Испанские СМИ высказывают живейший интерес к состоявшемуся 1 августа обмену заключенными между Россией и Западом. Пресса пиренейского королевства задается вопросом: неужели один из вернувшихся в Россию, Пабло Гонсалес, он же Павел Рубцов, был разведчиком?

РИА Новости/Михаил Воскресенский Павел Рубцов (второй справа), Вадим Конощенок

Высказываются средства массовой информации на этот счет очень осторожно и больше уделяют внимания тому, как в течение почти двух с половиной лет нахождения Пабло/Павла в польской тюрьме различные испанские журналистские организации время от времени пытались воздействовать на поляков. Чтобы те по крайней мере выпустили его под подписку о невыезде, а не держали в тесной одиночной камере с микроскопическим притоком дневного света.

По данным пиренейской прессы, Павел Рубцов является «внуком ребенка гражданской войны» — дед его был вывезен еще ребенком из Страны Басков на советском пароходе, когда испанцы отправляли своих детей в СССР, подальше от смертельной опасности.

Павел родился в Москве в 1982 году и, естественно, получил советское гражданство «по земле». В 1991 году он обрел и испанское гражданство «по крови». В этом же году он зарегистрировался под обоими именами в гражданском реестре Бискайи на основании документов, подтверждавших развод его родителей, как подробно рассказал его адвокат после ареста.

Арестовывавшие журналиста силовики обнаружили у него испанский и российский паспорта, в каждом из которых было указано свое имя, поэтому польская полиция сочла оба документа фальшивыми.

Отец Гонсалеса до сих пор проживает в Москве. В течение нескольких лет он отправляет журналисту переводами 350 евро в месяц в качестве финансовой помощи. Это и стало для польских властей одним из доказательств того, что Павел «работает на Кремль».

По словам же испанской El Pais, отец «зарабатывает эти деньги, сдавая аренду квартиру, унаследованную от матери в российской столице. Пабло работал внештатным сотрудником газеты El Publico и телеканала La Sexta, а фрилансеры, как известно, временами оказываются на финансовой мели, и папина помощь репортеру была весьма кстати».

В испанской журналистской среде Гонсалеса, отмечает La Razon, ценили «за умение добывать информацию освещать деликатные темы, чутье на знаковые события и способность получать информацию в сложных контекстах, таких как, например, война на Украине и вторая война в Нагорном Карабахе. Специализировался он в основном на Восточной Европе и республиках бывшего СССР».

27 февраля 2022 года Гонсалеса задержали на польско-украинской границе. С момента ареста он оставался без связи с внешним миром, без возможности поговорить со своим адвокатом или семьей. Это вызывало критику в адрес поляков со стороны журналистов и политиков. Дело привлекло внимание Комитета по защите журналистов, который призвал к справедливому и прозрачному процессу, а также Европейского парламента.

Обвинения польских властей предусматривали наказание до 10 лет лишения свободы, однако суд так и не состоялся, поскольку местное законодательство допускает предварительное заключение, которое может продлеваться каждые три месяца.

По этой причине близкие к Гонсалесу люди представили его дело депутатам Европейского парламента на конференции под названием «Журналистика — это не преступление», где присутствовала его жена и партнер по профессии Оихана Гойриена, а также генеральный секретарь Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланджер.

В интервью радиостанции Radio Popular de Bilbao Гойриена отметила, что «польские власти за два года и пять месяцев пребывания Пабло за решеткой так и не смогли предъявить ему сколько-нибудь серьезные обвинения, но пользовались законодательством, позволяющим неограниченное количество раз продлять ему на три месяца предварительное заключение».

«Это был очень трудный период, но мы получили некоторую поддержку, хотя и не от испанских властей. За два года или около того мне не было ни одного звонка от испанского правительства. Теперь мне это уже не нужно, если позвонят, я и трубку не возьму. Что мне помогло, так это поддержка баскских учреждений и баскских правительственных СМИ, хотя назвать ее решающей я не могу. Но по крайней мере они были со мной по телефону», — добавила Оихана Гойриена.

El Pais отмечает, что, по словам жены Рубцова/Гонсалеса, «премьер-министр Испании Педро Санчес не уделил судьбе находившегося в застенках журналиста практически ни минуты времени во время своего визита в Польшу в июне 2022 года, заявив, что «это дело находится в компетенции польской юстиции».

Тонкий намек на то, что попытку Санчеса заступиться за гражданина своей страны в ЕС могли бы трактовать как вмешательство во внутренние дела другого суверенного государства.

Министр иностранных дел Даниэль Альварес сообщил прессе, что за эти два года и пять месяцев «сотрудники дипломатического представительства Испании в Польше посетили заключенного 17 раз. Однако все было сведено к оказанию консульских услуг, а правовые вопросы обсуждались и решались на уровне прямых контактов судебных органов двух стран. Пространство же для маневра правительств государств слишком ограничено».

О чем две судебные системы договорились и договорились ли вообще — информация отсутствует.

Узнав о состоявшемся обмене, команда юристов Пабло Гонсалеса опубликовала заявление, в котором поясняет, что журналист «на данный момент освобожден и переведен в страну своего рождения (то есть Россию. — Прим. ред.)» благодаря интересу Москвы и «интенсивным переговорам между участвующими сторонами», информирует влиятельное издание El Confidencial.

«[Россия проявила] реальный интерес к поиску решения в этой ситуации, в то время как другие сосредоточились главным образом на криминализации Пабло Гонсалеса вместо того, чтобы защищать его и защищать его права как журналиста, — приводит газеты выдержки из письма адвокатов журналиста. — Последний раз Пабло Гонсалеса видели на свободе в субботу, 26 февраля 2022 года, почти в полночь. Он вел репортаж с железнодорожной станции Пшемысль в Польше, куда в тот момент прибыла большая партия беженцев с Украины».

Через два дня при попытке въезда на Украину Гонсалес был задержан на границе по обвинению в том, что он является «агентом ГРУ». С этого момента он оставался без связи с внешним миром в тюрьме города Жешув, более чем в 300 километрах от Варшавы, запертый вместе с обычными заключенными в ожидании суда, который так и не состоялся.

«Причины, по которым Гонсалес был включен в этот обмен пленными с Россией, пока не ясны <…>, хотя это не означает автоматически, что обвинения в шпионаже верны», — резюмирует El Confidencial.

Вспоминать, что Павел Рубцов / Пабло Гонсалес является и гражданином России, а русские своих не бросают, испанцы как-то не настроены. Ведь результат только акцентирует внимание на том, что сам Мадрид борьбу за освобождение испанского гражданина свел, по сути, к нескольким «показательным выступлениям».