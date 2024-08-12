Пока командование ВСУ увлечённо продолжает военную авантюру в Курской области, ситуация на фронте в Донбассе стремительно меняется — и совсем не в пользу Киева.

ИА Регнум

В понедельник, 12 августа, президент России Владимир Путин на оперативном онлайн-совещании Совбеза заявил, что темпы наступления российских войск на всей линии соприкосновения после атак Украины на Курскую область увеличились в полтора раза.

Одновременно с наступлением российской армии на Покровск боевые действия развиваются в районе Торецкой агломерации, в которую входят посёлок Нью-Йорк и посёлки Зализное, Южное и Северное. Формирования противника, действующие в этом районе, попали в оперативное окружение, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он также заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии фронта в Донбассе.

Значительное их продвижение было зафиксировано на покровском направлении, в районе населённых пунктов Гродовка и Новогродовка.

Украинский мониторинговый ресурс DeepState также подтверждает продвижение российской армии в Торецкой агломерации.

«Противник продвинулся в Пивничном, Нью-Йорке и на его окраинах», — отмечает ресурс.

Ряд других украинских источников ранее также сообщил, что ситуация в этом районе для ВСУ складывается очень сложная. Командование обвиняется в стратегической безграмотности и плохом обращении с личным составом, что в итоге приводит к большим потерям.

К обвинениям в адрес командования также присоединились рядовые бойцы и младшие офицеры 41-й бригады украинской армии, которые не были готовы к боевым действиям и попросту ушли с позиций.

По тому же неэффективному плану

Стратегия командования ВСУ в Торецком районе действительно вызывает вопросы. Оборона города была выстроена по давно знакомому, но вместе с тем — плохо показавшему себя сценарию.

Оборону в жилой застройке организуют мобильные группы пехоты при поддержке одной-двух единиц бронетехники. Центр обороны создаётся в промышленной зоне. В Мариуполе это был печально известный комбинат «Азовсталь», в Авдеевке — коксохимический завод. В Нью-Йорке в центр обороны был превращён комплекс зданий фенольного завода, который де-факто остановился в 2015–2016 годах.

Поскольку линия фронта в этом районе долгое время оставалась без изменений, ВСУ слишком поздно начали готовить город к длительным боям. В итоге сопротивление противника организовано без какой-либо системы, так что на самых опасных участках фронта оказались необстрелянные формирования мобилизованных, не знакомые с обстановкой и, как правило, не имеющие боевого опыта.

В итоге украинские войска оставили часть населённого пункта и были вынуждены уйти из части жилой застройки, сосредоточившись в районе железнодорожной станции «Фенольная» и примыкающих к ней заводских цехов.

«После наших последних действий самая мощная часть группировки ВСУ в этом районе зажата в промзоне фенольного завода. На протяжение всего штурма города цеха были под ударами артиллерии и авиации, но там сидят 53-я и 41-я бригада, а также отряды спецназа, которые перебросили на усиление», — рассказывает источник ИА Регнум, находящийся в регионе.

Угроза окружения

Снабжение группировки ВСУ в районе фенольного завода за последние дни серьёзно осложнилось. Российские войска заняли восточную часть посёлка Нью-Йорк — район по правому берегу реки Кривой Торец. Боевые действия продолжаются вдоль переулка Гужвы и улицы Клименко.

Восточнее Нью-Йорка российские войска выбили ВСУ из большей части населённого пункта Зализное. Наступление продолжается в направлении проспекта Шахтёров, который соединяет Торецк и Нью-Йорк.

«Трасса под огнём, одиночный транспорт ездит туда-сюда. Они осознают, что это критически важный для них маршрут, поэтому держатся, дроны работают регулярно и без экономии. Так что за трассу они держаться будут сколько смогут. Но если они не решатся контратаковать, мы рано или поздно додавим», — уверен собеседник ИА Регнум.

Фактически у ВСУ остаётся один участок снабжения — дорога на город Константиновка, идущая вдоль железнодорожной ветки. Соответственно, для полного окружения ВСУ необходимо окончательно перекрыть обе оставшиеся дороги снабжения. «Кольцо» окружения может оформиться после того, как наступающие одновременно из районов восточнее и западнее Нью-Йорка встретятся в районе населённого пункта Нелеповка.

Соответственно, у ВСУ остаются два варианта: до последнего пытаться удерживать маршруты снабжения, отбивая атаки извне и изнутри формирующегося «котла», или отступить, пока ещё сохраняется такая возможность.

По опыту боёв за Авдеевку можно сделать вывод, что, скорее всего, приказ на отход будет дан в последний момент. Причём если в Авдеевке отступление гарнизона прикрывали переброшенные в город формирования «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), то для Торецка таких резервов может не остаться.

Ставка на резервы

Отказ от отправки подкреплений на фронтах в Донбассе может быть осознанным решением Киева. Ранее командование ВСУ допустило продвижение российских войск на покровском направлении, не усилив его вовремя резервами.

Вместо этого отборные части (например, 80-я бригада ВСУ), вооружённые американской бронетехникой, отправили на прорыв границы в Курскую область. При этом есть все основания полагать, что в распоряжении украинской армии ещё остаются существенные резервы, которые могут задействовать на других участках фронта.

Например, на запорожском направлении. Накануне об угрозе нового «контрнаступления» в этом районе заявил член совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Комментируя ситуацию в Курской области, сенатор заявил, что в Запорожье «готовы отплатить ВСУ».

«За поругание нашей курской русской земли мы им отомстим здесь, на запорожской русской земле. Скоро и здесь вспыхнет. Как год назад», — заявил Рогозин.

Конечной целью наступления на запорожском направлении может стать прорыв к Азовскому морю и Крыму. И ради этой цели Киев может пожертвовать своими силами в Торецке и в целом — в Донбассе.