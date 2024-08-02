Украина получила долгожданную первую партию американских истребителей F-16 четвёртого поколения, по крайней мере, так сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник издания уточнил, что пока это «небольшое количество», и при этом в НАТО сомневаются, что украинские пилоты смогут в обозримом будущем управлять самолётами.

Новость была опубликована через несколько дней после публикации в сети видеороликов, на которых, предположительно, были запечатлены американские самолёты в украинском небе. Однако официальный Киев сразу заявил, что не будет комментировать любые публикации, связанные с поставками истребителей.

Как заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, «понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания».

На F-16 там возлагаются большие надежды как на очередное вундерваффе. Ранее в командовании ВСУ прямо заявляли, что поставки должны помочь изменить баланс сил в ходе конфликта.

К примеру, командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа предположил, что появление американских самолётовни много ни мало поставит под сомнение «полное господство» России в небе над Чёрным морем. Но насколько оправдана такая надежда — разобралось ИА Регнум.

«Самолёт ближнего действия»

Решение о предоставлении Украине самолётов американского производства было принято НАТО летом 2023 года. В «истребительную коалицию» вступили Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия, согласившиеся выделить ВСУ идущие под списание самолёты F-16 из состава собственных военно-воздушных сил. Коалиция также пообещала оказать помощь с обучением лётчиков и подготовкой обслуживающего персонала.

Правительства Дании и Нидерландов указали, что разрешат Украине задействовать F-16 для нанесения ударов по территории России, при этом в Копенгагене добавили, что такой шаг будет «зависеть от обстоятельств». При этом речь идёт не про «обноски», которые передают украинским ВВС с «барского плеча». F-16 Falcon («Сокол») — зарекомендовавшая себя машина.

Только в составе ВВС США находится около трёх тысяч истребителей этой модели. Ещё сотни были проданы большому количеству зарубежных заказчиков. По данным СМИ, украинские военно-воздушные силы получат истребители в модификации Bloc 40/50 — в принципе, отвечающей реалиям современной войны.

С другой стороны, боевой радиус истребителей относительно аэродрома взлёта невелик — ниже, чем у российских истребителей семейства Су-30, а по высоте полёта они проигрывают перехватчикам МиГ-31. При этом дальность радиолокационной станции «Хибины», установленной на современные российские истребители, превышает 300 км, при 100–150 км у РЛС на F-16.

То есть «Сокол» может быть сбит противником, находящимся за пределами его возможностей по обнаружению.

Также не до конца ясно, на какое количество самолётов в действительности может рассчитывать Киев. Западные источники утверждают, что Украина получит не менее 79 истребителей, однако график поставок растянут не то до 2026, не то до 2028 года — окончательная дата постоянно сдвигается. Ранее ряд западных СМИ отметил, что в 2024 году ВСУ получат поставку из 10–12 машин максимум.

Но недостаток истребителей не единственная проблема для украинских ВВС, сообщил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов. Более того, даже небольшое число самолётов создает массу проблем с их техническим обслуживанием и подготовкой лётчиков.

«Скорее всего, речь идёт о самолётах, которые были переданы Нидерландами в Румынию для подготовки украинских пилотов. Известно, что, по заключению натовских офицеров, только один из двадцати украинских курсантов готов к выполнению лётной работы. В числе проблем называли плохое владение языком, отсутствие прилежания и, например, набор веса — то есть выход из оптимальной формы», — отмечает эксперт.

Поэтому, скорее всего, за штурвалом будут сидеть западные ветераны из Европы или США, тем более что недавно лётные центры НАТО объявили набор лётчиков-ветеранов.

Битва за господство в воздухе

Нельзя сказать, что опыт западных пилотов или инструкторов будет полезен в небе Украины. По сути, американские лётчики никогда не сталкивались с действительно сильным противником.

В ходе последних американских вторжений в Югославию и Ирак большая часть самолётов ВВС этих стран была сожжена на аэродромах, поэтому авиация США не встретила существенного сопротивления. А вот российские лётчики столкнулись, пусть и с меньшим по численности, но в целом — серьёзным соперником и выиграли битву за воздух.

В первые недели СВО некрологи о погибших украинских лётчиках появлялись в сети практически ежедневно, а в небе над Киевом каждый день происходили воздушные бои. Точные потери украинских ВВС установить довольно сложно. Что-то удалось подтвердить из некрологов, публикуемых в СМИ (позднее такие публикации были запрещены из соображений секретности), что-то можно отследить по спутниковым фотографиям обломков либо непосредственно на месте падения самолётов.

И F-16 может ждать та же судьба, отмечает австрийский военный аналитик Том Купер.

«Следует ожидать, что россияне додумаются организовать что-то вроде «работы в полях» для своих экипажей МиГ-31. По крайней мере получить много возможностей использовать свои ракетные удары и ударные БПЛА с целью «заманивания» F-16 в засады оснащённых Р-37 МиГ-31. Это случалось в прошлом с украинскими МиГ-29 и Су-27: нет причин ожидать, что россияне откажутся от таких возможностей в будущем», — предполагает эксперт в большой статье, опубликованной на издательской платформе Substack.

Примечательно, что в последнее время самолёты ВСУ всё чаще уничтожаются на авиабазах — как точечно, с помощью дронов-камикадзе, так и по нескольку штук за раз, в результате применения тактических ракет «Искандер». И решить эту проблему до появления F-16 Киев так и не смог.

Так что, скорее всего, размещать их придётся за пределами страны.

«При достаточно хороших возможностях маневрирования самолёт использует керосин высокой очистки. Его невозможно получить на территории Украины. Более того, у него чувствительное шасси, которое делает маловероятным использование истребителя на украинских аэродромах. Поэтому, скорее всего, F-16 будут базироваться за рубежом и использоваться в качестве самолётов прикрытия либо для пуска управляемых ракет, возможно — класса Taurus», — добавляет эксперт Артамонов.

На размещении самолётов за пределами Украины могут настаивать и американские партнёры Киева.

В администрации Байдена никогда не обещали Киеву даже ста самолётов, несмотря на то, что Зеленский запрашивал от 150 до 200 машин. В американских СМИ бытует мнение, что даже десять единиц — это более чем много, потому что их потеря обойдётся крайне дорого. Так что в свете всех изложенных причин можно предположить, что функционал F-16 в воздухе будет серьёзно ограничен.

Авиапарк будут держать на удалении от линии фронта, уклоняться от прямого столкновения с российскими истребителями, которым они проигрывают по ряду характеристик. Участвовать в «завоевании господства» над Чёрным морем истребители тоже, скорее всего, не будут и ограничатся пуском управляемых вооружений.

А это уже задача для наших расчётов ПВО — не пропустить цели и свести эффект от поставки истребителей для ВСУ к минимуму.