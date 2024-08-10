Уходящая неделя в Испании должна была пройти под знаком вступления в должность нового президента Каталонии. Но что-то (а точнее — всё) пошло не так, и процедуру инаугурации затмила неожиданно возникшая увлекательная игра «поймай старого президента».

ИА Регнум

Испанская автономия продолжает бороться за титул мятежной: Барселона при каждом удобном случае напоминает Мадриду, что Каталония не отказывается от идеи превратиться из автономии в составе Испании в самостоятельное независимое государство в составе Европы. И не последнюю роль в этом играет экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

Тот самый, под чьим руководством в Каталонии был проведен референдум о независимости 1 октября 2017 года.

Плебисцит центральным правительством был признан нелегитимным, результаты его — ничтожными (при 43%-ной явке 90,15% пришедших к урнам сказали независимости «да»), а группу организаторов власти пиренейского королевства поместили за решетку. Всех, кроме самого главного — Карлесу Пучдемону удалось бежать в Бельгию, где он последующие семь лет и пребывал.

Сепаратистов-организаторов в итоге амнистировали. Не последней причиной этого акта доброй воли правительства, возглавляемого социалистом Педро Санчесом, было обещание группы каталонских депутатов согласиться с утверждением социалиста же Сальвадора Ильи на должность главы Женералитата (так называется правительство Каталонии).

Илья известен не только тем, что он каталонец по рождению, но и своей деятельностью на посту министра здравоохранения Испании в период ковидной пандемии. Сказать, что наиболее популярная в буйной автономии партия Junts (в переводе на русский — «вместе», а полное название организации звучит как «Вместе за Каталонию». — Прим. ред.) недолюбливает Илью (за его деятельность, направленную против обретения регионом независимости), — ничего не сказать.

Организаторы незаконного референдума — лидер Junts Карлес Пучдемон, его ближайшие соратники Ориол Жункерас, Карме Форкадель, Рауль Ромева и другие — не могут говорить о нем без пены у рта.

Члены партии «Вместе» решили, что инаугурация Сальвадора Ильи — подходящее событие, которым можно воспользоваться, чтобы напомнить народу Каталонии, что она не должна прекращать борьбу против центра. Приезд в Барселону и возможное выступление Пучдемона в каталонском парламенте против нового главы местного правительства должны были плеснуть горючего на тлеющие угли противостояния Барселоны Мадриду.

Центральное правительство тоже было в курсе, что приедет «бельгийский сиделец», и сочло его прибытие фактом не столько провокационным, сколько создающим благоприятные условия для поимки визитера.

Судья Пабло Льярена напомнил барселонской полиции о том, что срок действия выписанного им ордера на задержание и арест бывшего главы Каталонии не истек и подлежит исполнению. В полиции приняли слова судьи к сведению…

Каталонская локальная полиция Mossos d’Esquadra структурно не подчиняется Мадриду. Она и в момент проведения референдума позволила себе ослушаться приказа генпрокурора и перейти под крыло центра. А уж при ловле одного индепендентиста, пусть даже и очень знаменитого, никакой прыти, как считают испанские СМИ, вовсе не проявила.

Карлес Пучдемон прибыл в Барселону 8 августа, спокойно прогулялся по ее улицам в направлении Женералитата, однако внутрь не попал. После чего опальному экс-главе автономного правительства оставалось только выступить перед несколькими тысячами человек, «по стечению обстоятельств» собравшихся на митинг у Триумфальной арки. И… раствориться в толпе раньше, чем полиции удалось надеть на него наручники.

Арестовывать же силовикам после неудачной попытки задержания Пучдемона пришлось своих коллег. С формулировкой «за халатное исполнение обязанностей и ненадлежащее исполнение приказа» были задержаны двое mossos, сумевших приблизиться к опальному политику ближе других. По существу заданных им вопросов судьей, определявшим меру пресечения для задержанных полицейских, те пояснили, что «Пучдемон надел такую же соломенную шляпу, как и многие участники митинга, что помогло ему затеряться в толпе».

Кроме того, передние ряды митингующих после проникновения в них бывшего каталонского лидера «плотно сомкнулись и пассивно воспрепятствовали выполнению полицией возложенных на нее задач».

Ну, действительно, как рассеять толпу плотно стоящих друг к другу людей, не проявляющих в отношении представителей закона никакой агрессии? Не стрелять же в них.

Правда, как пояснил в пятницу на пресс-конференции глава каталонской локальной полиции Эдуард Сальент, «агентам всё же удалось вновь выйти на след Карлеса Пучдемона», однако лишь на короткое время. По словам высокопоставленного руководителя, опальный политик сел в белую «Хонду» и скрылся от преследования. Не помогли полицейским даже дроны, специально висевшие над барселонскими улицами.

По одной из версий, публикуемых в испанских СМИ, «Хонде» удалось оторваться от преследования при пересечении одного из регулируемых перекрестков: машина с Пучдемоном проскочила на желтый свет, а перед полицейским транспортным средством загорелся красный. Нарушать ПДД mossos не рискнули: Гражданская гвардия, ведающая соблюдением правил дорожного движения, оштрафовать может кого угодно, даже коллег.

По второй версии, на заднем сидении белого авто с Пучдемоном была замечена инвалидная коляска. А по закону машина с таким «содержимым» имеет право заезжать в такие места, куда нельзя другим. Чем сидевшая за рулем указанного автомобиля женщина и воспользовалась.

Машину и водителя ищут.

Двух задержанных судом полицейских на следующий день выпустили. Но неприятности для Mossos d’Esquadra на этом не закончились.

Возмущенный плохой работой блюстителей порядка профсоюзный синдикат Испанской конфедерации полиции заявил о необходимости заморозить достигнутое между ним и МВД соглашение о расширении штата полицейских и увеличении финансирования.

И это в тот момент, когда испанские издания наперебой рассказывают о разгуле преступности в Барселоне. Не иначе, профсоюзные деятели рассчитывают, что предложенная ими мера окажет давление на совесть благополучно вернувшегося к себе в Ватерлоо Карлеса Пучдемона и вынудит его явиться с повинной в каталонскую столицу. Может же он, в конце концов, сдаться властям и пожертвовать своей свободой ради расширения полиции и активизации ее борьбы с преступностью?