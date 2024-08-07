* УПА — запрещённая в России организация

Протест против силовой мобилизации на Украине впервые выплеснулся в силовую акцию массового характера и, что немаловажно, с участием мужчин. В городе Ковеле Волынской области местные жители вышли на митинг и затем заблокировали территориальный центр комплектования (ТЦК, заменивший военкомат) с требованием освободить задержанных перед этим для мобилизации земляков.

ИА Регнум

Трех парней, ехавших на машине, накануне задержали на блокпосту под предлогом того, что у них не было при себе военно-учетных документов (которые теперь обязаны носить все мужчины от 18 до 60 лет). Поэтому, как следует из официальных пояснений, «военные хотели провести эту проверку в здании РТЦК». Однако все пошло не по плану, поскольку «призывы к бунту, которые распространились по социальным сетям Ковельской территориальной общины и Волынской области, были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях».

В общем, у здания военкомата собралась толпа, которая перекрыла дорогу и пыталась силой ворваться внутрь. Произошли столкновения с полицией, и в конечном итоге власти были вынуждены отступить — трёх мужчин отпустили. Однако тут же через СМИ стал распространяться уже обозначенный выше тезис о том, что за народным бунтом стоит «рука Москвы». Полиция немедленно открыла уголовные дела и начала её выискивать.

«Конфликт поддерживался и направлялся в необходимом русле российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы. <…> Ситуация полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мерам мобилизации, препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении ТЦК.

Особенно в ТЦК обиделись на то, что освобождённых мужчин приветствовали аплодисментами и бандеровским лозунгом, ставшим на Украине официальным. Участникам протестной акции пообещали «правовые последствия» — по статьям о публичных призывах к совершению действий, нарушающих общественный порядок, и групповом нарушении общественного порядка.

Впрочем, и в российский след в ковельском протесте вряд ли хоть кто-то на Украине сейчас поверит, и уголовные дела мало кого на Волыни напугают. Поскольку здесь на первое место выходит специфика региона, в котором происходят эти события.

Историческая Волынь, которая включает нынешние Волынскую и Ровенскую области, веками была и остаётся экономически (и не только) отсталым, слабо урбанизированным и преимущественно сельским краем. Именно Волынь, где живущее в лесных сёлах население всегда настороженно относилось к «чужим», стала в своё время базовым регионом для националистической УПА* (Украинской повстанческой армии, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). А также той территорией, где во время Второй мировой войны в условиях фактического безвластия на затерянных в лесах и болотах сёлах произошла печально известная «Волынская резня» — геноцид отрядами УПА проживавшего там польского населения.

При этом одновременно здесь активно оперировали советские партизаны, которых поддерживала часть населения, и после войны эта вражда оказалась загнанной глубоко внутрь, но никуда не делась.

Скрытая воинственность и склонность к партизанщине дала неожиданный выхлоп в результате наступившей «свободы» после победы госпереворота в Киеве в 2014 году, когда началось резкое падение уровня жизни, больно ударившее по и без того бедной Волыни. Там нашли выход в стихийной добыче янтаря, которым оказался богат этот край. В северных районах региона возникло такое явление, как «Янтарная республика».

Добыча окаменевшей смолы, имевшей большой спрос в соседней Польше и далеком Китае, бравшем янтарь крупным оптом, была полностью нелегальной и проводилась хищническим способом. После вырубки деревьев на обширных участках, копки множества ям и вымывания песка с помощью мотопомп на месте лесов и полей остаётся безобразная пустыня, заваленная стволами деревьев и усеянная глубокими кратерами. Зато занятие оказалось очень выгодным — и в него с головой ушли тысячи волынян.

Обширные территории, где добывается янтарь, превратились в настоящее государство в государстве, которое руководствуется законами своего криминального бизнеса.

Здесь годами происходили стычки и перестрелки с применением огнестрельного оружия, в которых участвовали представители конкурирующих между собой местных криминальных группировок. Основные места добычи янтаря находятся под контролем военизированных отрядов, тесно связанных с местной властью и силовыми структурами, а на лесных дорогах были устроены многочисленные блокпосты «самообороны», не пропускавшие в районы добычи янтаря посторонних.

При этом, с учётом преобладающих на Волыни националистических идей, все противоборствующие стороны выступали под бандеровскими красно-черными знамёнами и с национал-патриотическими лозунгами.

Офицер харьковской полиции Андрей Заливадный, отправленный в те годы в командировку на территорию «Янтарной республики», в интервью СМИ так характеризовал ситуацию в регионе:

«Есть некоторые села, в которые даже полиция боится въезжать. Копатели просто блокируют машину, могут перевернуть или сжечь ее, а экипаж разоружить. <…> У них ярко выраженная клановость. Они не будут ждать, пока соседа привлекут к уголовной ответственности. Собираются всем селом и устраивают бунты. Денег и оружия там хватает. Еще в 2014 году, когда был майдан, некоторые приграничные села меняли янтарь на оружие».

С учётом подобной местной специфики самоорганизация населения на Волыни при конфликтных ситуациях происходит быстро. Что и показала ситуация в Ковеле, расположенном, кстати, на севере Волынской области, недалеко от той самой «Янтарной республики».

Как только там стало известно о задержании нескольких местных мужчин на блокпосту и отправке их в ТЦК, возле него начали собираться люди. Вечером и ночью протестующих людей собралось уже не десятки, а сотни. И среди них, в отличие от многих других стихийных протестов против мобилизации, оказались не только женщины, но и немалое количество мужчин.

Большое число и сплоченность митингующих привели к тому, что собранные под ТЦК полицейские даже и не пробовали рисковать задерживать противостоящих им гражданских мужчин. Наоборот, толпа протестующих агрессивно начала наступать на тэцэкашников и полицию, в последних полетели шины, и в итоге задержанные вышли на свободу под те самые аплодисменты и лозунги, которыми так возмутились в Волынском ТЦК.

Справедливо, кстати, по-своему возмутились: а почему это, собственно, кричащие бандеровский лозунг отказываются при этом идти сражаться за бандеровскую Украину на фронт?

Впрочем, похожую логику, возможно, используют и собравшиеся там протестующие: почему кричащие тот же самый лозунг сотрудники ТЦК сами не отправляются на передовую? В общем, и те и другие предпочитают, чтобы воевал за их националистические идеалы кто-нибудь другой, а не они сами.

Однако произошедшая в Ковеле ситуация опасна для власти не тем, что местные жители не испытывают желания пополнять собой ряды ВСУ: его не испытывает сейчас подавляющее большинство украинских мужчин, это далеко не новость.

Крайне неприятная для режима Зеленского новость состоит в том, что там состоялся массовый и, что самое главное, успешный бунт против принудительной мобилизации, с которым власть ничего не смогла поделать. Это может послужить наглядным примером для всех остальных. Причём бунт произошёл в одном из базовых с точки зрения поддержки нынешней идеологии Киева регионе, где этот протест уж никак не спишешь на «сепаров-ватников» (и бредовость заявления о «российском следе» очевидна всем).

Всё, что сейчас может сделать власть, чтобы купировать возникшую на Волыни проблему, — это попробовать замолчать её, а также включить привычный репрессивный механизм. В подавляющем большинстве украинских СМИ информация о Ковельском бунте была подана крайне скупо, а то и вовсе отсутствует. Уголовные дела по факту протестной акции, как говорилось выше, уже возбуждены, и её активных участников наверняка будут преследовать.

Однако всё это может не помочь.

Недовольство происходящим в стране в украинском обществе стремительно возрастает, прорываясь то фрондой местных властей, то массовым бунтом на западе. Кстати, показательно, что на Волыни местные власти (в отличие от подчиненного Киеву ТЦК) предпочли отмолчаться о ситуации — очевидно, чувствуя настроения людей. А они уже вряд ли остановятся в намерении отбивать у государства своих мужиков.

Вспыхивающие по всей Украине искры массового недовольства режиму Зеленского уже вряд ли удастся полностью загасить — слишком много для такого недовольства накопилось причин. Ликвидировать которые возможно только вместе с ликвидацией всей нынешней конструкции украинской государственности.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.