Конфликт Турции и Израиля вышел на новый уровень. На этот раз турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган замахнулся на самый высокий уровень возможной эскалации — войну.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог так относиться к палестинцам. Так же, как мы действовали в случае с Карабахом и Ливией, мы можем сделать то же самое с Израилем», — заявил Эрдоган.

Напрямую еврейскому государству он, конечно, войну не объявил, но разговоры об отправке турецких войск в Израиль вряд ли подразумевают что-то другое.

Насколько неожиданно это заявление и не является ли оно лишь популистской риторикой? Чтобы ответить на эти вопросы, можно посмотреть на динамику отношений двух стран с октября 2023 года и на не столь давние примеры военных операций Турции.

Итак, с самого начала эскалации в Газе Эрдоган начал жестко критиковать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). И президент, и все члены кабинета министров, а также депутаты Великого национального собрания Турции называют войну Израиля не иначе как «геноцидом», а израильского премьера Биньямина Нетаньяху Эрдоган поставил на одну доску с Гитлером.

В Турции с подачи властей постоянно шли антиизраильские демонстрации. Дошло до того, что из турецкой футбольной лиги выгнали двух израильских игроков. На международных площадках Анкара усилиями своих юристов добивается привлечения правительства Нетаньяху к уголовной ответственности, и отчасти эта задача удалась, когда в мае прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на его арест.

Турцию долго критиковали за то, что она вовсю горланит об израильских преступлениях, но продолжает торговать с Израилем и продавать ему нефть. Но в мае Эрдоган дал отпор критикам, дав распоряжение ограничить торговлю с Израилем: эмбарго ввели на 54 категории товаров, начиная с авиационного топлива.

Тем не менее, ни критика, ни санкции не оказывали влияние на действия Нетаньяху и ЦАХАЛ. Эрдоган и его глава МИД Хакан Фидан пытались зайти с фланга, рассчитывая на давление из Вашингтона. Но госсекретарь Энтони Блинкен скидывал ответственность на саму Анкару, рассчитывая на ее способность принудить ХАМАС к миру.

В этой патовой ситуации повторять изъезженную пластинку «Нетаньяху преступник» и «останови войну» можно, но бесполезно. Об этом говорят уже все: Бразилия, ЮАР, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Россия и даже союзники Израиля из числа стран НАТО в лице Испании. Что еще может сделать Турция, чтобы доказать свою исламскую и палестинскую солидарность? И вот решение. Отправка войск в Газу.

Степень антагонизма между Турцией и Израилем вполне допускает прямую эскалацию. Тем более, чего уж тут стесняться, когда по Израилю долбят даже хуситы. Не говоря уже о более мощной «Хезболле» и региональном лидере, Иране, не испугавшемся впервые в истории запустить ракеты и беспилотники. Но готов ли в реальности Эрдоган к настоящему вооруженному противостоянию?

В современной истории Турции хватает военных операций. Наиболее известная из них — высадка на Кипре, недавно как раз турки отмечали 50-летнюю годовщину операции «Атилла». У самого Эрдогана богатое прошлое на предмет войн. Только за последние 10 лет он несколько раз вводил войска в Сирию для борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), курдскими группировками и войсками Башара Асада.

Турецкие войска до сих пор остаются на севере этой арабской страны. В 2020 году турецкие силы направились в Ливию, военные меры предпринимались и в Ираке. Во время катарской блокады Эрдоган тоже отправил военных, чтобы оградить Доху от давления Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и других недоброжелателей.

Что касается непосредственно Израиля, то опыта военного столкновения с ним нет, но есть также не столь давний опыт эскалации из-за «Флотилии свободы». В 2010 году Эрдоган отправил в находящийся в израильской блокаде сектор Газа гуманитарную помощь. Израильские ВМС потребовали досмотра груза, и, когда команда судна Mavi Marmara оказала сопротивление, израильтяне открыли огонь. Погибли 9 человек, еще 30 были ранены.

В Израиле помнят о том инциденте. Помнят и о перепалках Эрдогана с бывшим израильским президентом Шимоном Пересом. Турок осмелился на площадке глобалистской структуры перечить еврейскому лидеру и бойкотировал свое участие в давосском форуме ради Палестины. Больше 10 лет Турция не поддерживала дипотношения с Израилем. Процесс восстановления начался накануне последней войны в Газе, но по понятным причинам застопорился.

Степень реакции властей в Тель-Авиве доказывает, что они не могут относиться к словам президента Турции в духе «собака лает, караван идет». Глава МИД Израиля Исраэль Кац решил сравнить Эрдогана с казненным иракским президентом Саддамом Хусейном. «Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось», — написал Кац в соцсети.

Если сложить два фактора — современные отношения Турции и Израиля и историю турецких военных операций, — можно сказать, что возникли оптимальные условия для вступления Анкары в войну. Теоретически Турция способна пойти на такой шаг.

В 2019 году Анкара не испугалась вступить в бой с вооруженными силами Асада в Сирии, даже несмотря на риск эскалации с Россией. Да и с самой Россией напрямую Эрдоган тоже стоял на грани войны после того, как в Сирии был сбит российский истребитель Су-24. Когда Турция вела операции в Заевфратье против курдов, появился риск столкновения с США, но и это не остановило Анкару.

Другое дело, что во время каждой из этих операций Эрдоган либо находил поддержку других сильных игроков (как, например, одобрение России во время операции в Африне в 2018 году), либо умел вовремя останавливаться.

Если исходить из этой логики и из серьезности намерений Эрдогана, то и в Газе Турции потребуется поддержка. С воды попытка высадки будет пресекаться израильским флотом и авиацией, а для прикрытия десанта нужно подавлять огневые точки, то есть фактически вступать в серьезные боестолкновения, которые могут привести к настоящей войне.

Выходом могло бы стать использование египетской территории, но тогда Каир и сам должен участвовать в турецкой операции. В одиночку Египет на такое не пойдет и будет искать одобрения у монархий Залива. Однако насколько готовы к этому Эмираты и Саудовская Аравия?

В риторике Эрдогана ненамного больше популизма, чем реальной готовности осуществить желаемое. Перед операциями в Сирии и Ливии он тоже много раз предупреждал, и, пока не давал команду «марш!», его обвиняли в пустых угрозах. То же самое может произойти и тут.

Но главная разница в том, что Израиль — это не курдские ополченцы и не ливийская национальная армия. Даже если международное давление на Нетаньяху высоко, США все равно встанут на его защиту. Обремененная исторической ответственностью Германия вместе с Британией и Францией тоже не останутся в стороне. За попытку силового вмешательства как минимум санкции кризисной экономике Турции обеспечены.

Эрдоган наверняка хотел бы и внутренне готов направить войска в Палестину. Но в одиночку, без поддержки других мусульманских и арабских стран такой шаг грозит слишком большими издержками. Пока что реально за Палестину воевать не готов никто, даже Иран. Но повышение градуса в отношениях с соседями будет заставлять Нетаньяху каждый день думать о целесообразности продолжения боевых действий. И его наверняка будут чаще преследовать кошмары о вторжении Халифата.