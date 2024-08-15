Литий, из которого делают аккумуляторы для электромобилей, оказался взрывоопасным для Сербии.

ИА Регнум

14 августа президент Сербии Александр Вучич начал серию обещанных поездок по Западной Сербии, где планируется добыча лития, против чего протестуют как экологи и прозападная оппозиция в столице, так и местные жители.

При этом первая встреча прошла не в Лознице, где планируются основные разработки в рамках проекта «Ядар» (по названию местной реки), а в городе Малый Зворник.

Именно туда Вучич в видеообращении, размещённом в социальных сетях, пригласил также жителей Лозницы и других мест, чтобы они смогли «задать президенту вопросы, не только относящиеся к проблеме добычи литиевой руды в этой части Сербии, но и любые другие».

Ранее, выступая в эфире общенационального телеканала «Прва», президент Сербии сказал, что «ближайшие три года будут решающими для Сербии, поскольку проект «Ядар» изменит менталитет нации, превращая её из проигравших в победителя».

Александр Вучич заявил, что проект не только обеспечит тысячу жителей Лозницы высокими зарплатами, но и создаст 20 тысяч новых рабочих мест. Следующие шаги, по его словам, включают строительство заводов по производству катодных материалов и аккумуляторов, что привлечет крупных инвесторов, таких как «Катерпиллар» и «Мерседес».

Примечательно, что выпуск аккумуляторов для автозавода в сербском Крагуевце, который недавно начал сборку новой модели электромобиля «Фиат Панда», президент начать не обещал.

Вучич выразил уверенность, что инвестиции в литиевый проект увеличат рост ВВП на 4% в следующем году и помогут Сербии догнать европейские страны по уровню зарплат и пенсий. Президент призвал всех сербов поддержать проект, подчеркнув, что «литий станет инструментом прогресса для страны».

Ранее соратники президента также всячески расхваливали проект «Ядар». Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил, что это обеспечит как минимум 6 миллиардов евро прямых инвестиций в экономику страны. Министр финансов Синиша Мали пообещал, что Сербия благодаря литию будет получать 10–12 миллиардов долларов в год. А экс-премьер Ана Брнабич, которая ныне является спикером Скупщины (парламента) Сербии, заявила, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть».

Естественно, активизировала рекламу проекта «Ядар» и транснациональная компания «Рио Тинто», которая, собственно, и планирует добывать литий в Сербии. Она опубликовала привлекательные картинки будущего «экологически чистого» рудника, сообщив, что на проект уже выделено более 2,5 миллиарда долларов. В «Рио Тинто» подчеркнули, что 90% трудоустроенных на руднике кадров будут из Сербии.

На встрече в здании местного совета в Малом Зворнике, где собрались более сотни местных жителей (многие стояли в проходах), Александр Вучич повторил, что проект по добыче лития — шахта и перерабатывающая фабрика — займут менее одного процента всей площади Лозницкого края.

При этом проект будет способствовать прогрессу как Западной Сербии, так и Республики Сербской (Босния и Герцеговина), которая расположена через реку Дрина. Президент также отметил, что относительно добычи лития сейчас в Сербии наблюдается «массовый страх, чтобы не сказать массовый психоз». Александр Вучич в очередной раз пригласил представителей оппозиции и экологических организаций в Скупщину или в свой кабинет, чтобы обсудить все вопросы, связанные с запланированной добычей лития.

Однако ещё до встречи в Малом Зворнике один из лидеров протестов, проходящих под лозунгом «Не отдадим Ядар!», Небойша Петкович назвал мероприятие «передвижным цирком Вучича», куда соберут только проплаченную публику.

При этом одна из выступавших на протестах, научный сотрудник Института химии, технологии и металлургии Саня Сакан не просто приняла участие во встрече, но и фактически попыталась её сорвать. Вучич неоднократно предлагал ей возглавить государственную команду экспертов по исследованию влияния литиевого проекта на окружающую среду, но согласия так и не получил.

Входной билет

Напомним, что более двух лет назад правительство Сербии во главе с Аной Брнабич аннулировало лицензии, выданные британо-австралийскому горнодобывающему гиганту «Рио Тинто» после массовых протестов. Тогда против добычи лития в Сербии выступили местные экологические активисты, а также прозападная оппозиция.

В свою очередь, со стороны сербских властей звучали обвинения, что протесты, поддержанные Евросоюзом, просто были призваны сменить собственника проекта на консорциум европейских компаний.

Однако недавно Конституционный суд Сербии отменил упомянутое решение правительства, сочтя его противоречащим основному закону страны, после чего сербские власти вернули проект добычи лития к жизни. А 19 июля Вучич с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем подписали соглашение о сотрудничестве Сербии и ЕС в сфере стратегического сырья.

Поскольку крупнейший производитель электрокаров в Европе — Германия, то неудивительно, что компанию Шефчовичу в его поездке в Белград составил канцлер ФРГ Олаф Шольц. На церемонии подписания соглашения также присутствовали топ-менеджеры автоконцернов «Мерседес» и «Стеллантис» (выпускает автомобили брендов «Пежо», «Ситроен», «Крайслер» и др). И, конечно же, руководство «Рио Тинто».

Ещё накануне подписания соглашения аналитики и СМИ отмечали, что оно будет сильнейшим ударом по сербско-китайским отношениям, которые в последнее время были на подъёме и казались своеобразным образцом многовекторности политики Александра Вучича. Стоит вспомнить визит Си Цзиньпина в Белград в мае этого года, а также вступление в силу договора о зоне свободной торговли между Китаем и Сербией 1 июля 2024-го.

Однако 17 июля в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt президент Сербии заявил, что не предлагал Китаю участие в добыче лития в его стране.

«Они (китайцы. — Прим. ред.) очень чётко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем данную тему с европейцами. Мы лояльны Европе», — подчеркнул Вучич. С китайцами переговоры не ведутся, только с европейцами, заверил он.

Характеризуя литиевый проект «Рио Тинто» в Сербии, Александр Вучич сообщил: «Мы сможем ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития. Этого достаточно для производства 1,1 миллиона электромобилей. Так что мы будем в состоянии обеспечивать примерно 17% европейского рынка».

После этого немецкие журналисты напрямую спросили, рассматривает ли Сербия месторождение лития как «входной билет» в ЕС. Отметив, что этот проект будет иметь чрезвычайное значение для его страны и что в перспективе бизнес, связанный с литием, сможет обеспечивать до 16% ВВП, сербский президент заверил: «Поверьте мне, членство в ЕС для наших граждан намного важнее. Доступ к общему рынку и свобода передвижения, упрощенный пограничный контроль значат для нас больше, чем деньги».

А 8 августа уже британское издание The Financial Times (FT) в статье под заголовком «Авторитарный лидер Сербии смещается к Западу, заключив соглашение по литию» написало, что Вучич отказал китайцам в разработке литиевого месторождения в Сербии более двух месяцев назад.

По данным британской газеты, в кулуарах Вучич сказал что-то вроде: «У Китая и так достаточно». Имелась в виду контролируемая КНР медная шахта «Бор» на востоке Сербии, где местные жители жалуются на загрязнение воздуха и воды.

Без Вучича будет дешевле

Примечательно, что поддерживаемая Евросоюзом прозападная оппозиция Сербии после подписания упомянутого соглашения обвинила власти в превращении страны в «дешёвую сырьевую колонию» и «объявлении войны собственному народу».

Оппозиционеры сразу же получили из Брюсселя добро на очередные протесты. Логика евробюрократов очевидна: литий из Сербии они получат в любом случае, но если к власти в Белграде придут их марионетки, условия поставок станут ещё более выгодными, чем при Вучиче.

Публично обвинить «уважаемых европейских партнёров» президент Сербии не может, и даже провластная газета Večernje novosti, которая 8 августа написала, что организаторы так называемых экологических протестов начали «применять очевидную схему провоцирования цветных революций», обвинила в этом лишь абстрактных «иностранцев».

Не внёс ясности и сам Александр Вучич, который 9 августа заявил, что российские спецслужбы предупредили Сербию о готовящихся беспорядках, целью которых является государственный переворот.

К вечеру того же дня появилась информация о задержании нескольких людей, которые в мессенджерах обсуждали нападения на полицейских в ходе акций протеста в Белграде. Но до сих пор ни о количестве задержанных, ни об их связях с организаторами протестов официальной информации нет.

Очередная акция протеста прозападной оппозиции состоялась в Белграде 10 августа, при этом её организаторы особо не скрывали, что их главная цель — добиться не столько закрытия литиевого проекта, сколько отставки Вучича. В акции приняли участие не менее 20 тысяч человек, и она показала полную неспособность (или нежелание?) сербской полиции обеспечить общественный порядок в столице страны и безопасность движения, причём как автомобильного, так и железнодорожного.

С самого начала акции несколько тысяч протестующих заблокировали мост Газела в Белграде, через который проходит международная автострада Будапешт — Салоники. Когда одна из заблокированных там машин попробовала вырваться из западни, пострадали несколько пешеходов. Движение было восстановлено лишь после полуночи безо всякого участия полиции.

Но если мост Газела в ходе различных акций перекрывают достаточно регулярно, то 10 августа впервые было заблокировано движение по железным дорогам Сербии. Сотни явно заранее подготовленных людей заняли главный железнодорожный вокзал Белграда и станцию Новый Белград, в том числе сами железнодорожные пути. При этом полиция злоумышленникам не мешала, более того, её сотрудников просто не было видно.

А утром глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что это был хитрый план: мол, протестующие ждали, что полицейские их разгонят перед 04:00, когда должен был отправиться первый поезд.

Когда же полиция появилась на станциях около 05:30, «активисты» спокойно собрали свои палатки и транспаранты и удалились. Задержаны были лишь несколько самых буйных из них, которые отказывались покинуть рельсы.

Обращение Александра Вучича утром 11 августа оставило противоречивое впечатление. Президент Сербии назвал акции, прошедшие накануне, «частью гибридных методов и попыток осуществить цветную революцию», при этом отметив, что «само собрание прошло в демократической атмосфере, что очень важно для нашей страны, всё было так, как и должно быть в демократических странах».

Россия не давит

«Демократические страны», похоже, происходящее в Сербии устраивает. 14 августа представительство Евросоюза в Белграде обнародовало заявление, в котором отмечено, что подписанное 19 июля соглашение «открыло двери для крупнейших прямых иностранных инвестиций в истории Сербии».

«Целью этого партнёрства ЕС и Сербии является поддержка развития новых местных отраслей промышленности и создания высококачественных рабочих мест в цепочке создания стоимости электромобилей, при полном уважении высоких экологических и социальных стандартов и интересов местных сообществ в условиях прозрачности», — сказано в заявлении.

Позицию Китая, как водится, все узнают значительно позже. Однако именно 14 августа Пекин инициировал иск против Евросоюза во Всемирной торговой организации по вопросу таможенных пошлин на китайские электромобили, которые Еврокомиссия ввела в начале июля (они достигают 37,6%).

Россия же 14 августа имела возможность донести своё отношение к ситуации в Сербии напрямую: в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве вице-премьера Сербии Александра Вулина.

Стоит отметить, что Вулин в бытность главой сербской спецслужбы БИА попал в санкционный список США, так что его назначение в новый состав правительства было очередной попыткой Александра Вучича выдержать баланс между Западом, Россией и Китаем.

На этой встрече Лавров заявил, что ценит твёрдость Александра Вучича в противодействии попыткам Запада организовать цветную революцию в Сербии и разрушить единство сербского народа.

В свою очередь, Вулин отметил, что Россия никогда не ставила Сербии каких-либо условий и не шантажировала её, требуя безоговорочной поддержки. С последней оценкой вполне можно согласиться, вот только звучит она несколько двусмысленно.