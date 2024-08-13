В то время как российские войска продолжают успешное наступать в Донбассе, ВСУ не оставляют попыток изменить ситуацию в свою пользу, действуя на других направлениях. С началом атаки ВСУ на Курскую область украинская блогосфера буквально взорвалась всевозможными прогнозами и предположениями. Общий посыл публикаций сводится к тому, что происходящее — не более чем подготовка к неким более масштабным боевым действиям. И что новое наступление может начаться на другом, «неожиданном» участке фронта.

ИА Регнум

Одно из направлений, которое ВСУ рассматривает в качестве цели для наступления, — западное побережье Крыма. За последнюю неделю украинские диверсанты как минимум два раза попытались высадиться на косе Тендра.

Ранее украинские войска неоднократно пытались высадиться на Кинбурнской косе и даже в районе Евпатории, однако всякий раз — неудачно.

Несмотря на то что украинскому десанту не удалось закрепиться на месте высадки, стоит отметить, что активизация ВСУ на этом направлении хронологически совпала с рейдом в Курскую область. Поэтому черноморский регион в ближайшее время может вновь стать зоной ожесточённых боёв.

При этом отсутствие у Киева флота как такового и весьма ограниченные ресурсы морской пехоты не позволяют осуществить крупную высадку десанта, отмечает военный эксперт Александр Михайловский.

«Для масштабной десантной операции у них нет ресурсов. Раньше США и Великобритания передали им набор диверсионных катеров, моторных лодок. Этого достаточно для переброски небольшого числа бойцов, но тысячи человек так не навозишь. Я уже молчу о перевозке бронетехники и снабжения», — заявил эксперт в комментарии ИА Регнум.

Поэтому любые десантные операции стоит рассматривать исключительно как разведку боем или же как отвлекающие манёвры. Впрочем, высадка десанта может быть и частью более глобальной операции.

В октябре 2023 года украинская армия осуществила рискованную и весьма неоднозначную операцию в районе посёлка Крынки в Херсонской области. На протяжении полугода формирования морской пехоты ВСУ удерживали небольшой плацдарм, неся крайне тяжёлые потери.

По данным украинских СМИ, командование неоднократно запрашивало отвод войск с левого берега Днепра, но постоянно получало отказ со стороны Киева. По данным журналистов, около 800 военных до сих пор числятся «пропавшими без вести». И это без учёта официально признанных погибшими.

Только в июне 2024 года командование ВСУ решило окончательно прекратить операцию, однако, по данным с мест, этот район всё ещё остаётся в зоне пристального внимания ВСУ.

«Упорство, с которым они наламывались на Крынки, объясняется просто. В том районе расположены руины железнодорожного моста, идеальное место для создания переправы и плацдарма, для наступления вглубь Херсонщины. Так что такой у них план точно был, и, возможно, он остался», — добавляет Александр Михайловский.

Резюмируя: если Киев решит вернуться к планам зимы-весны 2024 года, следует ожидать одновременного десанта на левом берегу Днепра и создания нескольких переправ, одновременно со вспомогательной десантной операцией на западном побережье Крыма.

Контрнаступ 2.0

Если предположить, что конечной целью для любого наступления ВСУ является прорыв к Крыму, то существует гораздо более «простой» план военной операции — наступление через Запорожскую область.

Собственно, именно такой план и ставил перед войсками Киев, планируя летнее наступление 2023 года: прорвать линию фронта и выйти к побережью Азовского моря и Мелитополю, разрезав российскую группировку на несколько частей.

Как показала практика, эта стратегия себя не оправдала, а план заглох на первом же этапе. Но Киев так и не отказался от идеи наступления на Запорожском фронте.

По данным с мест, в течение лета ВСУ вели активную разведку в районе населённых пунктов Васильевка и Пологи.

Через Васильевку проходит трасса М-18 — кратчайшая дорога на Мелитополь и побережье Азовского моря. Но опыт предыдущих лет должен был научить Киев, что самый короткий путь — не самый простой. Год назад наступление крупных механизированных соединений ВСУ в районе Работино наткнулось на плотные минные заграждения. На них же остались десятки танков и бронемашин, переданных странами НАТО.

Похоже, урок противник извлёк. По данным члена Совета федерации от Запорожской области Дмитрия Рогозина, украинские войска активно применяют дроны для минирования тылов российской армии и в то же время ведут разведку минных полей.

Также Рогозин неоднократно заявлял, что следующий удар ВСУ будет нанесён именно в Запорожской области. Возможно, в ближайшее время.

В этом смысле рейды в Курскую область или высадку десанта на косе Тендра можно рассматривать как отвлекающий манёвр, цель которого — связать российские войска.

Последний довод ВСУ

Для Киева наступление может стать последней возможностью изменить ход боевых действий. Накануне в украинских СМИ появились панические сообщения из района города Покровска, где наступление российских войск не только не остановлено, но и набирает обороты.

Маловероятно, что попытка контратаковать последует именно в этом районе, поскольку здесь сосредоточены крупные силы российской армии. То же можно сказать практически обо всей линии фронта в Донбассе — там расположены тысячи километров оборонительных сооружений, которые не взять простым «навалом».

Поэтому запорожское и херсонское направления остаются для ВСУ приоритетными.

Раньше Владимир Зеленский заявлял, что весной-летом в тылах было создано до 30 новых бригад ВСУ. Хотя он и посетовал на нехватку вооружений, ряд опубликованных СМИ кадров позволяет сделать вывод, что новые подразделения получили американские БМП Bradley, немецкие БМП Marder и другую бронетехнику из резервов НАТО.

Также ВСУ обладают военными самолётами западного производства, пусть и в незначительных количествах.

«Нужно обратить внимание, что боевые действия в Курской области начались сразу после того, как Киев получил первые истребители F-16. Так что, вероятно, именно их и ждали для начала операции, а значит, это всё звенья одной цепи, элементы одного плана. Все эти поставки ещё всплывут, к чему нужно быть готовыми», — резюмирует Александр Михайловский.

Очевидно, Киев будет до последнего держать свои планы в секрете. Но можно предположить, что скоро ВСУ бросят в бой большинство своих резервов.