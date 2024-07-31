Кто-то из экспертов охарактеризовал первые официальные результаты выборов в Венесуэле как «неожиданно реалистичные». 51,2% у действующего президента Николаса Мадуро и 44,2% у его конкурента от правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса после проверки 80% протоколов.

Иван Шилов ИА Регнум

Эти же цифры впоследствии обретут совершенно отдельную жизнь и отправятся гулять по международным и национальным передовицам, декларируя простой тезис: «Статус-кво в Венесуэле сохраняется».

Весьма предсказуемым был тот факт, что представители оппозиции свое поражение не признают, попутно обвиняя правящие силы во всех смертных грехах. Так уже было во время выборов 2019 года, после которых западные страны старательно называли венесуэльским президентом Хуана Гуайдо, чье имя впоследствии стало нарицательным.

Учитывая, что главную кандидатку от правой оппозиции (и ее фактического лидера) Марию Корину Мачадо отстранили от участия в избирательном процессе еще несколько месяцев назад, разговоры о фальсификации результатов и протестах были лишь вопросом времени.

Выборы и подготовка к ним

Команда Мадуро очень «помогла» оппозиции и поддерживающим ее западным силам в подогреве протестных настроений накануне дня голосования. Например, в Боливарианскую Республику не пустили наблюдателей из числа латиноамериканских политиков — бывших и нынешних.

Правда, в защиту властей Венесуэлы стоит заметить, что большая часть таковых совершенно не скрывала, что собирается заниматься агитацией в пользу оппозиции, а вовсе не обеспечивать нормальный ход голосования.

Дополнительно стоит отметить, что нынешние выборы характеризуются очень высокой явкой. В очереди выстраиваются не только жители Венесуэлы, но и ее граждане из зарубежных диаспор. Таковых после выборов и санкционного давления 2019 года очень много как в Латинской Америке, так и в Европе, США и даже в Австралии.

Однако нюанс в том, что далеко не все живущие за границей и сохранившие венесуэльское гражданство соответствуют длинному списку критериев, позволяющих зарегистрироваться в качестве избирателя. Такая ситуация также создала почву для потенциальных кривотолков и возмущений на тему невозможности осуществить свое «право на честные и свободные выборы».

Часть венесуэльцев — например те, кто живут в Колумбии — решили на несколько дней вернуться на родину, чтобы поучаствовать в процессе голосования. Естественно, они столкнулись с жесткими досмотрами Боливарианской национальной гвардии и массовыми разворотами на границе.

Выглядит это не сильно красиво и также дает повод для неудобных вопросов, но опять же — на фоне нескольких покушений на действующего лидера страны, провокаций в отдельных штатах, призывах к неповиновению военнослужащим и чиновникам подобные меры вполне оправданны.

Из-за сложностей с регистрацией, а также тщательных (иногда слишком) проверок зафиксировано множество происшествий, в том числе и насильственного характера. И да, в том числе и на иностранных участках (например, в Аргентине и Бразилии), где «солдат режима» уж точно не было.

Латинская Америка разделилась

Результаты воскресных выборов начали подвергать остракизму еще до их официальной публикации. В авангарде предсказуемо выступил президент Аргентины Хавьер Милей. Он назвал Николаса Мадуро «диктатором» и призвал его «убираться».

Само собой, от либертарианца-шоумена иной реакции на выборы в условно левой стране никто и не ждал. Представители МИД Боливарианской Республики ответили Милею в его же манере — назвали «нацистом».

Уже после публикации результатов их истинность отказались признавать в руководстве Уругвая, Коста-Рики, Гватемалы, Панамы, Чили, Перу — всех странах условного «проамериканского» лагеря.

Очень аккуратно и практически нейтрально высказались представители Бразилии и Колумбии — стран, лидеры которых в последнее время ухитрялись поддерживать с командой Мадуро диалог и явно рассчитывают сохранить за собой такую возможность в дальнейшем.

Власти Кубы, Никарагуа, Боливии и Гондураса поздравили Николаса Мадуро с победой. Как и ожидалось. К поздравлениям присоединился и действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Однако нюанс в том, что уже осенью он сложит с себя президентские полномочия и вести дела с президентом Венесуэлы (новый срок которого начинается в январе 2025 года) не будет. Так что пока не очень понятно, насколько мексиканское признание релевантно.

Больше всех ждали, естественно, реакции Соединенных Штатов, и она долго себя ждать не заставила. Госсекретарь Энтони Блинкен высказался достаточно сдержанно, выразил серьезную обеспокоенность происходящим в Венесуэле и дал понять, что не доверяет официальным результатам. С тех пор американские (а вслед за ними — и европейские) политики придерживаются той же риторики.

Задержаны сотни протестовавших

Венесуэльская правая оппозиция — в лице именно Марии Корины Мачадо, а не отмалчивающегося за ее спиной кандидата Гонсалеса — заявила, что победила во всех штатах и набрала 70% голосов.

Уже на основании этого высказывания политики США, ЕС и прозападных стран Латинской Америки стали требовать от команды Мадуро дать детальную картину голосования в каждом венесуэльском субъекте. И в ответ получили логичное возражение в стиле «почему это мы должны подчиняться чужим приказам?».

Уже в понедельник на улицы Каракаса и других венесуэльских городов стали выходить люди. Где-то — в основном в столице — это были относительно организованные демонстрации, в провинции выступления быстро вылились в открытые бунты с нападением на представителей власти и поджогами военной техники.

Вскорости Мачадо стала призывать венесуэльскую армию перейти на сторону народа, добавив, что протестовать следует мирно. Однако далеко не все, особенно протестующие в других уголках страны, ее послушали.

Оппозиционные и западные медиа сообщали о десятках погибших от рук сторонников Мадуро — большой прогресс при условии, что во время протестов 2019 года все наперебой писали «о сотнях трупов мирных протестующих». Тем не менее, по отдельным данным, погибшие есть и среди тех, кто пытался навести порядок или вообще случайно попал под горячую руку.

Несмотря на распространяющиеся сведения о том, что на сторону оппозиции переходят «все новые и новые силы», руководство минобороны Венесуэлы заявило, что поддерживает действующую власть и приступает к наведению порядка на улицах.

Сделали это, как и предполагалось, достаточно жестко. С другой стороны — ситуация для Латинской Америки типичная, с недовольными не церемонятся не только в «диктатурах», но и в либеральных оплотах вроде Чили и Панамы. В Аргентине, Эквадоре и Перу, где вспышки народного недовольства наблюдаются уже не в первый раз, делается это не менее жестоко.

В результате в Венесуэле, по данным генерального прокурора страны, задержаны 749 участников беспорядков. Из конкретных вменяемых им деяний — поджоги зданий государственных органов, партийных отделений, нападения на полицейских и военнослужащих. Таких граждан привлекут к ответственности за терроризм.

Конкретики по мародерам и прочей «шушере», решившей традиционно обогатиться на беспорядках, нет. Но здесь вполне можно предположить, что с такими протестующее население могло расправиться самостоятельно.

Нефть важнее

По итогам протестов, в разжигании которых Мадуро обвинил западные силы, сравнив происходящее с классическими «цветными революциями», политический фон вокруг Боливарианской Республики обострился, а список врагов страны пополнился новыми знаковыми именами.

Например, именем Илона Маска — тот за несколько дней ухитрился заработать статус заклятого врага самого Николаса Мадуро. Дело в том, что еще за пару суток до дня голосования в принадлежащей бизнесмену социальной сети X (бывший «Твиттер», запрещенный в России) стали появляться видеоролики, на которых военнослужащие избивают желающих проголосовать венесуэльцев и не пускают их на избирательные участки.

Позже, уже после объявления результатов, запустили кадры, на которых были запечатлены все виды зверств и народных неповиновений. В том числе кадры, снятые шесть, а то и больше лет назад — верификация от X появлялась спустя несколько часов и особым вниманием демонстрантов не пользовалась. Помимо роликов также стали мелькать рецепты «коктейлей Молотова» и инструктаж по их применению — естественно, удалять подобное никто не стал.

Сам Маск не скрывал своей позиции, публично поддерживал венесуэльскую оппозицию в лице Мачадо и на чем свет стоит костерил Мадуро.

Мадуро же успел заявить, что окончательные итоги голосования (то есть те, что должны были опубликовать после проверки всех бюллетеней) не могут быть донесены до общественности из-за масштабной хакерской атаки и для решения этой проблемы он планирует обратиться за помощью к России и Китаю (обе страны признали результаты выборов).

Также венесуэльские власти отозвали дипломатов из латиноамериканских стран, отказавшихся признать официальные результаты. С Перу, чьи власти уже признали президентом Эдмундо Гонсалеса, дипломатические отношения были разорваны.

Что касается реакции США и потенциального введения новых санкций, то всё далеко не так просто. Конечно, Штаты выражают обеспокоенность и планируют принять участие в совещании Организации американских государств, где будет обсуждаться ситуация в Венесуэле. Но ни Джо Байдену, ни Камале Харрис сейчас вовсе не до разбирательств с Мадуро и его соперниками.

Не стоит забывать, что Венесуэла всё еще является местной «нефтяной державой» и все вести о потенциальной смене ее руководства отражаются на ценах на нефть. Причем совершенно не в пользу США, где цены на бензин в разгар лета гораздо выше обычных.

Для Америки гораздо выгоднее дождаться осени и зимы и разбираться с Мадуро потом. А то и вовсе предоставить это сложное дело Дональду Трампу, конфликтовавшему с венесуэльскими властями практически весь свой президентский срок.