Минувший июль прошёл под знаком попыток Киева и Лондона нарастить санкционное давление на Россию, чему был посвящен и четвёртый саммит Европейского политического сообщества. Ему предшествовали заявления и. о. министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого о необходимости создания системы определения происхождения экспортируемого Россией зерна, а на саммите его участники заодно решили бороться с российским «теневым флотом».

Иван Шилов ИА Регнум

Однако санкционная практика последних лет показывает, что хотеть не всегда означает мочь, а реализации санкций часто мешают объективные обстоятельства: химия, физика и основы международного права. Желание запретить пшеницу из Новороссии — из сферы, когда против Запада играет химия, а «бан-лист», введенный британцами против танкерного флота, упирается в международное право.

Противники России упорны и не оставляют надежд изобрести что-то такое, что принудило бы её к капитуляции. Но пока санкции оказались крайне неэффективными как инструменты принуждения к смене политического курса.

Химия против Запада

1 июля уже упомянутый Высоцкий сообщал, что в августе–сентябре у киевской власти появится возможность определять регион происхождения сельскохозяйственной продукции, которую экспортирует Россия.

В качестве следующего шага предполагается создать систему наказания для покупателей зерна из Новороссии. Суда, перевозящие зерновые, попытаются подвести под санкции или аресты, а покупателей продукции — запугать санкциями и возможными ограничениями. Тот факт, что разработкой системы занимается Великобритания, гарантирует проблемы судовладельцам со страхованием.

Но во всём этом на первый взгляд реализуемом плане есть ряд изъянов.

Неясно, каким именно образом будет устанавливаться регион происхождения зерновых и масличных. В мире уже не первое десятилетие выращиваются примерно одни и те же сорта сельскохозяйственных растений, и Россия не является исключением.

Пшеница — не нефть, которая делится на сорта в зависимости от содержания в ней примесей серы и парафинов. Российская пшеница из Херсонской области ничем не отличается от пшеницы из Ростовской области — нет в ней гена, отвечающего за регион произрастания, или каких-то специфических маркеров, позволяющих точно установить место выращивания.

Единственный способ идентификации зерна — деление его на классы в зависимости от характеристик (содержание клейковины, белка, наличия примесей, повреждения зёрен вредителями). Они являются универсальными для всего мира, что и позволило пшенице стать биржевым товаром.

Поэтому отделить зерно из Новороссии от зерна с Дона или Кубани не получится.

Но не факт, что этим вообще будут заниматься — при желании любую партию зерновых или масличных можно объявить «украденной у украинского народа». Впрочем, борцам с Россией это не поможет: в мире нет «лишних» зерновых, которые могли бы заменить поставки из России. Российский сельскохозяйственный экспорт после начала СВО перестроился — 80% поставок идут в дружественные или нейтральные страны, где выбирают товары исходя из их качества и цены.

Кроме того, подобная деятельность лишь ускорит появление независимых от США и ЕС центров биржевой торговли: 28 июля страны БРИКС поддержали инициативу по созданию зерновой биржи в рамках объединения.

«Кирпич» международного права

Теперь стоит уделить особое внимание тому, как фундаментальные основы международного права снижают эффективность антироссийских санкций. И речь даже не о набившей оскомину истории с конфискацией замороженных после начала спецоперации российских золотовалютных резервов в США и ЕС.

Речь о «теневом флоте» из более чем 600 танкеров, которые, как уверяет Lloyd’s List Intelligence, перевозят свыше 1,7 млн баррелей российской нефти ежесуточно, что позволяет России обходить западные санкции и продавать нефть по цене выше установленной «ценовым потолком». Запад подобную деятельность считает незаконной, хотя с позиции международного права незаконны любые односторонние экономические ограничения — санкции может вводить лишь Совбез ООН.

Чтобы ограничить работу этого флота, Великобритания и 44 страны ЕС договорились «вести общую деятельность по противодействию использованию нелегальных судов, которые представляют значительную угрозу безопасности и окружающей среде водных путей».

По сути, Запад расписался в том, что все введённые ранее санкции — запрет на заход российских судов в европейские порты, отказ от предоставления страховых и финансовых услуг, санкции против отдельных судов, нефтяное эмбарго и «ценовой потолок» — оказались неэффективны. Отсутствие единой координированной политики ЕС по правоприменению санкций, к примеру, критиковала советник юридической фирмы Miller & Chevalier Лора Диган.

«Заботится страна-член о санкциях G7 или решает обеспечить их соблюдение — это разные вещи. У них может не хватать ресурсов, чтобы серьезно отнестись к выполнению санкций», — говорила она агентству S&P Global в марте 2024 года.

В таких условиях единственным способом принудить Россию выполнять нефтяные санкции является создание физических проблем с экспортом нефти с помощью апелляции к теме защиты экологии. Логика простая: Россия экспортирует львиную долю своей нефти из портов Балтийского моря в старых и небезопасных танкерах, чем подвергает экологической угрозе хрупкую экосистему Балтики.

А так как танкеры проходят через датские проливы Эресунн и Каттегат, то у Дании есть моральные основания пресечь такую нефтяную торговлю, совместив защиту экологии с принуждением России к выполнению санкционных ограничений.

Как и с зерном, такой подход выглядит — с точки зрения противников России — не просто морально обоснованным, но и вполне себе реализуемым на практике. Но есть несколько фундаментальных проблем.

Очевидно, что экологическая повестка является не более чем поводом — до начала СВО балтийские страны этой темой были не слишком озабочены. Дания, на которую в логике борьбы с «теневым флотом» должны возложить обязанности по ограничению прохода танкеров, даже одобрила строительство четырех веток газопроводов «Северного потока». Плюс ограничение судоходства обсуждается примерно с середины 2023 года, и получается, что до того проблематика экологии страны Запада тоже не волновала.

Также понятно, что «старый» флот не означает «опасный». Танкер — судно с двойным корпусом, а примеры катастрофичных разливов нефти крайне редки. Их в целом можно пересчитать по пальцам одной руки. В морях есть суда, чей возраст значительно больше 30–40 лет и к ним никаких вопросов со стороны озабоченных охраной природы властей и общественников нет.

Мало того, ограничение судоходства для танкеров вне зависимости от флага и того, выполняют ли их судовладельцы антироссийские санкции, будет вопиющим нарушением международного права.

Сasus belli

Морское судоходство урегулировано Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, и для борьбы с «теневым флотом» потребуется нарушить массу положений этого документа. И даже случись авария на танкере с разливом нефти, нарушением правил мирного прохода через территориальное море это не станет.

Кроме того, морское судно считается территорией того государства, под чьим флагом оно ходит. Статья 27 Конвенции оговаривает, что уголовная юрисдикция прибрежного государства на суда под чужим флагом не распространяется за исключением отдельных преступлений, касающихся этого государства. Таким образом, остановить судно с российской нефтью просто так, по велению сердца, нельзя. Это станет casus belli — поводом для объявления войны государству, под чьим флагом идёт судно.

Датские проливы используются для международного судоходства, и в таких проливах статьёй 38 Конвенции гарантируется право транзитного прохода, который должен быть быстрым и непрерывным. Статья 39 оговаривает обязанности судов при транзитном проходе, и про экологию, не говоря уже о возрасте судов, в ней нет ни слова.

Написать свои правила транзитного прохода для танкеров «теневого флота», перевозящих российскую нефть, Дания не сможет. А любые транзитные правила должны соответствовать Конвенции ООН по морскому праву и согласовываться с другим граничащими с проливами государствами.

Мало того, статья 44 отдельно указывает, что государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и не должно быть никакого его приостановления.

Но даже если представить практические попытки ограничения прохода танкеров с российской нефтью, выглядеть подобная активность будет максимально странно.

Во-первых, танкеры ходят под удобным флагом, и флаг России к таковым не относится. То есть датской береговой охране необходимо будет останавливать танкеры Либерии, Багам, Белиза и прочих островных государств, которые к России не имеют никакого отношения.

Во-вторых, суда уже давно комплектуются смешанным экипажем, где граждане России зачастую оказываются в меньшинстве. А это означает возникновение дипломатических проблем с государствами, не имеющими никакого отношения к России.

В-третьих, владельцами танкера и груза, как правило, являются иностранные фирмы. Пример — греческое судно под флагом Либерии с грузом российской нефти, приобретенным эмиратской фирмой для последующей доставки в Индию. И это без учёта того, что пока судно идёт из точки А в точку Б, перевозимый груз может быть несколько раз продан.

Проще говоря, ввязываться в борьбу с российским «теневым флотом» себе дороже: выгод никаких не будет, а проблем не оберёшься, и эти проблемы будут серьёзными, так как морская торговля крайне глобализована. Мало того, такая борьба может обернуться против самой же Дании. Она является без преувеличения лидером на мировом рынке морских грузовых перевозок: только в компании Maersk трудятся свыше 100 тыс. человек в 135 странах мира, поэтому подставлять свои компании под удар ради борьбы с перевозкой российской нефти никто не станет.

А «узких» и «горячих» мест в мировом океане хватает — чего только стоит Баб-эль-Мандебский пролив с хуситами.

По сути, к теме повышения исполняемости санкций Киев и его спонсоры вернулись из-за неэффективности изначально введённых ограничений. В 2022 году предполагалось, что европейские эмбарго на уголь, нефть и нефтепродукты, а также подрыв газопровода «Северный поток» вместе с другим ограничениями приведут к жёсткой просадке доходов федерального бюджета и вынудят Россию капитулировать перед Западом. В действительности же этого не случилось.

Поэтому уже сама дискуссия о борьбе с российским «теневым флотом» и создании каких-то специфическим систем отслеживания свидетельствует о том, что инициаторы введения санкций своих целей не достигли. И проблема для Запада в том, что цена принуждения России к покорности оказывается для него же неприемлемой.