Преступность — главная на данный момент внутренняя проблема Швеции. Оккупировавшие эту страну этнические банды не только промышляют наркоторговлей и проводят время в бесконечных разборках друг с другом, но и всё шире раскидывают сети рэкета.

Иван Шилов ИА Регнум

Более того, самой Швеции этим бандам уже недостаточно, и они активно просачиваются в другие государства — Норвегию и Данию.

Дошло до того, что датчане стали подумывать о введении пограничного контроля — иного эффективного способа остановить наплыв членов преступных сообществ из соседнего королевства они уже не видят.

Пришлые преступники

7 августа датский министр юстиции Питер Хуммельгаард начал с руководством профильных ведомств обсуждение способов того, как поставить преграду перед преступным элементом, прибывающим из соседней Швеции.

Министр сообщил датскому телеканалу TV2, что не исключает введения пограничного контроля на соединяющем два государства мосту через пролив Эресунн.

Датское общество восприняло эти слова главы минюста с пониманием. В последние недели в стране неспокойно — датского обывателя страшат свежие новости о взрывах, перестрелках, покушениях на убийство и грабежах с применением оружия.

Такое «оживление» связано с присутствием прибывших из Швеции членов мигрантских банд — там им уже тесно, и они всё более активно переносят свою деятельность в соседние государства.

Особенно пугающий факт — в преступной деятельности охотно участвуют несовершеннолетние подростки, которым в силу возраста полноценные уголовные наказания не грозят.

По данным Хуммельгаарда, с апреля зафиксировано двадцать пять эпизодов, когда датские преступники нанимали приехавших из Швеции юных арабов и африканцев для совершения преступлений того или иного рода.

С легкой руки министра этих детей назвали «солдатами», и это обозначение подхватила датская пресса. По его словам, местная полиция готовится ввести физические проверки лиц, въезжающих в Данию с Эресуннского моста. Также будут задействованы камеры наблюдения, сканирующие номерные знаки всех проезжающих транспортных средств.

Кстати, по датским законам, преступления лиц, связанных с организованными группировками, караются куда строже — и это касается всех, кто преодолел планку 15-летнего возраста. В Швеции же такого нет. Там для подростков в возрасте от 15 до 17 лет, совершивших даже и тяжкие преступления вроде убийства, наказанием является отправка в закрытый интернат для несовершеннолетних.

Аналогичные жалобы раздаются и в других странах, граничащих со Швецией. Так, норвежское издание Aftenposten пишет, что в этом государстве сейчас появляется всё больше преступных элементов, успевших «наследить» в Швеции.

«По нашим оценкам, шведские преступные сети представляют сейчас наибольшую угрозу в полицейском округе города Тромсе», — сообщил инспектор норвежской полиции Ингве Мирволл.

По его словам, в Норвегии образовались филиалы шведских банд «Фокстрот» и «Готтсунда», активно вербующие там новых молодых членов. Эти банды занимаются масштабным оборотом наркотиков и различными мошенническими операциями, приносящими им крупные суммы.

В том, что в Швеции бандитам становится тесно, нет ничего удивительного. «Многие банды размножаются, как раковые клетки. Всё это напоминает войну низкой интенсивности», — жалуется в беседе с прессой высокопоставленный сотрудник шведской полиции Яле Поляревиус.

Рэкет и угрозы

Судя по свежим данным опросов, всё больше шведов, находящихся вечерами вне дома, ощущают чувство небезопасности. Шведский государственный телеканал SVT пообщался по этому поводу с некоторыми жителями страны.

«Я избегаю посещать магазин поздно вечером. Если уж приходится выходить в такое время, я стараюсь, чтобы рядом кто-нибудь близкий шёл со мной», — откровенничает 24-летняя Сага. Её понять можно — ибо именно юные девушки наиболее беззащитны перед грабителями и насильниками. Сегодня почти каждая вторая шведка в возрасте от 16 до 19 лет чувствует себя на улице неуверенно.

Однако страх всё сильнее чувствуют и мужчины — особенно в группе от 45 до 54 лет. В этой возрастной группе некомфортно себя ощущает, выходя из квартиры вечером, каждый пятый. «Иногда, когда я возвращаюсь с работы домой ночью, то вокруг кружат полицейские вертолеты, и ты не знаешь, что происходит», — жалуется 35-летний Эрик.

Каролин Меллгрен, профессор криминологии Университета Мальмё, признает, что у шведов есть веские причины для того, чтобы не чувствовать себя в безопасности. «Мы видим, что среди пострадавших всё больше совершенно невинных людей. Всё больше людей испытывают обеспокоенность по поводу роста преступности в целом и чувствуют опасения, что их родственники тоже могут стать жертвами преступников», — говорит Меллгрен.

Однако шведские эксперты призывают граждан не унывать — дескать, несмотря на то, что за последнее десятилетие в стране увеличился процент убийств на 100 000 жителей, зато снизился процент уличных нападений, грабежей и изнасилований.

Согласно официальной статистике, за период с 2013 по 2023 год убийства в Швеции получили прирост в 53%. В то же время зарегистрированных на открытом воздухе нападений, изнасилований и попыток к ним стало меньше на 27%. Количество уличных грабежей снизилось на 39%.

Эта статистика означает одно: шведская преступность от хаотической, неупорядоченной деятельности всё больше переходит к организованной «работе», в частности, к наркоторговле. А рост числа убийств связан с обострением внутривидовой борьбы — банды агрессивно делят территорию, которой всё равно не хватает, и они вынуждены приступить к освоению соседних стран.

Помимо наркоторговли, бандиты всё чаще прибегают, как и в «лихих 90-х» в России, к рэкету в отношении мелкого бизнеса.

Недавно телеканал SVT подготовил обстоятельный репортаж с рассказом о методах рэкетиров. Телерепортеры пообщались с владельцем одного из небольших магазинчиков в стокгольмском районе Шэрхольмен. Он сам — выходец с Ближнего Востока, но в отличие от многих соплеменников предпочел выбрать честный образ жизни, что вылезло ему боком.

Предприниматель поведал, что подвергается шантажу — рэкетиры угрожают убить его, если он не станет платить за «крышу». По словам владельца магазинчика, его сначала избили, а потом потребовали внести «первоначальный взнос» в размере 300 000 крон (примерно 2,5 млн рублей), а затем — ежемесячно платить 50 000 крон (примерно 400 тыс. рублей) за право продолжать бизнес в этом районе.

Чтобы обезопасить семью, он вынужден был отправить её на родину. Сам же лавочник сбежал за город и спрятался на принадлежавшей ему ферме. Но его отыскали и там — и пришлось снова пускаться в бегство. Сейчас этот человек живёт в своей машине. «Скорее всего, я погибну, если раньше не уеду из Швеции», — признался он в беседе SVT.

Бизнесмен рассказывает, как после первых угроз, поступивших в его адрес, всё никак не решался обратиться к стражам порядка, и долго с плачем и вздохами бродил вокруг местного участка. Наконец, двое полицейских вышли и осведомились: чего он хочет? Лавочник всё рассказал и написал заявление. В качестве доказательства своих слов он предоставил кадры видеонаблюдения за магазином, на которых рэкетиры несколько раз заходили в его магазин и в офис.

По его словам, полицейские постарались успокоить страдальца: «Они узнали этих людей и заверили, что легко с ними справятся». Страдалец вышел из участка окрылённым, но вскоре его радость увяла. Невзирая на сделанные обещания, полиция не предприняла никаких действий против рэкетиров.

Криминологи объяснили журналистам, что полиции трудно что-либо предпринять в случае преступлений такого рода, поскольку требуются многие часы детективной работы. Полицейские и так перегружены повседневным трудом, чтобы тратить ресурсы и время на выслеживание и сбор доказательств преступной деятельности рэкетиров.

Любовницы-информаторы

С другой стороны, преступные сообщества сумели и сами подобрать особые «ключики» к шведской полиции. Так, издание Dagens Nyheter пишет, что этнические банды мигрантов создали в своих рядах целый штат соблазнителей, работающих на совращение сотрудниц полиции женского пола и на получение от них секретной информации.

В частности, журналисты раскопали историю женщины-следователя, имевшей любовные связи сразу с двумя членами банды знаменитого мафиози Равы Маджида по прозвищу «Курдский лис». Упомянутая полицейская работала над уголовными расследованиями, в которых оба её любовника фигурировали в качестве подозреваемых.

Женщина сливала им секретную информацию, помогая бандитам уйти от ответственности. Когда же всё вскрылось, то она отделалась достаточно легко — заплатила штраф и после оглашения приговора была вынуждена подать в отставку.

И этот пример — далеко не единственный. Другая женщина-следователь, занимавшаяся уголовными делами, имела сексуальные отношения аж с четырьмя преступниками — в то самое время, когда расследовала дело одного из них.

Нет нужды говорить, что и эта следовательница сообщала своим любовникам закрытые полицейские данные. Кроме того, ее уличили в сексуальных отношениях с преступниками, отбывающими наказание в тюрьме. И она тоже отделалась штрафом и отставкой.

Сообщается, что не менее пяти девушек в полицейской форме поддерживали чересчур близкие отношения с парнями из мотоциклетных банд и сливали им информацию. Относительно одной известно, что начальство знало о её проделках и, пытаясь воззвать к совести, делало ей выговоры. В конце концов её всё же уволили, но не предъявили никаких обвинений.

Ещё одна женщина из структуры МВД позвонила на прослушиваемый полицией телефон преступника и предупредила, что тот разыскивается за убийство, совершённое накануне. Она также отделалась штрафом и замечанием руководства, глубокомысленно сообщившего, что её поступок предосудителен.

Другой примечательный пример: женщина, работавшая в полицейском отделе по борьбе с организованной преступностью, помогла группе наркоторговцев (один из которых являлся её родственником), переправить в Швецию 43 килограмма кокаина. Этих наркоторговцев всё же задержали, приговорили к различным наказаниям, однако их пособница отделалась штрафом.

С 2018 года выявлено 514 случаев утечки информации от полиции преступникам. Однако только примерно в 30 случаях это привело к увольнениям, а 14 полицейских были наказаны в соответствии с уголовным законодательством.

Но никто не знает, сколько таких предателей до сих пор действуют в шведской правоохранительной системе.

По оценкам специалистов, снижение требований к лицам, набираемым на работу в полицию, и поставленные правительством цели достижения «этнического разнообразия и гендерного равенства» в органах правопорядка лишь увеличили риски.

Понятно, что шведские этнические преступные сообщества такую полицию не боятся и не уважают. А это значит, что тамошние правоохранительные органы не в силах обеспечить эффективную защиту граждан от преступного элемента.