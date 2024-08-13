Силы для наступления с техникой НАТО. Где ВСУ могут ударить в следующий раз
В то время как российские войска продолжают успешное наступать в Донбассе, ВСУ не оставляют попыток изменить ситуацию в свою пользу, действуя на других направлениях. С началом атаки ВСУ на Курскую область украинская блогосфера буквально взорвалась всевозможными прогнозами и предположениями. Общий посыл публикаций сводится к тому, что происходящее — не более чем подготовка к неким более масштабным боевым действиям. И что новое наступление может начаться на другом, «неожиданном» участке фронта.
Одно из направлений, которое ВСУ рассматривает в качестве цели для наступления, — западное побережье Крыма. За последнюю неделю украинские диверсанты как минимум два раза попытались высадиться на косе Тендра.
Ранее украинские войска неоднократно пытались высадиться на Кинбурнской косе и даже в районе Евпатории, однако всякий раз — неудачно.
Несмотря на то что украинскому десанту не удалось закрепиться на месте высадки, стоит отметить, что активизация ВСУ на этом направлении хронологически совпала с рейдом в Курскую область. Поэтому черноморский регион в ближайшее время может вновь стать зоной ожесточённых боёв.
При этом отсутствие у Киева флота как такового и весьма ограниченные ресурсы морской пехоты не позволяют осуществить крупную высадку десанта, отмечает военный эксперт Александр Михайловский.
«Для масштабной десантной операции у них нет ресурсов. Раньше США и Великобритания передали им набор диверсионных катеров, моторных лодок. Этого достаточно для переброски небольшого числа бойцов, но тысячи человек так не навозишь. Я уже молчу о перевозке бронетехники и снабжения», — заявил эксперт в комментарии ИА Регнум.
Поэтому любые десантные операции стоит рассматривать исключительно как разведку боем или же как отвлекающие манёвры. Впрочем, высадка десанта может быть и частью более глобальной операции.
В октябре 2023 года украинская армия осуществила рискованную и весьма неоднозначную операцию в районе посёлка Крынки в Херсонской области. На протяжении полугода формирования морской пехоты ВСУ удерживали небольшой плацдарм, неся крайне тяжёлые потери.
По данным украинских СМИ, командование неоднократно запрашивало отвод войск с левого берега Днепра, но постоянно получало отказ со стороны Киева. По данным журналистов, около 800 военных до сих пор числятся «пропавшими без вести». И это без учёта официально признанных погибшими.
Только в июне 2024 года командование ВСУ решило окончательно прекратить операцию, однако, по данным с мест, этот район всё ещё остаётся в зоне пристального внимания ВСУ.
«Упорство, с которым они наламывались на Крынки, объясняется просто. В том районе расположены руины железнодорожного моста, идеальное место для создания переправы и плацдарма, для наступления вглубь Херсонщины. Так что такой у них план точно был, и, возможно, он остался», — добавляет Александр Михайловский.
Резюмируя: если Киев решит вернуться к планам зимы-весны 2024 года, следует ожидать одновременного десанта на левом берегу Днепра и создания нескольких переправ, одновременно со вспомогательной десантной операцией на западном побережье Крыма.
Контрнаступ 2.0
Если предположить, что конечной целью для любого наступления ВСУ является прорыв к Крыму, то существует гораздо более «простой» план военной операции — наступление через Запорожскую область.
Собственно, именно такой план и ставил перед войсками Киев, планируя летнее наступление 2023 года: прорвать линию фронта и выйти к побережью Азовского моря и Мелитополю, разрезав российскую группировку на несколько частей.
Как показала практика, эта стратегия себя не оправдала, а план заглох на первом же этапе. Но Киев так и не отказался от идеи наступления на Запорожском фронте.
По данным с мест, в течение лета ВСУ вели активную разведку в районе населённых пунктов Васильевка и Пологи.
Через Васильевку проходит трасса М-18 — кратчайшая дорога на Мелитополь и побережье Азовского моря. Но опыт предыдущих лет должен был научить Киев, что самый короткий путь — не самый простой. Год назад наступление крупных механизированных соединений ВСУ в районе Работино наткнулось на плотные минные заграждения. На них же остались десятки танков и бронемашин, переданных странами НАТО.
Похоже, урок противник извлёк. По данным члена Совета федерации от Запорожской области Дмитрия Рогозина, украинские войска активно применяют дроны для минирования тылов российской армии и в то же время ведут разведку минных полей.
Также Рогозин неоднократно заявлял, что следующий удар ВСУ будет нанесён именно в Запорожской области. Возможно, в ближайшее время.
В этом смысле рейды в Курскую область или высадку десанта на косе Тендра можно рассматривать как отвлекающий манёвр, цель которого — связать российские войска.
Последний довод ВСУ
Для Киева наступление может стать последней возможностью изменить ход боевых действий. Накануне в украинских СМИ появились панические сообщения из района города Покровска, где наступление российских войск не только не остановлено, но и набирает обороты.
Маловероятно, что попытка контратаковать последует именно в этом районе, поскольку здесь сосредоточены крупные силы российской армии. То же можно сказать практически обо всей линии фронта в Донбассе — там расположены тысячи километров оборонительных сооружений, которые не взять простым «навалом».
Поэтому запорожское и херсонское направления остаются для ВСУ приоритетными.
Раньше Владимир Зеленский заявлял, что весной-летом в тылах было создано до 30 новых бригад ВСУ. Хотя он и посетовал на нехватку вооружений, ряд опубликованных СМИ кадров позволяет сделать вывод, что новые подразделения получили американские БМП Bradley, немецкие БМП Marder и другую бронетехнику из резервов НАТО.
Также ВСУ обладают военными самолётами западного производства, пусть и в незначительных количествах.
«Нужно обратить внимание, что боевые действия в Курской области начались сразу после того, как Киев получил первые истребители F-16. Так что, вероятно, именно их и ждали для начала операции, а значит, это всё звенья одной цепи, элементы одного плана. Все эти поставки ещё всплывут, к чему нужно быть готовыми», — резюмирует Александр Михайловский.
Очевидно, Киев будет до последнего держать свои планы в секрете. Но можно предположить, что скоро ВСУ бросят в бой большинство своих резервов.