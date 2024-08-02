Лейбористское правительство Великобритании продолжает очерчивать модель отношений с Ближним Востоком. После регионального «турне» главы Форин-офиса Дэвида Лэмми, в центре которого находились вопросы безопасности, настал черёд экономики.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джонатан Рейнольдс поставил «во главу угла» заключение новых торгово-экономических соглашений с государствами Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Через партнёрство с аравийскими монархиями Лондон планирует в дальнейшем нарастить влияние и в других частях Ближнего Востока, а также за его пределами.

Планы обеспечить продвижение британских экономических интересов на пространстве «от Залива до Индии» выглядят крайне притягательно, но на практике сопряжены со значительными рисками. Лондону необходимо не только «перезагрузить» диалог с прежними партнёрами, но и не испортить отношения с другими «акулами» ближневосточного рынка.

Преемственность интересов

Реализация амбициозного плана по сближению с Заливом начинается не с нуля: страны ССАГЗ уже входят в четвёрку крупнейших экономических партнёров Лондона, а совокупный товарооборот с ними превышает отметку в $75 млрд.

Вопрос дальнейшего расширения партнёрства находится в фокусе внимания британского правительства с 2021 года, вклад в переговорный процесс последовательно внесли как минимум трое премьеров-тори — Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак.

Теперь «знамя» подхватили лейбористы во главе с Киром Стармером. Их «переговорный дебют» намечен на грядущую осень. Ожидается, что правительству Стармера удастся завершить согласование сделки по созданию зоны свободной торговли с аравийскими монархиями, а также по расширению взаимодействия с ними в ряде отраслей.

Вместе с тем, несмотря на кажущуюся преемственность в отношениях с Заливом, подход лейбористов имеет свои уникальные черты. Например, этот регион рассматривается как основное, но не единственное направление политики Британии на Ближнем Востоке.

Лейбористы также нацелены на параллельное расширение экономических связей с Израилем и Турцией. В последнем случае вполне вероятна работа над включением британского бизнеса в турецко-иракский проект «Дорога развития» (коридор «Басра — Мерсин»). Впрочем, Анкара пока не продемонстрировала готовности привлекать британцев к работе над ним.

Интересной видится и перестановка стран в «рейтинге партнёров» Великобритании: лейбористы намерены отойти от идеи-фикс по превращению Индии в «партнёра номер один», на которую упирали прежние премьеры. Нью-Дели, судя по последним заявлениям Рейнольдса, остаётся для Лондона важным партнером, однако уходит на «третий план», уступая место странам ССАГЗ.

Вместе с тем отказываться от контактов с индийской стороной Лондон тоже не планирует — напротив, видит возможным оживить диалог с Нью-Дели за счёт подключения к нему аравийцев.

В этом смысле сближение с Заливом может стать для британцев ещё и «ключом» к другим регионам интереса.

Маршрут перестроен

Продолжающийся «разворот» Великобритании в сторону Ближнего Востока пока получает преимущественно позитивные оценки со стороны большинства аравийских монархий, особенно на контрасте с прежней позицией британцев.

Запрос на сотрудничество поступает как от государственных структур, так и от частного сектора — Лондону явно будет где развернуться. Тем более что в силу географического положения региона через него проходит множество логистических маршрутов, звеньями которых являются монархии Залива, и закрепление Великобритании на этих рынках откроет для неё новые экономические горизонты.

Однако на экономическое сотрудничество неизбежно накладываются глобальные политические разногласия.

Так, одним из крупнейших транспортно-логистических проектов в регионе является китайский «Один пояс, один путь» (ОПОП). Лондон и Пекин находятся в целом в хороших отношениях, однако китайский бизнес не слишком рад манёврам британцев.

Тем более что Великобритания на рынке Залива нацелилась на достижение лидерства в тех сферах, где сегодня «правит бал» Пекин — это цифровые технологии, фармацевтика и энергетика, включая сектор возобновляемых источников энергии.

Кроме того, на итоговое восприятие оказывает косвенное влияние «американский» фактор. Пекин продолжает готовиться к возможной эскалации отношений с США в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа и видит в Великобритании потенциального союзника Вашингтона в «торговой войне», а следовательно, и угрозу проекту «Пояса и пути».

В Лондоне осознают риск возможного охлаждения отношений и стремятся заблаговременно убедить Поднебесную в отсутствии скрытых умыслов. Не случайно на прошедшей на днях встрече Лэмми с главой МИД КНР Ван И британский министр уделил первоочередное внимание именно «духу партнёрства» двух стран.

Похожим образом складывается ситуация вокруг индийского транспортного коридора «Север — Юг» (ТКСЮ). Лондон заинтересован в комплексном развитии отношений с Нью-Дели — включая разморозку диалога по созданию зоны свободной торговли — однако обеспокоен продолжающимся сближением Индии с Россией.

Учитывая, что Россия является активным участником как ОПОП, так и ТКСЮ, а также выстроила эффективную коммуникацию с аравийскими монархиями (в том числе под эгидой БРИКС), полностью исключить Москву из региональной системы экономических отношений у Лондона вряд ли выйдет — во всяком случае, без ущерба для отношений со странами Залива.

Однако даже в случае отказа от диалога с аравийскими монархиями под эгидой индийского и китайского мегапроектов у Великобритании остаётся «форточка возможностей».

Лондон может присоединиться и к «западным» инициативам, обеспечив тем самым эффективное продвижение собственных экономических интересов в регионе.

В частности, перспективным выглядит проект сухопутного коридора между портами Персидского и Хайфского заливов, реализуемый под эгидой США и Израиля.

С другой стороны, включение британцев в работу над коридором до урегулирования кризиса в Газе может быть негативно встречено Ираном и лояльными ему группировками, что создаст угрозу британским экономическим интересам в других частях Ближнего Востока.

Впрочем, лейбористы пока не спешат интегрироваться в крупные проекты, избрав тактику «малых шагов». Они сосредоточены на восстановлении утраченных ранее позиций в диалоге с ОАЭ и Катаром, поиске точек соприкосновения с Саудовской Аравией.

Правительству Стармера принципиально важно уладить все разногласия (включая неочевидные) с партнёрами из Залива до выхода на осенние переговоры. В противном случае расширение «от Залива до Индии» рискует закончиться, толком не начавшись.