убитой.

— Нацист убил мою жену. Убил моего неродившегося ребёнка. Убил любовь во мне. Взял и застрелил. За что её расстреляли? У Матвея в спинке — три металлических осколка. Они пару сантиметров не дошли до почки.

Глаза убийцы жены смотрели на Артёма через тактические очки. В этих глазах мужчина увидел одно: мы пришли убивать, всё равно кого. Такое же выражение Артём видел в фильмах о Великой Отечественной, когда показывали нацистских преступников.

— Почему пришли убивать? Это у них, нацистов, нужно спрашивать. Наверное, потому что мы хорошо живём. Русский человек — счастлив. Всегда рад тому, что имеет. Он живой. Русский человек любит. Нацизм пришёл убивать любовь.

Думаю, на Украине собрались все оставшиеся нацисты. Съехались со всего НАТО. Когда мы их всех перебьём, тогда нацизм и исчезнет.

А пока мужчина признаётся, что боится даже смотреть в сторону Суджи. Родители с братом эвакуировались в ночь на 7 августа, за ними гнались три дрона. Оторваться удалось чудом.

— Мёртвые люди лежат в машинах на обочинах дорог. Бабушка на вокзале бежит в машину, садится в неё — влетает беспилотник. Женщина с криками умирает прямо на месте. Это апокалипсис.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/04vZka4Wx" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Артём Кузнецов

Душа Артёма, говорит он, разорвана в клочья. Но сломаться мужчина не может — ради Матвея.

— Хочу похоронить жену. Буду ждать, когда их (ВСУ) выбьют оттуда. Я бы сам поехал, но не могу — у меня сын.

На данный момент территория, где находится Гончаровская районная больница, остается под контролем врага.