30 июля в Свято-Успенской Святогорской лавре отметили престольный праздник, на котором собрались архиереи и священнослужители Украинской православной церкви, а также паломники из разных уголков Украины. Все они чествовали главную святыню — чудотворную Святогорскую икону Божией Матери. В тот же день украинский минкульт сообщил о своём намерении вслед за Киево-Печерской «вернуть в управление государством» и две другие оставшиеся лавры УПЦ: Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую.

Иван Шилов ИА Регнум

А несколькими днями ранее резко активизировались движения вокруг законопроекта № 8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности религиозных организаций», направленного против канонического православия и проголосованного в первом чтении ещё в октябре 2023 года. Его собираются окончательно принять на ближайшем заседании Верховной рады в августе.

«Ближайшее пленарное заседание… августовское, будет начато именно с этого законопроекта. Я уверен, что мы его примем во втором чтении и в целом», — заявил 24 июля в эфире всеукраинского телемарафона глава профильного комитета украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Удивительное совпадение, но всё завертелось с удвоенной силой по итогам визита на Украину с официальным визитом госсекретаря (фактически премьер-министра) Ватикана, кардинала Пьетро Паролина. Он побывал в ряде украинских регионов с 19 по 24 июля, провел богослужения, встретился с официальными лицами и представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Формально — для поиска путей к миру.

Однако сам формат визита никаких признаков умиротворения (кроме тщательно подготовленных публичных заявлений Паролина) не носил. Даже во время встречи с ВСЦиРО, чья деятельность чрезвычайно политизирована, папский легат особо выделил такой уровень деятельности Святого Престола как «поддержание осознания войны в Украине, ибо существует тенденция забывать конфликты: «Их так много, что даже эта война со временем рискует превратиться в рутину».

В конце речи кардинал Паролин призвал членов Совета смело продолжать совместную работу. «Да благословит вас Господь и да приблизит день справедливого мира в Украине, ради которого, с Божьей помощью, мы все трудимся», — заключил госсекретарь Ватикана, как бы не замечая, что из этого труда вычеркнута крупнейшая православная конфессия страны, а структура, с которой он встречался, ведет ярко выраженную провластную политику, занимаясь в основном осуждением России.

Как и поддерживающий её «Институт религиозной свободы», сосредоточенный на открытой травле УПЦ и лоббировании интересов политической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

Ну а интерес Ватикана в этой ситуации вполне конкретен и понятен: разгром украинского православия объективно ему полезен. Накачка ПЦУ с помощью государства рассматривается им как первый шаг к последующей передаче лидерства находящейся в орбите папы Римского греко-католической (униатской) церкви. Её предстоятель Святослав Шевчук, несмотря на свои дерзкие выходки и прямую критику римского начальства, по-прежнему обласкан и на коне.

Кардинал Паролин специально уделил время для визита к коллеге, с которым обсудил темпы строительства киевской резиденции. Центр управления УГКЦ переехал из Львова в Киев еще в 2005 году, обозначая претензию на всеукраинский статус этой региональной конфессии. С того времени в Никольской Слободке на берегу Днепра появился «патриарший собор Воскресения Христова», самый высокий и второй по занимаемой площади в Киеве — тоже как заявка на более высокий статус.

AlexanderVovck Патриарший собор Воскресения Христова, Киев

Свою стратегию Ватикан видит совершенно чётко.

А вот какая стратегия у украинских политиков, кроме упрямого желания навлечь на себя молнии, не до конца понятно. Формально они продолжают качать намерение «очистить Украину от Русского мира», проявлением которого считается УПЦ.

В Верховной раде главными лоббистами её запрета выступают партия экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность», фракция «Голос» и часть фракции «Слуга народа» во главе с вышеупомянутым Потураевым.

С Порошенко всё понятно. Именно в его бытность президентом была осуществлена попытка раскола украинского православия с созданием так называемой ПЦУ, и с тех пор тема борьбы с каноническим православием стала для него и его ориентированной на западноукраинских избирателей партии одной из главных программных целей.

Ясна позиция и фракции грантоедов, не зря имеющей прозвище «Голос Сороса» — они ведомы такой же наднациональной структурой, как и Ватикан, продвигающей свои интересы: разрушение традиционного общества и установление контроля над ним для получения прибылей.

А вот внутри фракции Зеленского «Слуга народа» отношение к скандальному законопроекту о запрете УПЦ очень неоднозначное. Наряду с ярыми сторонниками запрета вроде Потураева там есть и немало противников такого решения, которые и тормозили его всё это время.

«Далеко не все, несмотря на давление со стороны руководства фракции, голосовали за законопроект №8371 и в первом чтении, а сейчас желающих поддержать его может оказаться ещё меньше. И с чисто человеческой, и с политической точки зрения. Голосовать за запрет своей же церкви, где крестился сам и крестил своих детей, где исповедуешься, дружишь с батюшкой — это грех на душу, от которого уже не отмоешься. Для многих это важно.

А кто-то к тому же теперь оглядывается и на то, что будет, если к власти в США придёт Трамп, и политика изменится. Открытых противников запрета УПЦ — таких, как Дмитрук, мало, но многие откажутся голосовать «за» или просто не придут в зал во время голосования. А из колеблющихся часть будет стараться оттянуть время до президентских выборов в Штатах, чтобы посмотреть, что будет потом»,— говорит источник ИА Регнум, знакомый с ситуацией.

Упомянутый депутат Артём Дмитрук, избранный в одном из одесских мажоритарных округов от «Слуги народа», но позже исключённый из фракции, чуть ли не единственный, кто активно и публично выступает в защиту УПЦ. Он недавно стал иподиаконом (высшая степень церковнослужителя и низший клирик наиболее высокой степени) УПЦ и публично критикует репрессии против неё. Предлагаемый законопроект Дмитрук называет антиконституционным.

«В наше время, когда свобода слова и право на свободу вероисповедания декларируются основными правами человека, многие архиереи, священнослужители и верующие Украинской православной церкви продолжают подвергаться необоснованным преследованиям. Против них возбуждаются сфабрикованные уголовные дела — и только за их преданность своей Церкви и Вере», — пишет нардеп на своей странице в соцсети.

По его словам, законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию, и там рассмотрения ещё не было, а позитивного вывода в принципе быть не может. А в Британии и в США, пугает коллег Дмитрук, есть список депутатов — инициаторов запрета УПЦ, который будет подаваться на санкции. «И это очень важный звоночек для тех, которые хотят заняться этим беззаконием», — утверждает он.

Действительно, в последнее время всё сильнее проявляется позиция иностранных товарищей, осуждающих нарушение свободы вероисповедания на Украине. И в условиях потери суверенитета Украины, её полной зависимости от Запада именно апелляция к внешним силам является тем спасательным средством, на которое рассчитывают в УПЦ.

Других вариантов у них всё равно нет.

«Судя по всему, нас таки хотят додавить. Слишком много заинтересованных в этом. Начиная от Ватикана и заканчивая теми во власти, кто спит и видит, как бы оприходовать имущество церкви. Если взять всю Украину, то это миллиарды. Даже от той же Киево-Печерской лавры, не исключено, могут оттяпать какую-то территорию под элитную застройку. И если не будет какого-то внешнего вмешательства, то додавят», — говорит собеседник ИА Регнум в Киеве, близкий к руководству УПЦ.

vaticannews. va Кардинал Паролин на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Киев. 2024 г.

При активном участии адвоката Роберта Амстердама привлечены значительные силы среди западных консерваторов.

Так, скандальный законопроект в своём докладе «Война на Украине и вызов международному порядку» осудил Генеральный синод Англиканской церкви. С таких же позиций выступил депутат парламента Британии, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит.

Комиссия США по международной религиозной свободе отправила официальное письмо к украинским властям, в котором выражает обеспокоенность относительно возможного принятия закона.

С резкой критикой попытки запрета УПЦ выступил также Роберт Дестро, помощник госсекретаря США в 2017–2021 годах и один из важных членов внешнеполитической команды Дональда Трампа.

«Законопроект 8731 — это издевательство над правами человека. Хотя это и представляется как мера «национальной безопасности», на самом деле это закон, который налагает коллективное наказание на невинных прихожан, священников и приходские общины, единственным «преступлением» которых является исповедование веры, которую они знают с детства. При этом правительство Соединенных Штатов является соучастником этого издевательства, хотя оно должно его осудить», — заявил Дестро украинским СМИ.

Наконец, высказались такие видные фигуры в среде американских республиканцев, как журналист Такер Карлсон, призвавший конгрессменов прекратить финансирование «построения тирании», и сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, ставший недавно кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии.

Однако все эти выступления действительно не самых последних людей, скорее всего, могут только на какое-то время притормозить, но не отменить процесс уничтожения УПЦ. В нём заинтересована глобалистская машина, стремящаяся окончательно оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, а также видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей».

Наконец, даже среди тех же американских республиканцев вовсе нет какой-то единой консолидированной позиции относительно необходимости защиты УПЦ.

Стоит напомнить, что ПЦУ, ставшая главным инструментом борьбы с православием на Украине, была создана во многом усилиями Майка Помпео, в его бытность директором ЦРУ и госсекретарем США, назначенного на эти должности вовсе не демократом Байденом, а лично Трампом.

Поэтому рассчитывать на то, что «Трамп придёт — порядок наведёт», не стоит. И не только в случае с УПЦ. Спасти православие на Украине в нынешней ситуации может не некое волшебное вмешательство каких-то западных политиков, а лишь одно: победа России.