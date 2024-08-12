Не успел новый президент Ирана Масуд Пезешкиан толком вступил в должность, а в его окружении уже случилась первая громкая отставка. Об уходе с поста вице-президента по стратегическим вопросам внезапно объявил Мохаммад Джавад Зариф. В новой должности он не проработал и двух недель.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан и Аббас Аракчи

Ранее именно Зариф (в статусе главы МИД Ирана) вел переговоры по «Ядерной сделке» и являлся ее основным идеологом. Он же негласно возглавлял группу «старых переговорщиков» — высокоранговых иранских дипломатов, участвовавших в разработке данного соглашения. В прощальном письме, опубликованном в соцсетях, Зариф посетовал, что «оказался не удовлетворен своей работой» при подборе кандидатур в правительство, что породило слухи о разногласиях между ним и другими влиятельными фигурами иранской политики.

Конечно, Зариф не первый раз уходит «с громким хлопком». Так, например, в разгар второго президентского срока Хасана Рухани он уже демонстративно подавал в отставку с поста главы МИД из-за разногласий с «силовым блоком», который якобы мешал ему вести переговоры со странами Запада.

Однако с его уходом группа «старых переговорщиков», на которую отчасти сделал ставку Пезешкиан, рискует развалиться — чему способствует в том числе анонсированное ранее «иранское возмездие» Израилю.

Кадры решают всё

Отставка вице-президента Зарифа случилась весьма некстати — как раз в момент, когда Пезешкиан занят формированием новой управленческой команды и ждет отзыва парламента по ключевым министрам.

Среди предложенных иранским президентом кандидатов фигурирует и Аббас Арагчи, один из архитекторов «Ядерной сделки» — соглашения, позволившего Тегерану добиться снятия экономических санкций в обмен на отказ от изысканий в области военного атома.

Попадание Арагчи в министерский список не стало неожиданностью — за плечами дипломата служба послом в Турции и Японии, курирование (в должности замминистра) развития связей Тегерана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На всех перечисленных постах им были продемонстрированы незаурядные аналитические способности и умение проявить тактическую гибкость, что является важным критерием качества для иранского дипкорпуса.

Однако куда важнее деятельность Арагчи на «ядерном» треке: в течение восьми лет он беспрерывно участвовал в переговорном процессе в рамках «Ядерной сделки». Сначала в подготовке самого соглашения, а после 2018 года — когда президент США Дональд Трамп торпедировал прежние договоренности и вернул силу снятым с Ирана санкциям — в попытках его реанимировать.

Пожалуй, именно этот отрезок его карьеры следует считать определяющим.

Тем более что новый иранский президент построил предвыборную программу именно вокруг планов возобновить действие «Ядерной сделки» и теперь остро нуждается в проверенных («старых») переговорщиках, к которым принадлежит и Арагчи. Учитывая, что он является креатурой Зарифа, вице-президент может собственной отставкой попытаться ненавязчиво «прожать» одобрение необходимой кандидатуры парламентом. Бравируя в том числе тем, что в случае провала кандидатуры Арагчи официальный Тегеран останется вообще без «старых переговорщиков» и будет налаживать диалог с нуля.

С другой стороны, подобные кулуарные игры не идут на пользу репутации самого Зарифа: после провала «Ядерной сделки» карьера бывшего главы МИД оказалась фактически подорвана. Вернуться в высокие кабинеты он смог лишь после победы реформистов. Более того, некоторые консерваторы по сей день обвиняют Зарифа в «сдаче позиций» на международной арене и с подозрением относятся к любому предлагаемому им назначенцу.

Игра на публику

Свой отпечаток на ситуацию накладывает и факт, что перестановки в иранском правительстве проходят в условиях региональной напряженности — после ликвидации израильтянами в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран, обещавший Израилю «беспрецедентный ответ», пока так и не перешел к действию — хотя и поднял планку ожиданий до небывалых прежде высот.

Все участники конфликта, включая США и европейские страны, заняли выжидательную позицию и продемонстрировали готовность идти на радикальные меры. В этом контексте излишняя спешка при «наведении мостов» в диалоге с Западом может быть неправильно понята не только консервативными кругами внутри Ирана, но и их союзниками и проскси из «Оси сопротивления», что грозит Тегерану дополнительными имиджевыми издержками.

Однако даже в таких условиях группу «старых переговорщиков» не стоит хоронить в одночасье.

Так, большую популярность снискало мнение, что эмоциональная игра Зарифа ориентирована на внешнего зрителя. Якобы именно по этой причине его заявление об отставке размещено на личной странице именно в Х (ранее Twitter), который читает преимущественно зарубежная аудитория.

Предполагается, что срочная отставка вице-президента нужна, чтобы вывести из-под имиджевого удара ключевых переговорщиков, которые будут впоследствии работать над реанимацией «Ядерной сделки».

Такой план не лишен логики, поскольку снимает ответственность за иранскую контракцию не только с Зарифа (который, судя по всему, возьмет на себя основную работу по перенастройке прежних связей), но и с большинства его западных визави — и Вашингтон, и представители «Евротройки» (ФРГ, Франция, Британия. — Прим. ред.) смогут парировать любое недовольство Израиля тем, что иранские дипломаты находились вне системы принятия решений и не могли никак влиять на ситуацию.

Однако для соблюдения подобных условий требуется, чтобы кандидатура Арагчи находилась на рассмотрении как можно дольше и сопровождалась публичными спорами между консервативным и реформистским лагерями.

В противном случае «козырь» с демонстративной отставкой Зарифа (при условии, что такая схема действительно имела место) рискует быть использованным впустую.