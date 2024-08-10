Попытка прорыва ВСУ в Курской области отвлекла внимание от основного театра военных действий на Донбассе, где ситуация для украинских войск становится критической.

Иван Шилов ИА Регнум

В последние месяцы российские войска последовательно развивали наступление на Покровском (бывшем Авдеевском) направлении. Отказавшись от тактики быстрого продвижения и резких прорывов, штурмовые соединения постепенно продавливали линии обороны ВСУ — одну за другой.

После отступления из Авдеевки противник последовательно старался организовать оборону по течению рек Дурная, Волчья и по «линии Порошенко» — созданной ещё в 2016 году системе укреплений. Но все попытки стабилизировать линию фронта провалились

Итоговая цель наступления российских сил на этом направлении — город Покровск. Это крупный районный центр, где до начала боевых действий проживало около 80 тысяч человек. Город имеет ключевое значение для логистики ВСУ, через него проходят маршруты снабжения украинских войск в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах, находящихся на линии фронта.

В начале года российские войска находились в 38 километрах от Покровска. Сейчас же до стратегически важного города осталось 15 километров. Главным успехом российской армии стало освобождение населённого пункта Сергеевка.

Факт продвижения в этом районе в эфире «Первого канала» подтвердил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки, наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово», — отметил Кимаковский.

ВСУ же стремятся стабилизировать фронт по линии Гродовка — Красный Яр — Новгородовка. В последнее время украинское командование перебрасывает в регион инженерную технику, лихорадочно возводя дополнительные линии обороны на подступах к Покровску, сообщил источник ИА Регнум в рядах 1-го армейского корпуса.

«Ещё пару недель назад отмечалось, что Гродовку и Новогродовку готовят к боям: появляются новые траншеи, окопы. Но всё делается наспех, видимо, там не ожидали, что мы сможем прорвать линию обороны по реке Волчья, которую они планировали держать, как минимум, несколько недель. Мы фиксируем все эти попытки и знаем слабые места в их обороне», — отметил собеседник издания.

По его словам, командование ВСУ долго не направляло на Покровское направление крупных подкреплений, за исключением подразделений из числа мобилизованных, не имеющих на вооружении тяжёлой техники. Но неподготовленные мобилизованные бойцы не раз просто бежали с позиций, что приводило к прорыву очередной линии обороны.

Все поступающие от Запада вооружения, а также лучшие части долгое время находились в резерве и в итоге были задействованы в Курской области. Это привело к тому, что фронт на Донбассе оказался на грани краха. Российское наступление только набирает обороты, заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Рёпке.

«Скорость продвижения российской армии на этом направлении достигает пяти километров в неделю, в то время как украинская оборона частично рушится», — отмечает Рёпке.

Не лучшим образом для ВСУ обстоит ситуация и на других участках фронта.

Под угрозой полного окружения

Российские войска также успешно развивают наступление на Торецком направлении. После одновременного продвижения в населённых пунктах Нью-Йорк и Зализное они готовятся окружить основные силы гарнизона ВСУ, сосредоточенные в районе фенольного завода.

«За последние недели удалось обойти район «фенолки» с запада. С другой стороны, удалось хорошо вгрызться в районе Железного-Зализного. Если удастся соединиться в районе посёлка Нелеповка, все силы противника в Нью-Йорке окажутся в полном окружении, то есть они повторят судьбу Авдеевки», — сообщает источник ИА Регнум.

Как и в районе Покровска, украинские войска остаются здесь без подкреплений и поддержки.

Подразделения 41-й бригады ВСУ, которую перебросили в район Торецка и Нью-Йорка, не были знакомы с местностью и были вынуждены оставить свои позиции, сообщило издание The New York Times. ВСУ жалуются на «медленные и бессмысленные приказы» командования, старшие офицеры плохо обращаются с личным составом, который, в свою очередь, не доверяет приказам руководства.

В последние недели в этот район были переброшены подкрепления, которые, однако, способны только затормозить продвижение российской армии. О стабилизации фронта или о контратаках речи не идёт. Даже проукраинские источники заявляют о близкой к критической для ВСУ ситуации, но Киев сосредоточен на своих авантюрах, оставляя фронт в Донбассе без внимания.

Важно отметить, что снабжение группировки в Торецке висит на единственном маршруте снабжения, проходящем через Покровск.

Если в Киеве рассчитывали, что начало боёв в Курской области снизит накал боевых действий в Донбассе, расчёт провалился. Российская армия продолжает наступать, а провокация на границе не привела к отводу части соединений с Донбасса.

Цена авантюры

Пока украинские официальные спикеры заявляют чуть ли не о грядущей военной победе, американское агентство Associated Press сомневается в способностях ВСУ перехватить инициативу.

«Вторжение в Россию может привести к истощению некоторых из наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донецкой области без жизненно важных подкреплений», — отмечают авторы AP.

Наступлению в Курской области они пророчат ту же судьбу, которая постигла предыдущие авантюры: десант в Крынках, печально известный «контрнаступ» в Запорожской области и другие операции.

При этом новое наступление может сточить последние резервы украинской армии, которые скапливались в последние шесть месяцев. Значит, рушащийся фронт на Донбассе останется без подкреплений и в перспективе окончательно обвалится.