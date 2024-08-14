13 августа Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) и главу палестинского движения ФАТХ Махмуда Аббаса.

ИА Регнум Махмуд Аббас и Владимир Путин

В ходе переговоров Путин заявил, что Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Палестине и унесшей жизнь более 40 тыс. ее граждан, и делает все, чтобы поддержать ее народ.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — сказал российский лидер

Аббас, в свою очередь, назвал Россию одним из самых дорогих друзей и возложил вину на провал миссии ООН по палестинскому вопросу на США.

«С 1947 года ООН приняла более тысячи резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу, однако из-за давления со стороны США она в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа», — сказал он.

Большая часть переговоров Путина и Аббаса прошла за закрытыми дверями.

В свою очередь, администрация США оказалась не готова комментировать эту встречу. «Что касается поездок президента Аббаса, мне нечего сказать. Я бы предоставил Палестинской национальной администрации говорить самостоятельно о своих контактах», — заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель, вновь выступив с утверждениями о том, что Россия якобы не делала шагов, направленных на прекращение огня в секторе Газа.

Поездка Аббаса в Москву происходит на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Всё еще ожидается иранский удар возмездия в ответ на убийство в Тегеране руководителя политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в котором обвиняется Израиль.

Теперь перспективы переговорного процесса ХАМАС и Израиля вновь стали туманными, как и будущее соглашения, одобренного всеми палестинскими фракциями, о необходимости формирования временного правительства национального согласия (ПНС).

Настроения поменялись после того, как во главе ХАМАС вместо умеренного Исмаила Хании ожидаемо стал Яхья Синвар, который имеет репутацию ястреба. Его в Тель-Авиве поспешили назвать «единственным препятствием для начала диалога о перемирии», что также было ожидаемо.

Вместе с тем Синвар отправил через египетских посредников послание о готовности продолжить диалог с Израилем. Чем, вероятно, и нарушил планы Тель-Авива возложить вину за срыв переговорного процесса на ХАМАС, ради которого и был убит Хания.

Аббас же уверен, что итогом этих переговоров должна стать передача контроля над Газой Организации освобождения Палестины (ООП), которую сейчас возглавляет ФАТХ.

План Москвы

Важность визита Аббаса в Москву стоит рассматривать прежде всего с точки зрения внутрипалестинской повестки. Это та сфера, где Москва может переиграть Вашингтон и прочие западные столицы и добиться формирования правительства национального согласия на основе принципов ООП, вопреки желанию США и их союзников. Оно должно стать легитимным органом исполнительной власти независимого и суверенного Палестинского государства.

Россия уже сыграла важную роль в процессе сближения между палестинскими движениями ХАМАС и ФАТХ, а также иными группировками и партиями палестинцев. Теперь российская сторона готова приложить усилия для того, чтобы довести дело создания ПНС до конца. С большой долей вероятности этот вопрос и обсуждали российский и палестинский президенты в Ново-Огарево.

В 2019 году палестинские фракции уже встречались на российской площадке, чтобы преодолеть противоречия и попытаться заключить соглашение об объединении. Но тогда они так и не смогли согласовать итоговое коммюнике. Это было только начало пути. Тогда ФАТХ был не очень-то доволен приглашением в Москву Исмаила Хании, но выбранный российской стороной курс оказался единственно верным.

В 2021 и 2022 годах представители ФАТХ и ХАМАС встречались также в Каире и Алжире. Главной темой обеих встреч стала организация парламентских и президентских выборов. По итогам каирских переговоров в марте 2021 года обе ведущие палестинские фракции договорились об их проведении. Однако в последний момент Аббас, бессменно правящий с 2004 года, отменил голосование, сославшись на то, что Израиль не разрешил провести голосование в Иерусалиме.

Поэтому в дальнейшей работе с палестинцами Россия пыталась избегать заключения под своей эгидой соглашений, которые в дальнейшем не исполнялись бы. В начале марта 2024 года палестинские фракции, включая ХАМАС и ФАТХ, добились прогресса в установлении политического единства после переговоров в Москве. Тогда ХАМАС впервые письменно согласился уважать платформу ООП, после чего эстафета была передана Китаю.

Пекин организовал переговоры между палестинцами в апреле, а уже на следующей встрече 23 июля в Пекине 14 палестинских фракций, включая ФАТХ и ХАМАС, подписали Пекинскую декларацию. В ней, в частности, подтверждается, что ООП — единственный законный представитель всего палестинского народа, с чем уже выразило предварительное согласие ХАМАС на московской площадке.

Также палестинцы заключили соглашение о послевоенном управлении в секторе Газа и о формировании ПНС. В документе были обозначены шаги, которые должны быть предприняты для создания новой «Национальной комиссии» в соответствии с принятым законом о выборах и «Временных рамках единого лидерства».

Без предшествующих посреднических усилий Москвы этот прорыв вряд ли был бы возможен, а теперь Россия будет способствовать тому, чтобы эта декларация наполнялась практическим содержанием. Завершившиеся переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса должны также способствовать этому.

Таким образом, визит Аббаса в Москву направлен на то, чтобы путь по дорожной карте формирования палестинского ПНС был продолжен. В этом процессе очевиден интерес российской стороны как одного из его главных спонсоров диалога, наряду с Китаем, Алжиром и Египтом.

Поддержка единства палестинцев, ФАТХ и ХАМАС — это также важный элемент противостояния России и коллективного Запада во главе с США. Очевидно, что и Израиль выступает против этого процесса. В частности, после подписания Пекинской декларации израильский министр иностранных дел Исраэль Кац раскритиковал Аббаса за сотрудничество с ХАМАС.

Также он подтвердил позицию своего правительства, согласно которой после окончания боевых действий никто, кроме Израиля, не будет контролировать Газу, а управление над ней будет передано тем палестинским политикам, которые устраивают Израиль и США.

Поэтому Вашингтон, Тель-Авив и их западные союзники намерены и впредь действовать вопреки усилиям Москвы и Пекина, стремясь разделить палестинцев, как это им уже удалось в 2006–2007 годах. А заявления ряда западных государств о необходимости создания палестинского государства являются ничего не значащим сотрясанием воздуха.

В реальности же эти страны и далее намерены создавать препятствия на пути формирования правительства национального согласия, которое смогло бы говорить от имени всех палестинцев и взять в свои руки управление территориями в границах 1967 года.

План Вашингтона, Лондона и Тель-Авива

Вашингтон, Лондон и европейские столицы, начиная с первых выборов в Палестинский законодательный совет в 2006 году, противились вхождению ХАМАС в правительство, считая эту организацию террористической. Тем самым они пытались спровоцировать конфликт между ХАМАС и ФАТХ, чтобы не допустить объединения палестинцев, поскольку с учетом высокой популярности ХАМАС даже в случае полной победы ФАТХ не смог бы их консолидировать.

В 2011 году был раскрыт британский план, разработанный разведывательной службой совместно с чиновниками Уайтхолла в 2004 году и переданный офицером МИ-6 из Иерусалима старшему сотруднику службы безопасности ПНА Раджабу Джибрилу.

Британцы предлагали не только не допустить ХАМАС до выборов президента и парламента ПНА, но и «обезвредить» его превентивными действиями. Рекомендовалось «задержать ключевых офицеров среднего звена» ХАМАС и других вооруженных групп. Ведущих же деятелей ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» предлагалось интернировать, «убедившись, что с ними хорошо обращаются, при финансировании ЕС».

ХАМАС принял участие в парламентских выборах 2006 года и выиграл их. Махмуд Аббас был вынужден это признать и поручить Исмаилу Хании формирование правительства ПНА. Тем не менее план по искоренению ХАМАС начал реализовываться. Теперь уже с акцентами на отстранение движения от власти.

США и Израиль, которые шантажировали палестинское руководство прекращением финансирования, склонили его начать действовать. Тогда был запущен план взятия под контроль сектора Газа и Западного берега президентской гвардией ПНА, подчиненной непосредственно Аббасу.

США при поддержке Египта и Иордании, также враждебно настроенных к ХАМАС, обеспечили закупку дополнительных вооружений, вербовку и обучение нескольких новых батальонов президентской гвардии, неподконтрольной правительству Хании, а Израиль разрешил поставку легкого стрелкового оружия ее бойцам.

После этого премьер-министра ПНА Ханию, перевозившего наличные деньги для правительства, не пропустили в Газу через погранпереход Рафах, из-за чего произошла перестрелка между его охраной и президентской гвардией Аббаса.

Когда Хания все-таки смог проехать в Газу, сторонники ФАТХ совершили на него покушение. Были ранены один из сыновей Хании и его политический советник Ахмед Юсеф. Вину за нападения возложили на бывшего начальника службы безопасности ФАТХ Мохаммеда Дахлана, который ранее представил «большой план по искоренению ХАМАС в Газе и на Западном берегу».

Эти события, инспирированные США, Британией и Израилем, и привели к началу открытого конфликта между ХАМАС и ФАТХ, по итогам которого сектор Газа остался под контролем ХАМАС, а палестинские анклавы на Западном берегу — ФАТХ.

Переиграть Запад

Если лидеры палестинских партий при поддержке Москвы и Пекина так и не смогут сформировать единый фронт и обеспечить реализацию Пекинской декларации, то США с союзниками будут действовать по собственному плану, который явно не направлен на единство палестинцев.

Предполагается, что Вашингтон и Тель-Авив будут работать с проверенными палестинскими партнерами из «старой гвардии», на которую делалась ставка и в период конфликта с ХАМАС, чтобы навязать собственное решение по управлению Газой.

Их цель — не допустить единства палестинцев и, как и прежде, разделить их на две автономные структуры, управляющие Западным берегом и сектором Газа. Наиболее популярное палестинское движения ХАМАС (40% палестинцев поддерживают ХАМАС и лишь 20% — ФАТХ) должно при этом быть выведено за рамки процесса формирования правительства.

Частью той самой «старой гвардии», которой доверяют как США, так и Израиль, являются генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх и глава Палестинской генеральной разведывательной службы генерал Маджед Фарадж.

Оба они крайне непопулярны на Западном берегу и считаются коррумпированными, слабыми и слишком близкими к Израилю. Но США могут убедить Аббаса назначить кого-то из них своим преемником и санкционируют передачу ему власти. Поступая так, Вашингтон будет поощрять будущего президента разделить ответственность за Газу с Израилем.

С другой стороны, новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар уже сделал первые шаги для того, чтобы преемником Аббаса мог стать не маргинальный произраильский политик, который сможет занять свой пост только в обход голосования, а наиболее популярный политический деятель.

В частности, Синвар в качестве условия обмена заложников потребовал от Израиля включения в их список высокопоставленных палестинских заключенных, прежде всего Марвана Баргути.

Баргути — лидер молодежного военизированного крыла ФАТХ, приговоренный в 2004 году израильским судом к пяти пожизненным заключениям. Несмотря на длительное пребывание в израильской тюрьме, он, согласно опросам, является самым популярным палестинским политиком и выиграет выборы с большим отрывом. В случае его освобождения он сможет претендовать на роль «палестинского Манделы». Показательно, что его кандидатура также полностью устраивает и ХАМАС.

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Очевидно, что Россия не имеет рычагов для того, чтобы остановить конфликт в Газе и выдвинуть условия мира между Израилем и Палестиной. Но у Москвы есть возможность продолжать работу с палестинцами, чтобы в итоге добиться их единства. И это нарушит планы США и их союзников по продвижению собственной повестки.

Если России и Китаю удастся довести объединение палестинских фракций до конца, это станет еще одним мощным ударом по позициям Вашингтона на Ближнем Востоке. Что позволит России и далее играть существенную роль в процессе утверждения палестинской государственности и укрепить свои позиции в арабском и исламском мире в целом.