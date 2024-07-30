Олимпийские игры по определению являются одним из наиболее значимых событий в любой стране. Для Франции это утверждение характерно вдвойне. Ведь с момента объявления Парижа городом летних олимпийских соревнований 2024 года внешне — и внутриполитическая ситуация в Европе и в мире сильно изменилась.

Сергей Корсун ИА Регнум

И теперь руководство страны воспринимает это событие как испытание, предназначенное продемонстрировать способности государства держать достойный ответ тем вызовам, которые бросает время.

Однако картинка в медиа и реальная жизнь отличаются друг от друга. Реализовала ли Франция заявленные проекты? Какую цену пришлось заплатить за тиражируемое во всём мире зрелище? И каковы будут возможные последствия проводимых мероприятий?

13 сентября 2017 г. Париж был официально объявлен городом, который через семь лет примет летние Олимпийские игры. Важность этого мероприятия трудно преувеличить. Победа Парижа воспринималась и политиками, и прессой Франции как своего рода реванш за то, что в 2012-м был выбран Лондон.

С самого этого момента необходимость поддерживать энтузиазм в преддверии знаменательного события осознавалась на самом высоком уровне. Поэтому в помощь СМИ, обсуждающим эту тему в нужном ключе, было мобилизовано экспертное сообщество.

Так незадолго после получения известия о чести, доставшейся столице Франции, был создан Информационно-исследовательский центр мегамероприятий. В его задачи входит публикация материалов и научные изыскания в области социологии, экономики и окружающей среды, связанные с влиянием крупнейших событий на внешнюю и внутреннюю жизнь страны и её населения.

На протяжении нескольких лет этот Центр собирал мнения специалистов и проводил опросы общественного мнения по поводу мероприятий, связанных с подготовкой Олимпиады.

Обещания и реальность

Действительно, в заявке Франции были запланированы масштабные действия. Это и строительство современной Олимпийской деревни, которая обновит устаревший жилищный фонд Парижа. И строительство новых станций метро вместе с новыми маршрутами пригородных поездов. И создание новых спортивных объектов. И, конечно, очистка воды в Сене — проект, о котором начали говорить ещё в 1990-х гг.

Не говоря уже об обещаниях для зрителей, которых должен будет принять город: бесплатный общественный транспорт для обладателей билетов, парижская романтика, гостеприимство и т.п.

По мнению экспертов Центра, только благодаря Олимпийским играм удалось привлечь инвестиции в столичный регион Иль-де-Франс, считающийся самым бедным территориальным образованием континентальной Франции. А оставшееся наследие будет иметь в том числе нематериальное значение и останется в истории.

Однако у парижских Олимпийских игр есть своя особенность. С момента принятия решения об их проведении в 2017 г. до непосредственного их начала 26 июля 2024 г. в мире произошли серьёзные геополитические изменения, ставшие причиной экономического кризиса в Европе в целом и во Франции в частности.

Сначала удар нанесла пандемия COVID-19, а далее, с февраля 2022 г. — необходимость нести расходы на оказание финансовой и военной поддержки Украине. И сейчас именно Франция изо всех сил старается продемонстрировать всему миру ответ на обвинения в том, что помощь Киеву истощает Европу.

Бюджет Олимпийских игр, изначально обозначенный в 3,8 млрд евро, теперь достиг 9, а, по некоторым оценкам, и 11 млрд. При этом значительная часть обещаний не была выполнена. Бюджет строительства олимпийского центра водных видов спорта пришлось сократить. В результате часть соревнований перенесли в район Дефанс, где глубина бассейна меньше, чем нужно по стандартам, что затрудняет задачу спортсменам.

Цена билета на столичный транспорт, вопреки заявленному, выросла почти вдвое и составляет 4 евро. Уже с начала года городские власти предупреждали о невозможности наладить систему пассажирских перевозок в городе и в близлежащих районах. А единственное решение проблемы, которое смогла предложить глава столичного департамента Валери Пекресс, это «ходить пешком».

Перекрытые улицы, в том числе в пешеходной зоне, превратили знаменитые террасы парижских кафе в «клетки», что свело практически на нет удовольствие от посещения ресторанов.

Соцсети пестрят изображениями меню различных заведений с заоблачными ценами, где, к примеру, стакан колы стоит 14 евро. И даже это не спасает владельцев таких кафе, многие из которых жалуются на падение прибыли до 60%.

Качество жилья в Олимпийской деревне вызывает критику некоторых спортсменов, предпочитающих переселиться в отель. А квартиры в ней продаются по средней цене 7,5–8,5 тыс. евро за квадратный метр, в результате чего продажи идут очень медленно.

В свете подготовки к Олимпийским играм власти Парижа и столичного региона действительно стали инвестировать в строительство новых станций метро. После более чем 20-летней стагнации в этой области и впервые за 16 лет 14-ю линию метрополитена дополнили несколько станций, связавших город с аэропортом Орли.

Однако на другое направление, к ещё одному парижскому аэропорту — им. Шарля де Голля, финансирования не хватило. Стоимость проекта возросла с 1,8 млн евро до 2,2 млн, а окончательное его завершение произойдёт к 2027 г.

И конечно, как не сказать об обещании сделать воду протекающей через Париж Сены пригодной для купания и некоторых олимпийских состязаний, за исполнением которого следил весь мир.

После неудовлетворительных проб воды буквально за считаные недели до открытия Олимпиады реку, по уверениям властей, удалось довести до нужного состояния. Для подтверждения информации делом в ней искупались министр спорта Амели Удеа-Кастера, мэр столицы Анн Идальго, глава организационного комитета игр Тони Эстанге. Правда, президент Эммануэль Макрон от погружения в Сену воздержался.

А состязания по триатлону, назначенные на 30 июля, уже перенесены. Ведь, несмотря на, безусловно, грандиозный проект по очищению реки, её качество сильно зависит от сливающихся в неё сточных вод.

Вынужденные переселенцы

Поддержание порядка в Париже на время проведения соревнований — отдельный сложный вопрос, который пришлось решать властям. Проблема недобора частных охранных организаций на соответствующих тендерах начала обсуждаться задолго до игр. Тогда было решено направить на усиление полиции армию. Но у военных такой вариант не вызвал энтузиазма.

В свою очередь, полицейские, уставшие от сотрясавших в прошлом и в этом году Париж беспорядков и погромов, начали жаловаться на крайне тяжёлые условия работы и низкие зарплаты. Из-за этого уже в начале 2024 г. Франция стала приглашать на время Олимпиады иностранных полицейских и сотрудников иных силовых органов. Теперь в Париже находятся правоохранители из 44 стран мира, 31 из которых — европейские государства.

Но даже эти невиданные меры не смогли предотвратить волну ограблений спортсменов и туристов во французской столице. А также не помешали диверсии на железнодорожных путях скоростных поездов, из-за которой с 26 по 29 июля было затруднено сообщение на нескольких направлениях.

Арестованный подозреваемый поддерживал протестующих жителей ряда областей, где уже много лет высказывают недовольство политикой государства вплоть до столкновения с правоохранительными органами.

Но, несмотря на это, многие СМИ не упустили возможности отметить, что роль России в организации этих действий «не вызывает сомнений». Идёт своего рода поиск несуществующих вредителей, которым в последнее время страдают французские журналисты и политики, что является ещё одним свидетельством кризиса, в котором находится страна и общество.

Неистовость, с которой руководство Франции и организаторы Олимпиады хотят соблюсти видимость идеального благополучия, проявилась и в предпринятых ими социальных мерах.

Уже весной парижские власти стали массово избавляться от бездомных, ряды которых пополняются как раз в это время года, когда в стране прекращается зимний запрет на выселение жильцов, имеющих долги по арендной плате.

С обвинениями в адрес парижской администрации выступил мэр Орлеана Серж Груар. Его город был одним из тех, куда, не привлекая внимания, периодически приезжали автобусы с такими вынужденными «переселенцами».

А выселение жителей социального жилья, которых часто отправляют за несколько десятков километров от мест работы и учёбы детей или фактически вынуждают жить на улице, похожи, по мнению правозащитных и благотворительных организаций, на «социальные чистки» и грозят обернуться гуманитарной катастрофой для уязвимых слоёв населения.

По некоторым сведениям, правоохранителям, патрулирующим парижские улицы в период Олимпийских игр, дано указание всячески удалять с виду все элементы, которые могут нарушить благополучный образ города. Но эта попытка создать потёмкинскую деревню даёт сбои ввиду массы организационных недостатков.

Несоответствие декларируемого и действительного

Стремление создать красивую картинку любой ценой является закономерным следствием коммерциализации и политизации Олимпийских игр. Несмотря на уверения организаторов в том, что спорт вне политики, это мероприятие служит вполне конкретным внутрифранцузским целям.

Макрону оно даёт передышку, за время которой президент, чьи позиции в парламенте были ослаблены результатами досрочных выборов, хочет всё-таки создать коалицию, которая сможет позволить ему принимать законы без столкновений с оппозицией.

Тем временем уже проявляется его конфронтация с левой коалицией, получившей наибольшее число депутатских мест в Национальной ассамблее. До сих пор он не утвердил ни одну из предложенных левыми кандидатур на пост премьер-министра.

А во время интервью 23 июля накануне открытия соревнований Макрон посоветовал «Новому Народному фронту» не забывать, что и у них нет абсолютного большинства, поэтому праздновать победу рано.

Конечно, не обошлось и без украинской повестки. Президент Федерации лёгкой атлетики Себастьян Коу, ярый противник участия в играх российских и белорусских спортсменов, назвал украинскую делегацию «самой важной» на состязаниях.

Министр спорта отметила, что спортсмены с Украины «были вынуждены тренироваться в изгнании», в том числе во Франции за счёт французской стороны. Делегацию, состоящую примерно из 300 человек, финансируют организаторы Олимпиады. Её штаб в Олимпийской деревне изобилует символами. Туда привезли фрагмент трибуны стадиона в Харькове, «разрушенного российскими бомбардировками».

Освещение скандальной церемонии открытия игр также имело целью убедить весь мир в том, как успешно Франция справилась с возложенной на неё задачей.

Однако хвалебные отзывы официальных СМИ контрастируют со мнением зрителей. Отзывы в соцсетях и даже звонки в прямой эфир показывают нам недовольство увиденным. Люди рассказывают, как покидали места, билеты на которые стоили 1600 евро и выше.

А о качестве самого зрелища говорит то, что ряд его фрагментов отказались транслировать в таких странах, как Марокко и Алжир. Полностью его не показал и ряд каналов в США. И даже Международный олимпийский комитет удалил видеоролик этого шоу со своих основных ресурсов.

Олимпийские игры проходят в непростой для Франции период. Несоответствие декларируемого и действительного становится всё более заметно и обнажает проблемы, которые невозможно решить с помощью зрелищ.

Организаторы состязаний придали этому событию огромное символическое значение и пытаются всеми способами создать видимость успеха. Это необходимо для дальнейшего развития начатых проектов после окончания игр, ведь только так можно почувствовать масштабные позитивные изменения от таких мероприятий.

Но заявляемый на каждом углу олимпийский дух свободы и равенства невозможен, когда одновременно с заявлениями о недопустимости дискриминации она вовсю практикуется по самым что ни на есть идеологическим причинам.

Несомненно, эти состязания когда-нибудь снова станут возможностью для представителей всех стран мира собраться вместе, несмотря на разногласия, и своими достижениями дать болельщикам повод для радости и гордости.

Но не в этот раз.