Украинские «стратеги» на прошлой неделе порядком удивили военных экспертов, организовав рейд на Курскую область, смысл которого до сих пор силятся понять лучшие военные умы по обе стороны Атлантики.

ИА Регнум

Терпя поражение за поражением на всех фронтах, постепенно сдавая территории и испытывая острую нехватку личного состава и боевой техники, Украина продолжает пытаться компенсировать неудачи на поле боя сомнительными победами в информационном поле.

Примечательно, что западные медиа и их комментаторы с начала рейда разделились на две ключевые группы. В первую вошли немецкие таблоиды Bild, Frankfurter Rundschau, Merkur, неожиданно примкнувший к ним британский The Telegraph, а также разнообразные персонажи, вроде профессора университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала, именующие себя «военными экспертами».

Эти дружно принялись на все лады восхвалять «неожиданный и смелый маневр Украины», приведший к «невиданному унижению кремлевского деспота».

Более серьезные медиа, пока еще не окончательно скатившиеся в раздел «бульварная пресса», изначально были настроены к украинской инициативе более чем скептически. А уж через несколько дней после начала рейда скепсис относительно его итогов начал нарастать как снежный ком.

Так, британский The Economist без прикрас написал об украинских госпиталях, переполненных тяжелыми пациентами прямиком из-под Курска.

В той же публикации украинские собеседники английского медиа неохотно признают, что рейд не достиг своей изначальной цели — заставить Россию перебросить под Курск войска, выведя их с проблемных для Украины направлений: из-под Харькова и из Донбасса.

С этой точкой зрения вполне солидарна швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, назвавшая украинскую операцию «стратегическим тупиком», поскольку ВСУ, очевидно, не способны создать в Курской области хоть сколько-нибудь значимый укрепленный плацдарм для развития дальнейшего наступления.

Американский The Wall Street Journal признает, что, хотя операция, возможно, и достигла ограниченного тактического успеха, кратковременно подняв боевой дух на фронте и в тылу и «показав США, что Украина еще способна сражаться», она все же приводит к потере наиболее боеспособных подразделений украинской армии в то время, как их катастрофически не хватает на других участках фронта.

Откровенно «порадовала» британская The Times, фактически приравнявшая украинскую операцию к английским «шевоше» периода Столетней войны с Францией — разбойничьим рейдам вглубь французских земель, направленным на банальный грабеж и устрашение мирного населения.

«Этот контрудар не сможет переломить ход войны, однако его военный успех будет измеряться тем, насколько дорого украинцы смогут заставить Москву заплатить за окончательное восстановление своей территории», — рассуждает британский журналист Майкл Кларк.

The New York Times в своем анализе признает, что «легкие успехи Украиной уже достигнуты, а теперь мы начинаем видеть последствия ответных действий России», включая удары по еще пытающимся наступать украинским войскам наводящими ужас планирующими бомбами и термобарическими боеприпасами.

Пожалуй, одним из самых отталкивающих откровений стала продолжающаяся деградация некогда весьма респектабельного британского ежедневника The Telegraph, продолжающего удивлять своих читателей на редкость низкопробными материалами, приправленными самой матерой русофобией.

Достаточно прочитать невероятный пассаж отставного полковника, а ныне автора The Telegraph Хэмиша де Бреттона-Гордона:

«Украинские войска, действующие на российской территории, — это не какая-то разношерстная сила, а армия, которая впервые в этом конфликте продемонстрировала эффективное комбинированное маневрирование, «западный» способ ведения боевых действий.

С небольшим отрядом решительных и явно хорошо обученных солдат и небольшим количеством танков они разгромили толпу безвольных новобранцев, от криков и воплей которых дрожали стекла в Кремле, а сейчас они звучат в домах рядовых граждан России, которых до сих пор кормили диетой путинской военной гениальности».

Судя по биографии, автор данных строк некогда служил в химико-бактериологических войсках НАТО, что может в определенной степени объяснить природу его публицистических фантазий.

С отставным полковником, находящимся в дружеских отношениях с химикатами, может соперничать разве что его коллега по редакции Ричард Кемп, подобно украинцам живущий в парадигме «зрада-перемога» и в зависимости от резко меняющегося настроения чередующий бравурные статьи в поддержку Украины с публикациями из серии «все пропало».

«Украина только что унизила Путина. Пусть это продлится долго. (…) В ходе дерзкого бронетанкового наступления на Курскую область России украинские вооруженные силы продвинулись дальше, чем любая из сторон за последние почти два года (…) Это огромный подъем боевого духа в тот момент, когда страна достигла самой низкой точки с первых дней войны (…)

Политическая ценность этого вторжения может быть выше, чем любое конкретное военное преимущество. Успешные контратаки Украины в районе Харькова и вокруг Херсона в 2022 году вызвали международную поддержку (…) Этот смелый маневр может оживить поддержку Запада, а главное — потенциально укрепить поддержку обоих лагерей на выборах в США», — пишет Кемп.

Через несколько дней после бесславного для Украины завершения курского рейда на голубом глазу он, несомненно, выдаст новую статью с критикой бездарного украинского командования, отправившего на убой самые боеспособные части ВСУ.

Однако в чем солидарны и западные таблоиды, и представители условно-качественных медиа — так это в том, что пропагандистская составляющая в рейде Украины существенно превосходит военно-стратегическую.

Пожалуй, даже у самого ангажированного аналитика нет никаких сомнений в том, что все украинские войска, участвующие в курской операции, будут наголову уничтожены или в худшем случае с большими потерями выдавлены обратно на территорию Украины. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет у российской армии.

Безусловно, значимость пропаганды в военных конфликтах XXI века сложно переоценить. Несомненно, зомбированное бандеровскими нарративами украинское общество, с 2014 года привыкшее раскачиваться на эмоциональных качелях и жить в парадигме «зрада-перемога», просто не может существовать без информационной подпитки.

Однако разменивая красивую медийную картинку на жизни обученных солдат целыми бригадами, украинское командование, пожалуй, заслужило своими действиями попадания в отдельный раздел в будущих учебниках военного искусства. В раздел «Как не следует воевать».