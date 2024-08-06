В понедельник, 5 августа, в Бангладеш настал апогей многонедельных протестов оппозиции, в результате чего премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну.

ИА Регнум

Она улетела на вертолете в Индию, намереваясь просить политического убежища в Великобритании.

Новые власти

Власть перешла к военным. Начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Вакер уз Заман подтвердил отставку Хасины на пресс-конференции и сказал, что после обсуждений с представителями основных политических партий и групп гражданского общества было решено сформировать временное правительство из представителей всех партий.

«Премьер-министр подала в отставку. Для управления страной будет сформировано временное правительство <…> Я даю вам слово, что все несправедливости будут устранены <…> Страна сильно пострадала, экономика пострадала, много людей погибло — пришло время остановить насилие», — сказал он. Также было заявлено. что введенный ранее комендантский час будет отменен.

Показательно, но на первом совещании не было представителей от правящей партии «Авами Лиг».

Администрация президента Мохаммеда Шахабуддина также опубликовала заявление, в котором говорится, что он принял решение освободить заключенного в тюрьму экс-премьера и лидера оппозиционной Националистической партии Бангладеш Халеду Зию, главного соперника Хасины.

А генеральный секретарь партии заявил, что ее председатель Тарик Рахман скоро вернется в Бангладеш из зарубежного изгнания. Также из тюрем будут выпущены задержанные ранее участники протестов.

Оппозиция встретила сообщение о бегстве премьер-министра с ликованием. Накануне, несмотря на комендантский час, им удалось захватить офис главы государства, а потом войти в здание парламента. На радостях они даже возвратили оружие, которое отобрали у сотрудников службы безопасности парламента.

Фантастическая безработица

Протесты вспыхнули в начале июля. Их причиной послужило решение правительства об изменении принципов квотирования вакансий на посты государственных служащих — весьма престижных в этой бедной стране. Была возвращена давняя норма, согласно которой 30% вакансий закрепляются за детьми и внуками участников войны за освобождение от Пакистана в 1971 г. в дополнение к квоте в 55% для самих ветеранов. Это резко сокращает число вакансий доступных обычным гражданам и снижает их шансы получить желанные места в госаппарате.

Первые акции были мирными, и, по данным местных СМИ, именно жесткий разгон полицией стал своего рода катализатором дальнейших протестов. Хотя Верховный суд 11 июля приостановил действие этих квот на месяц, а позже передал их часть другим категориям граждан, это не остановило протестующих.

На самом деле причины конфликта более глубоки.

На фоне серьезных экономических проблем и высокого уровня безработицы молодежь в Бангладеш недовольна пятнадцатилетним правлением партии «Авами Лиг» и непосредственно действиями Хасины на посту главы государства, особенно после последних выборов в январе. Накануне многие лидеры оппозиции были арестованы и не смогли баллотироваться. Из-за этого оппозиция просто бойкотировала выборы.

Исследование Статистического бюро Бангладеш, проведенное в 2023 году, показало, что более 39% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы и не учатся — это примерно 12,2 миллиона человек. Утверждение правительства о том, что уровень безработицы составляет 3,3%, или 2,35 миллиона безработных, оспаривается несколькими известными экономистами.

Кроме того, в стране действовали ограничения на распространение контента в Интернет, а во время протестов его полностью отключали.

Также представителей власти обвиняли в коррупции и выводе средств за границу. А поскольку Хасина является дочерью одного из лидеров национально-освободительного движения и основателя Бангладеш Муджибура Рахмана, то недовольство переключилось и на его фигуру. В столице страны Дакке в понедельник пытались снести его статую. И это указывает на специфическое понимание собственной истории бангладешской молодежью.

Воскресенье, 4 августа, стало самым значительным днем по многочисленности протестов и числу погибших — в столкновениях с полицией и силами безопасности были убиты по меньшей мере 98 человек. Всего за все время беспорядков официально говорится примерно о 300 погибших, а счет раненых идет на тысячи.

Борьба родственников

В нынешнем транзите власти есть несколько существенных моментов.

Во-первых, сейчас основную роль в качестве посредника и ответственного лица играет главнокомандующий Вакер уз Заман, который заступил на свой пост 23 июня.

Он женат на Сарахназ Камалике Заман, дочери генерала Мухаммада Мустафизура Рахмана, который был главнокомандующим сухопутными войсками с 1997 по 2000 г. Генерал Рахман приходился двоюродным братом шейху Муджибуру Рахману, так как женился на двоюродной сестре Муджиба. Свергнутому премьер-министру Шейхе Хасине Рахман приходился родным дядей.

Получается, что нынешний глава хунты — родственник свергнутой и ненавидимой оппозицией главы правительства. При этом известно, что за всю свою военную карьеру он также тесно сотрудничал с Хасиной и занимал должность главного штабного офицера в отделе вооруженных сил при канцелярии премьер-министра. Поэтому многое будет зависеть от восприятия оппозицией его роли, а также его конкретных решений.

За последние годы в мировой политике случались прецеденты, когда на фоне «демократической» волны военные делали определенные послабления, а потом лишь усиливали авторитарное давление. В качестве примера можно привести Египет, где Сиси после выборов жестко разгромил «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация). Такие же процессы проходили в соседней с Бангладеш Мьянме.

Во-вторых, у Бангладеш уже был период, когда из-за противостояния «Авами Лиг» и Националистической партии Бангладеш, перешедшего в политический кризис в 2006 г., военные вмешивались и объявляли чрезвычайное положение. Тогда в итоге победителем вышла партия «Авами Лиг», что и привело к бессменному 15-летнему правлению Хасины.

В-третьих, хотя причиной беспорядков и был внутренний кризис, нельзя отрицать, что на транзит власти будет оказываться влияние извне. Такие попытки наверняка будут предприниматься Индией, которая во многом причастна к созданию независимого Бангладеш. Также можно спрогнозировать вмешательство в той или иной степени со стороны западных стран и международных инвесторов, включая транснациональные институты.

Безусловно, для России будет важным сохранение дружественных отношении и продолжение реализации текущих проектов в этой стране, таких как строительство атомной станции и добыча газа на шельфе.

Поскольку они нужны для экономики страны и потенциально создают рабочие места, то видимых причин для беспокойства нет. Однако если в новом правительстве будет активно прозападное лобби, некоторые внешние игроки будут пытаться вытеснить Россию из Бангладеш любой ценой.

Следовательно, нужно внимательно наблюдать за текущими политическими переменами и не допустить вмешательства недружественных стран, обосновывая необходимость сохранения дружественных связей и безальтернативности ряда направлений двустороннего сотрудничества, например, поставок удобрений.

Бангладеш сейчас занимает второе место по величине внешнеторгового оборота с Россией среди стран Юго-Восточной Азии после Индии. И для России важно эту позицию сохранить.