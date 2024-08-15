Глобальное инфополе снова взорвалось от очередного дозированного вброса германскими и американскими медиа новых деталей о взрыве на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море. И вновь героические немецкие прокуратура и спецслужбы совершили невозможное.

ИА Регнум Подробности расследования взрыва на «Северном потоке»

Немецким компетентным органам удалось докопаться до мельчайших подробностей «диверсии века» против конституционного строя ФРГ и объекта германской собственности за рубежом. Кто бы мог подумать: все следы явственно указывают на Украину!

Американские партнеры делают большие и выразительные глаза ala волк из сказки про Красную Шапочку, с возмущением отрицая даже намек на сопричастность к организации теракта. Владимир Зеленский и Валерий Залужный предстают в незапятнанном образе двух героев войны за свободу Европы, сделавших все возможное, дабы не дать свершиться трагедии, но не сумевших предотвратить эксцесс исполнителей — как в воду канувших украинских патриотов, действовавших то ли по собственной инициативе, то ли с туманно прописанным мандатом от своего правительства, но с явным превышением полномочий.

Одним словом, и волки сыты — и овцы целы. Картина маслом. Или, как говорят поляки, «сказка про сиротку Марысю», т.е. заведомо неправдоподобная история, которая давит на эмоции.

Несмотря на то что приведенные немецкими и американскими медиа подробности «заговора» украинских диверсантов против «Северного потока» для непритязательной западной аудитории выглядят весьма правдоподобно, версия не выдерживает никакой критики.

Где диверсанты достали тонну октагена — ультратехнологичной взрывчатки, которую явно невозможно синтезировать в гараже или купить в ближайшем «Военторге»?

Как сумели незаметно пронести ее на борт яхты в паре сотен метров от одной из главных военно-морских баз НАТО на Балтике?

Как любители без релевантного многолетнего опыта военно-морской диверсионной работы и специального оборудования смогли заложить полутонные мины на большой глубине в районе постоянного патрулирования натовских ВМС?

Почему, наконец, и немецкие правоохранители, и германские СМИ продолжают упорно игнорировать высказывания Джо Байдена и Виктории Нуланд накануне теракта, которые в принципе можно трактовать как чистосердечное признание?

На эти вопросы вряд ли когда-то будут получены правдоподобные ответы.

Примечательно однако другое: даже столь характерный оплот воинствующей русофобии, как журнал Spiegel, нехотя признал, что в свете вновь открывшихся обстоятельств теорию заговора о вине России, подорвавшей собственный газопровод для того, чтобы не платить форс-мажорную неустойку из-за приостановки поставок газа по «Северному потоку», следует признать несостоятельной.

Однако даже столь редкая апелляция немецкого мейнстримного медиа к здравому смыслу используется гамбургским изданием лишь для того, чтобы вывести из-под удара дорогих заокеанских партнеров.

«Хотя немецкие спецслужбы понимали, что Украина, как никакая другая страна, была явно заинтересована в подрыве трубопроводов, общественность быстро указала на Россию как на наиболее вероятного виновника.

Следы на Украине были истолкованы как свидетельство российской операции под ложным флагом, согласно которой настоящие преступники проложили следы на Украине только для того, чтобы скрыть свое реальное авторство <…>.

Однако если предположить, что следователи действительно установили личность одного из преступников, то спекуляции о причастности России или США теперь можно будет пресечь», — пишет Spiegel в своей статье.

Впрочем, немецкие журналисты акцентировали свое внимание и на явно недружественном и откровенно вызывающем поведении Польши в расследовании «диверсии».

Поляки всячески тянули с предоставлением данных немецкой стороне о предполагаемых участниках теракта, итогах проверки яхты «Андромеда» в ходе ее промежуточной стоянки в порту Кольберга, почти наверняка сознательно дали сбежать из Польши на Украину фигуранту дела, в отношении которого из Германии был получен ордер на арест, и даже намеренно, по данным того же Spiegel, вбрасывали немецким партнерам дезинформацию, что за организацией взрывов на газопроводе стоит Россия.

Однако сложно отделаться от ощущения, что и подозрительное поведение Польши, и новые подробности об украинских заказчиках и исполнителях диверсионной акции направлены не на установление истины, а на то, чтобы скрыть личность основного бенефициара от произведенного взрыва и обелить личности политиков, ничего не сделавших, чтобы покарать виновных.

Согласно базовому принципу римского права «Cuibono?» — «Ищи, кому выгодно», — все следы однозначно указывают за океан, тем более что заявления президента США и заместителя госсекретаря, запечатленные на видеозаписях многочисленных брифингов, вряд ли допускают неоднозначное толкование.

Напомним, 8 февраля 2022 года Байден пригрозил, что в случае начала российской операции на Украине «не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец. Обещаю вам, мы сможем это сделать». Аналогичную угрозу и он, и Нуланд озвучивали и ранее.

Поведение же германских политиков и немецких медиа, всячески пытающихся вывести США из-под удара, вбрасывая в информационное поле все новые неправдоподобные версии, в данном контексте все больше граничит с государственной изменой.

Немецких политиков можно понять: в случае признания вины США в акте государственного терроризма на объекте германской собственности рушится вся архитектура европейской безопасности.

Однако ситуация от этого не становится менее возмутительной.

Тот факт, что и Германия, и США фактически синхронизировали через крупнейшие общественно-политические медиа обнародование новых данных, указывающих на причастность Украины, явно свидетельствует о том, что медиакампания координировалась на самом высоком межправительственном уровне. В информационное поле дозированно вбрасывается новая информация, чтобы западная общественность могла по кусочкам «переварить» неправдоподобную версию.

Заранее были определены и козлы отпущения.

Попытки Германии возложить вину на украинских диверсантов, действовавших без четкого мандата своего правительства, и одновременно выведя из-под удара президента Зеленского выглядит юридически безупречно, но совершенно неправдоподобно.

Можно спрогнозировать, что конкретные украинцы, обвиняемые в проведении диверсии, никогда не будут обнаружены. Либо они будут найдены скончавшимися от естественных причин при подозрительных обстоятельствах, либо совершат самоубийство.

Это будет наилучшим решением дела о подрыве «Северного потока». Газопровод разрушен, вина США не доказана, репутация германских политиков спасена, украинские политические лидеры оправданы, а конкретные исполнители, действовавшие в порядке частной инициативы, мертвы или пропали без вести.

Маловероятно, что скандал повлияет на текущий объем германской помощи Украине.

Германия находится в цугцванге: несмотря на то что Украина уже очевидно проиграла войну, Германия не может оставить ее без поддержки по множеству причин.

Во-первых, в случае прекращения помощи Украине правящей коалиции придется объяснять миллионам избирателей и налогоплательщиков накануне парламентских выборов, для чего было тратить более €40 млрд на заведомо проигрышную авантюру.

Во-вторых, Германия как основной поборник либеральных ценностей в Европе по политическим причинам не может оставить без поддержки «передовой бастион европейской демократии» в его борьбе с «русской угрозой», исходящей от «кремлевского деспота».

И, наконец, в-третьих, Германия продолжает оставаться страной с ограниченным суверенитетом, действующей не в своих собственных национальных интересах, а в первую очередь в интересах пресловутой «трансатлантической солидарности».