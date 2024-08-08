Официальные представители движения ХАМАС сообщили о назначении нового главы политбюро взаимен убитого ранее в Тегеране Исмаила Хании. Пост занял Яхья Синвар, известный среди израильтян под говорящим прозвищем Мясник из Хан-Юниса.

ИА Регнум Яхья Синвар

Назначение Синвара для многих (включая США и Израиль) оказалось внезапным — еще недавно на пост главы политбюро движения прочили «прагматика» Халеда Машаля. Видимо, из расчета, что его дипломатический и политический опыт позволят свести ситуацию в Газе «вничью» и продолжить линию на постепенное урегулирование, заложенную Ханией.

Тем не менее именно Синвар выступил против кандидатуры Машаля и занял его место в управленческой структуре движения, что стало для многих неожиданностью.

Живой символ сопротивления

Политическая биография Синвара изобилует громкими событиями, а его публичный образ почти целиком построен на идее противодействия Израилю.

Помимо того, что Синвар стоял у истоков «военного крыла» ХАМАС, его детищем является спецслужба «Мажд», заточенная под выявление израильских агентов и информаторов в рядах сопротивления. Синвар сыграл важную роль в разработке операции «Потоп Аль-Аксы» (с которой и началось текущее противостояние в секторе Газа). Не удивительно, что к уже имевшемуся прозвищу Мясник из Хан-Юниса впоследствии добавились «супертеррорист» и «идеолог 7/10».

Официальные источники ХАМАС делают акцент на том, что Синвар был избран главой политбюро единогласно — хотя еще до недавнего времени считалось, что руководство движения раскололось на фракции и не поддерживает ни одного из потенциальных сменщиков Хании (за исключением разве что «относительно равноудаленного» от всех лагерей Машаля).

Интересной ситуацию делает и то, что политическое крыло движения де-факто полностью подчинилось военному, где с первых дней преобладала готовность «биться до победного» и не идти на уступки израильтянам.

Перестановки в политбюро ХАМАС, с учетом некоторых личностных характеристик Синвара, ставят под сомнение вероятность продолжения курса на урегулирование мирными средствами.

Скорее наоборот — с усилением «военного» лагеря на передний план выдвигаются силовые методы решения проблем.

Тень «сделки Шалита»

Израиль отреагировал на новость о назначении Синвара главой политбюро вполне ожидаемо, пообещав «настигнуть и покарать» его в ближайшее время.

Хотя это скорее дежурное напоминание — угрозы в адрес нового главы политбюро были озвучены премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще в первые дни кризиса, предварив тем самым израильскую операцию «Железные мечи».

Ликвидация Синвара действительно имеет для израильского руководства важное символическое значение.

Конечно же, новый глава политбюро является одним из «архитекторов» нынешнего кризиса, и его гибель поднимет рейтинги кабмина на запредельные высоты. Но еще перед Нетаньяху стоит и негласная задача обнулить негативный эффект от «сделки Шалита» 2011 года, в рамках которой Израиль обменял большое количество палестинских заключенных, в числе которых был и Синвар.

Закончить историю со «сделкой» прошлого десятилетия особенно важно для израильского премьера — ее наследие мешает непредвзято оценивать ход переговоров по обмену удерживаемыми лицами. Тем более что в заключении у израильтян по-прежнему находятся многие важные для палестинского движения лица — среди них экс-глава ФАТХ Марван Баргути, чей выход на свободу способен укрепить позиции палестинской автономии, что невыгодно Тель-Авиву. Повторять прежние ошибки Нетаньяху не хочет.

С другой стороны, ликвидация Синвара, на которую упирают израильские «ястребы», гарантированно поставит крест на переговорном процессе и окончательно подорвет доверие к Израилю со стороны не только ХАМАС, но и других палестинских фракций, включая вполне договороспособный ФАТХ.

Позиция Вашингтона

США предостерегают Израиль от попыток невзначай «подтолкнуть» ХАМАС к выходу из обсуждения сделки по Газе. И дело даже не в имиджевых потерях, которые Белый дом может понести от провала «мирного плана», предложенного демократами.

По оценкам Вашингтона, из 24 батальонов ХАМАС, действовавших в секторе Газа на момент начала операции «Железные мечи», только три понесли невосполнимые потери. Остальные сохранили относительную боеспособность, причем как минимум восемь подразделений практически не понесли потерь.

Эти данные существенно расходятся с победными реляциями израильского Генштаба, который заявляет о 22 «бесповоротно разгромленных» батальонах ХАМАС.

Кроме того, движение может быстро увеличить свою ударную силу за счет вербовки родственников палестинцев, погибших в результате израильских ударов по анклаву. При этом есть опасность «перебрасывания» сетей влияния ХАМАС на Западный берег реки Иордан, где также отмечен рост антиизраильских настроений — в том числе на фоне сообщений о возможном обмене Баргути.

В Белом доме также небезосновательно опасаются, что в случае прекращения дипломатического урегулирования ХАМАС сосредоточит все доступные ресурсы на выбивании израильтян из анклава. Это вкупе с растущей активностью ливанской «Хезболлы» создает риск постоянного давления на израильскую систему защиты, чем не преминет воспользоваться Иран.

Впрочем, находятся и те, кто сохраняет оптимизм по отношению к происходящему.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что избрание Синвара главой политбюро мало что поменяет в переговорном процессе, а финализация сделки по Газе (в том или ином виде) является вопросом времени.

Свою позицию Блинкен аргументирует тем, что Синвар, будучи одной из наиболее влиятельных фигур в структуре ХАМАС, не мог не влиять на ход переговоров по Газе еще при живом главе политбюро. Это косвенно подтверждают и палестинские переговорщики, отмечавшие, что ни один шаг делегации ХАМАС не проходил без одобрения Синвара.

Отложенный финал

Не исключено, что Израиль примет позицию Вашингтона во внимание и не будет делать резких шагов в ближайшее время, тем более что через третьи страны ему поступают вполне заманчивые предложения от Ирана: отказ от мести за Ханию в обмен на прекращение огня в Газе.

Подобный расклад гипотетически устроил бы всех, включая Синвара. Однако последний явно может потребовать большего, включая полный вывод израильских сил из анклава.

В этом контексте Нетаньяху, скорее всего, позволит новому главе политбюро действовать максимально свободно и даже поставить вопрос ребром, продиктовав Тель-Авиву условия прекращения конфликта. С той лишь целью, чтобы ХАМАС первым покинуло сделку по Газе и тем самым сняло с израильтян ответственность за ее распад.

А уже после этого вполне можно вспомнить прежние обещания ликвидировать Мясника из Хан-Юниса.