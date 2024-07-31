Движение ХАМАС выступило с заявлением о том, что его политический руководитель и глава политбюро Исмаил Хания был убит в результате «коварного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране».

EPA/ТАСС

Это произошло менее чем через сутки после того, как три человека, включая двух детей, были убиты и 74 ранены в результате израильского удара в Бейруте.

Израильские военные назвали эту атаку «целевой операцией по убийству» одного из военных руководителей ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра.

Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи в ответ на убийство Хании заявил, что «преступный и террористический сионистский режим» понесет «суровое наказание», добавив, что Иран считает «долгом отомстить за кровь» лидера ХАМАС.

А президент Масуд Пезешкиан предупредил, что Иран «будет защищать свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке».

МИД Ирана также подчеркнул, что «кровь убитого лидера ХАМАС не будет пролита зря».

В связи с гибелью лидера Исмаила Хании в Иране установлен трехдневный траур. После траурной церемонии в Тегеране завтра днем его тело будет перевезено ​​в Доху. Он будет похоронен в столице Катара в пятницу, сообщили в ХАМАС.

К моменту готовности этого материала Израиль на официальном уровне продолжает хранить молчание по поводу убийства Хании и «оценивать обстановку».

Иранское агентство новостей (IRNA) сообщило, что убийство произошло около двух часов ночи в среду по местному времени, отметив, что он находился в специальном центре для ветеранов войны в Тегеране.

С другой стороны, иранское агентство Pars заявило, что атаке подверглась резиденция Хании в районе к северу от столицы. Агентство добавило, что он погиб вместе с одним из своих телохранителей.

Оценки того, откуда наносился удар, разнятся. Сперва наиболее распространенная версия гласила, что израильский военный самолет вошел в воздушное пространство Ирана и атаковал резиденцию Хании под Тегераном.

Позже эксперты начали склоняться к тому, что пуск ракеты был произведен за пределами воздушного пространства Исламской Республики.

Есть вероятность того, что удар наносился из воздушного пространства Ирака, эта версия выглядит достаточно правдоподобной. Если это так, то увеличивается риск ответных действий «Оси сопротивления» против США, так как действия израильской авиации вряд ли могли быть не согласованы с американцами, которые участвуют в контроле воздушного пространства Ирака и имеют там базы. В числе соучастников этой акции может оказаться и Иордания.

Консолидация палестинцев

Гибель Хании не приведет к ослаблению ХАМАС. Напротив, возможно, его место займут представители нового поколения, которые не только воспользуются его политическим опытом, но и преумножат его, проведя работу над ошибками.

Сын погибшего лидера ХАМАС Абдул Салам Хания заявил, что убийство его отца лишь усилит сопротивление палестинцев Израилю. «Мой отец пережил четыре покушения за свою патриотическую миссию, и сегодня Аллах даровал ему мученичество, о котором он всегда мечтал», — сказал младший Хания в комментарии арабским СМИ.

Исмаил Хания провел три года в израильской тюрьме, а в 2003 году он был ранен в результате израильского авиаудара. Хания также потерял многих своих близких в противостоянии с Израилем.

В апреле погибли трое его сыновей, Хазем, Амир и Мохаммад, когда автомобиль, в котором они ехали, подвергся бомбардировке в Газе. В результате нападения также погибли четверо внуков Хании — три девочки и мальчик. С начала войны 7 октября погибли более 60 членов его семьи и родственников.

«Он очень хотел установить национальное единство и стремился к единству всех палестинских фракций, и мы утверждаем, что это убийство не остановит сопротивление, которое будет бороться до тех пор, пока не будет достигнута свобода», — добавил Абдул Салам Хания.

Возможно, что еще одним стимулом для режима Биньямина Нетаньяху пойти на этот преступный с точки зрения международного права шаг стало как раз соглашение палестинских фракций об объединении и формировании правительства национального единства, в котором бы заметную роль мог играть ХАМАС и лично Хания.

Убийство выглядит как своеобразная месть Израиля палестинцам за то, что те смогли преодолеть неприятие Тель-Авивом и его западными союзниками вхождения ХАМАС в новые структуры ООП.

Таким образом, вычеркнуть ХАМАС из списка сил, ответственных за будущее Палестины, у Израиля не получилось, и он решил уничтожить его лидера, послав сигнал всем палестинским силам, что и они могут разделить его участь.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС, назвав его «трусливым актом и опасным событием». Он призвал палестинцев «объединиться, быть терпеливыми и стойкими перед лицом израильской оккупации».

Нетаньяху решил «перевернуть стол»

Убийство Хании в столице Ирана грозит обострением напряженности на Ближнем Востоке и может еще больше подорвать любые перспективы прорыва в и без того зашедших в тупик переговорах о прекращении войны в секторе Газа.

До смерти Хании считалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению о приостановке почти десятимесячной войны в Газе, в результате которой погибли 40 тысяч человек, в основном мирных палестинцев, и которая привела к постоянно растущему гуманитарному кризису.

Хания был непосредственным участником многомесячных переговоров, ведущихся при посредничестве Египта, Катара и США. В конце прошлой недели официальные лица заявили о прогрессе, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду важнейших вопросов. А затем Израиль стал выдвигать все новые, неприемлемые для палестинцев условия.

Теперь, наконец, стало очевидно, что Нетаньяху пошел по пути наиболее эскалационного сценария, рассчитывая переложить ответственность за выход из переговорного процесса на ХАМАС.

После убийства своего лидера палестинское сопротивление вряд ли найдет силы продолжить консультации о перемирии и, скорее всего, откажется от дальнейших переговоров о прекращении огня.

В свою очередь Катар, сыгравший центральную роль в посредничестве, также назвал убийство Хании «отвратительным преступлением и опасной эскалацией». Министерство иностранных дел этого государства в своем заявлении в среду подчеркнуло, что убийство и «продолжающиеся нападения Израиля на мирных жителей в секторе Газа <…> ведут регион к скатыванию в хаос».

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдур Рахман Аль Тани, который лично выступал посредником в переговорах о прекращении огня, поставил под сомнение шансы на их успех после убийства Хании. «Как посредничество может быть успешным, если одна сторона убивает переговорщика с другой стороны?» — написал шейх в своих соцсетях.

«Миру нужны серьезные партнеры и глобальная позиция против пренебрежения человеческой жизнью», — добавил он.

Министр обороны Ллойд Остин заявил в среду, что правительство США, которое также выступало посредником, «приложит все усилия, чтобы убедиться, что мы делаем всё возможное для снижения напряженности и решения проблем дипломатическими средствами». Но теперь, видимо, одних этих усилий будет явно недостаточно.

Иранское возмездие и риски для США

Гибель Хании в Тегеране, как и удар по Бейруту, где погиб Шукр, ставит Израиль перед лицом потенциальной реакции не только со стороны ХАМАС и «Хезболлы» в ответ на нападения на их лидеров. Остро встает вопрос о реакции Ирана на убийство на его территории.

Хания был убит, когда находился в Тегеране вместе с другими высокопоставленными членами проиранской «Оси сопротивления» для участия в инаугурации новоизбранного президента Ирана.

Поэтому произошедшее — не просто убийство высокопоставленного лидера ХАМАС, а новый вызов Исламской Республике, на который Тегеран не сможет не отреагировать. На первый взгляд, негативный резонанс для Ирана уже значительно превышает таковой, возникший в результате убийства в апреле израильтянами высших офицеров КСИР в Дамаске, что привело к первым в истории ударам Ирана по территории Израиля. Тогда Иран выпустил множество ракет.

Две страны годами ведут тайную войну с участием разнообразных «помощников», а Израиль вовсю практикует целевые убийства. В последние годы израильтяне уже провели ряд громких «операций» в Иране.

Нынешнюю ситуацию усугубляет осознание иранцами своей неспособности защитить лидера своего союзника в собственной столице.

Во вторник, незадолго до своей смерти, Хания встречался с аятоллой Али Хаменеи, верховным лидером Ирана. Возможность Израиля нацеливаться на высших руководителей Исламской Республики и их гостей является серьезным вызовом для Ирана, где теперь никто не может чувствовать себя в безопасности.

Нельзя исключать, что убийство Хании породит в стране новую волну слухов и сплетен относительно гибели президента Эбрахима Раиси и многие снова заговорят об израильском следе.

Конечно, такое нагнетание не добавляет популярности иранским властям. С другой стороны, оно заставляет Тегеран искать такие меры реагирования, которые продемонстрировали бы его возможности проводить акции возмездия, чтобы не допустить повторения подобных атак.

Тревога, царящая сейчас в иранском обществе, побудила власти страны пересмотреть меры безопасности, которые сейчас в очередной раз дали сбой.

Руководство Исламской Республики в среду утром уже провело экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности в резиденции верховного лидера. Иранское государственное телевидение заявило, что израильская атака приведет к ответным действиям со стороны поддерживаемых Ираном групп «Оси сопротивления» в регионе.

Израиль столкнется с «жестким и болезненным ответом» со стороны Ирана и его союзников, говорится в заявлении Революционной гвардии Ирана (КСИР) по итогам совещания.

Убийство Хании, возможно, приближает развязку и в Ливане, так как накладывается на израильскую атаку против штаба «Хезболлы» в Бейруте и гибель Фуада Шукра. Теперь «Хезболла» и Иран будут координировать усилия для проведения возможных акций возмездия против Израиля. И это еще больше увеличивает риск столкновения израильтян в Ливане с иранцами и другими силами «Оси сопротивления».

Вероятно, в этом также состоял замысел Нетаньяху. Израильский премьер не получил одобрения США на начало кампании в Ливане и теперь сам пытается спровоцировать Иран и «Хезболлу» на ответные действия, которые послужат поводом для израильского вторжения. Тогда и Вашингтону уже нечего будет возразить. США не останется ничего другого, кроме как продолжать оказывать военную помощь Тель-Авиву.

Кроме того, Соединенные Штаты формально не могут осудить Израиль за убийство Хании, так как сами и предлагали Израилю вместо ковровых бомбардировок и уличных боев в Газе сосредоточиться на ликвидации деятелей ХАМАС, ответственных за атаки 7 октября.

Однако такой расклад ставит под удар и американские силы в регионе, так как ответственность за гибель лидера ХАМАС может быть возложена и на США.

Группировки «Оси сопротивления» в Сирии и Ираке вполне способны возобновить атаки на американские военные объекты в этих странах, выводя эскалацию на новый опасный уровень.