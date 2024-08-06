В белорусском городе Сморгонь состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного героям и жертвам Первой мировой войны. Он стал первым монументом такого рода на всём пространстве бывшей Российской империи.

ИА Регнум

Город Сморгонь не случайно был определен местом для строительства мемориального комплекса. С сентября 1915-го по февраль 1918 года через него проходил передний рубеж российско-германского фронта. «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал», — так говорили солдаты того времени.

Первые газовые атаки кайзеровских войск, гибель экипажа воздушного корабля «Илья Муромец», подрыв немецкой батареи «Золотая горка», участие в боях женского «батальона смерти» — всё это было на сморгонской земле. До сих пор в Сморгони и ее окрестностях сохранились многочисленные доты, траншеи, окопы, могилы солдат. За время войны населенный пункт с 16-тысячным населением стал мертвым городом.

У этого мемориала была длинная и противоречивая судьба, достаточно точно отражавшая все перипетии исторической политики в России и Белоруссии на протяжении последних двух десятилетий.

Идея создания памятника принадлежит жителю Сморгони полковнику Советской армии в отставке В. Н. Лигуте. Конкурс эскизных проектов был объявлен еще в 2006 году, а в 2009-м были отлиты основные скульптуры мемориала — «Гений солдатской славы», «Солдаты» и «Беженцы».

Однако работы по возведению монумента начались лишь в 2012 г., когда были выделены средства из бюджета Союзного государства, и к 100-летию со дня начала Первой мировой так и не были завершены — митинг-реквием 2014 г. проходил рядом с фактически недостроенным памятником.

Более того, в период так называемой либерализации в Белоруссии, расцвет которой пришелся на 2015–2020 гг., тема увековечивания памяти о Первой мировой отошла на задний план.

По всей стране появлялись огромные конные монументы князьям Великого княжества Литовского и королям Речи Посполитой (Витовту — 2010, деревня Пелеса; Ольгерду — 2014, Витебск; Гедимину — Лида, 2019, было запланировано открытие памятника Миндовгу в Новогрудке), не считая памятников прочим европейским деятелям, которых в Белоруссии считают «своими» (Адаму Мицкевичу, Винценту Дунину-Марцинкевичу, Станиславу Монюшко).

В то же время деятельность немногочисленных энтузиастов, посвятивших жизнь мемориализации героев Первой мировой войны, находилась под пристальным вниманием властей.

И даже после 2020 г., когда политический вектор страны определился, тема Первой мировой, боев русской армии на территории современной Белоруссии продолжала оставаться на периферии.

Лишь осенью 2023 г. по инициативе председателя Сморгонского райисполкома Г. В. Хоружика из районного бюджета были выделены средства для достройки мемориала.

На нём были сформированы дополнительные пешеходные маршруты, облицованы гранитными плитами стены памяти в Зоне Памяти и Скорби, достроена памятная часовня, установлены большие гранитные валуны с мемориальными досками в честь конкретных подвигов и героев — женского «батальона смерти» Марии Бочкаревой, экипажа бомбардировщика «Илья Муромец» и т.д.

В итоге в Белоруссии создан первый на постсоветском пространстве крупный мемориал, посвященный событиям Первой мировой. Все памятники, воздвигнутые в России и на Украине к 100-летию начала войны, значительно менее масштабны и по большому счету локальны.

В итоге торжественное открытие комплекса 3 августа 2024 г. превратилось в крупное знаковое мероприятие, в котором участвовало не только практически всё население Сморгони во главе с руководством района, но и многочисленные делегации, прибывшие из городов-побратимов белорусского города — Гусева, Арзамаса, Уфы, Пензы.

Состоялось торжественное освящение памятной часовни. Затем реконструкторы из Белоруссии и России воссоздали несколько эпизодов Первой мировой — атаку кавалеристов 13-го уланского Владимирского полка на германскую пехоту, газовую атаку немецких войск, атаку женского «батальона смерти» в июле 1917 г.

В ходе мемориальных торжеств официальные лица Белоруссии и России были едины в оценках событий прошлого.

«110 лет назад началась страшная мировая война, унесшая миллионы жизней наших воинов, гражданских лиц, разрушившая империи, изменившая миропорядок, — подчеркнул генеральный консул Российской Федерации в Гродно Феодосий Владышевский. — Сейчас история расставила всё на свои места. Сегодня мы вспоминаем героев тех лет. Сейчас особенно важно проводить работу по увековечиванию их памяти.

Отрадно, что мемориал, появившийся в том числе благодаря сотрудничеству в рамках Союзного государства, торжественно открыт. Наши страны связывает общая история, наши братские народы пережили множество тяжелых моментов. Важно помнить уроки истории и передавать память потомкам».

В целом можно считать открытие сморгонского мемориала ярким примером изменения исторической политики Белоруссии. На торжественной церемонии в полный голос звучали чествования во славу воинов, положивших жизни больше века назад за веру, царя и общее Отечество.

И недаром российские гости, присутствовавшие на церемонии, отметили, что размах торжеств вполне соответствовал важности даты.

Еще в 2019-м в Белоруссии такое вряд ли было бы возможно, теперь же торжества в честь Первой мировой — один из идеологических трендов.