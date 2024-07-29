В массовом восприятии Финляндия меньше всего подходит под стереотип ксенофобской страны, но реальность вносит свои коррективы.

Aftonbladet/Global Look Press Неонацисты «Северного движения сопротивления»

Местные правоохранительные органы бьют тревогу из-за неонацистских организаций, которые, столкнувшись с запретами на официальную деятельность, приспособились и теперь существуют под крышей клубов боевых единоборств.

Ультраправые мечтают очистить Финляндию от мигрантов и евреев, а пока подпольно ведут агитационную работу и учатся боевым искусствам, мечтая о том дне, когда они смогут устроить «белую революцию».

Сетевая организация

На днях финское издание Yle опубликовало со ссылкой на государственную Полицию безопасности (SuPo) материал о том, что местные поклонники ультраправых идеологий для легализации все чаще используют клубы боевых искусств. Объединяясь под крышами таких клубов, ультраправые налаживают новые связи и вербуют в свои движения новых членов.

Финский исследователь ультраправых движений Нико Пюрхёнен говорит, что эти клубы встроены в деятельность сетевых структур, объединенных специфической идеологией. По его словам, в рамках этих сетей по-прежнему действуют члены запрещенного в Финляндии неонацистского «Северного движения сопротивления» (PVL).

Это разветвлённая организация, провозгласившая своей целью создание «национал-социалистической республики», в состав которой войдут Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и, возможно, государства Прибалтики.

Участники основанного в 2008 году PVL превозносят Адольфа Гитлера, заявляют о своем желании «сохранить чистоту белой расы», выступают против евреев и мигрантов из стран третьего мира.

Финский МВД в свое время охарактеризовал «Северное движение сопротивления» как «революционную милитаризированную организацию, целью которой является создание национал-социалистического государства антидемократическими способами». В министерстве подчеркивают, что обычно правые экстремистские движения в Финляндии существуют пару-тройку лет, и поэтому там расценили долголетие PVL как нечто исключительное.

В свое время «сопротивленцы» напугали власти Финляндии своей способностью к самоорганизации и готовностью к решительным действиям. К выводу о необходимости запрета этого движения чиновники пришли в августе 2015-го, когда радикалы устроили демонстрацию на улицах города Ювяскюля, закончившуюся погромами.

Позже следствие пришло к выводу, что сорок членов «Финского сопротивления» устроили беспорядки преднамеренно — у них нашли холодное оружие, газовые баллончики и огнестрельное оружие. Сначала мероприятие проходило спокойно, но потом акция переместилась в центр города, и её участники начали бить прохожих и буянили в местном универмаге.

Показательным стал и случай, имевший место в сентябре 2016-го, когда 26-летнего радикала Йессе Торниайнена приговорили к двум годам тюрьмы за нападение во время очередной демонстрации неонацистов на мужчину, впоследствии скончавшегося. Молодой человек по имени Йонас Карттунен умер от кровоизлияния через неделю после нанесения ему травм. Затем неонацисты ещё и бравировали произошедшим, опубликовав твит: «Хочешь плевать и угрожать? Сделай это в другом месте».

«Воины Одина»

6 декабря (финский День независимости) 2018 года ультраправые провели в Хельсинки демонстрацию «Навстречу свободе» (Kohti vapautta), собравшую до трехсот человек. Они размахивали флагами со свастикой, которые вскоре были конфискованы полицией, арестовавшей заодно четверых особенно буйных участников шествия.

Местные антифашисты, быстро соорганизовавшись, провели свою собственную акцию «Хельсинки без нацистов» (Helsinki ilman natseja) с участием примерно 1800 человек.

Но наци не успокоились и под вечер устроили факельное шествие, к которому присоединились опять же под две тысячи человек. В городе Оулу тогда также прошли два шествия с факелами, собравшие в целом около 160 демонстрантов.

Позже генеральный прокурор Райя Тойвиайнен выдвинула четверым задержанным участникам первого шествия обвинения по статье «разжигание ненависти против этнической группы», а в качестве доказательства предъявила конфискованные флаги со свастикой.

Также генпрокурор предъявила аналогичные обвинения в связи с митингом, устроенным членами PVL 25 апреля 2018 возле школы Мерилахти в восточном Хельсинки. В ходе этой акции ученикам школы дали прослушать расистскую речь, пересыпанную оскорблениями в адрес некоторых групп иммигрантов и молодежи.

В конце концов в сентябре 2020 года Верховный суд окончательно постановил запретить местный филиал PVL, на тот момент сменивший название на «К свободе!». Суд указал, что эта организация «нарушала закон и базовые права человека», а ее члены имеют множество судимостей за насилие.

Однако после формальной ликвидации «К свободе!» ее члены, по словам Пюрхёнена, отнюдь не распустили свою структуру. Они продолжили деятельность, но уже более осторожно, осмотрительно, применяя сетевой подход.

В частности, знамя PVL подхватила ультраправая группировка «Воины Одина» (Soldiers of Odin). Эта группировка в 2019 году провела на очередной день независимости свое собственное шествие, среди участников которого было замечено множество членов запрещенной PVL. Неудивительно, ведь Soldiers of Odin всегда с ними дружили и сотрудничали.

По словам руководителя «Воинов Одина» Мики Ранта (он называет себя «национал-социалистом»), после запрета PVL очередь может дойти и до его организации, но пока этого не случилось. Кстати, «воины» стремятся расширить свою деятельность за пределамм Финляндии — они присутствуют в Швеции, Норвегии, а еще в 2016 году они создали свой филиал в Эстонии.

Стоит упомянуть, что россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого финские власти в конце прошлого года задержали за его участие в боевых действиях против киевского режима, по мнению Хельсинки, участвовал в деятельности «Воинов Одина», но те в страхе от него отреклись, не желая быть заподозренными в «симпатиях к Москве».

Надо сказать, что сложившаяся в Финляндии ситуация весьма способствует неонацистской пропаганде.

«С восьми до четырёх в торговом центре Helsinki Idakeskus белого человека не увидишь. Беженцы сидят там и мешают людям. Я не собираюсь смотреть на такое сложа руки, дабы остаться политкорректным», — жалуется один из «Воинов Одина» Индрек Ольм.

Его единомышленник Даниэль Пуудер добавляет, что не позволяет своей женщине и ребенку в Хельсинки вечером одним выходить на улицу. «Я не готов за себя поручиться, если с моей женщиной и ребенком что-то произойдёт. Но мы не против непосредственно мусульман, темнокожих или белых. Если мы увидим, что эстонец или финн что-либо нарушает, мы тоже вмешаемся», — уверяет Пуудер.

Потрясшие Финляндию в последние годы громкие преступления — убийства и изнасилования — обеспечивают ультраправых новыми кадрами.

Проникли в полицию

Стоит указать, что на теме мигрантофобии «пасутся» в Финляндии не только ультраправые, но и множество политиков и партий. Среди них есть и «респектабельные» коалиционные «Истинные финны», располагающие большой фракцией в парламенте и собственными министрами в правительстве. В прошлом году имели место скандалы, когда нескольких высокопоставленных членов этой партии уличили в неонацистских симпатиях.

Несколько лет назад громко заявило о себе националистическое движение «Сперва Финляндия», участники которого устроили в столице палаточный городок (они называли его «финским Майданом») просуществовавший много недель.

Один из лидеров этого движения Марко де Вит потребовал, чтобы Финляндия стала «независимой от ЕС», вышла из еврозоны и вернула бы контроль над собственными границами.

То есть антимигрантские настроения в Финляндии очень распространены, недаром 62% населения, как показал опрос, поддерживают недавно принятый закон, позволяющий сразу же выгонять с границы мигрантов, не ввозя их внутрь страны для рассмотрения прошений об убежище.

Однако по понятной причине из всего многоцветья людей с антимигрантскими настроениями правоохранительные органы интересуют именно ультраправые. По понятной причине те культивируют в своей среде культ силы, учатся драться и готовы прибегнуть к насилию.

Самое же опасное заключается в том, что, как оказывается, у неонацистов есть симпатизанты в рядах самой финской полиции! О проблеме инфильтрации праворадикалов в ряды служб охраны правопорядка Финляндии говорят уже давно. Так, еще в июле 2013 года Совет Европы высказал обеспокоенность проявлениями расизма со стороны финской полиции. Речь шла об условиях содержания просителей убежища и методах обращения с нелегальными иммигрантами.

В частности, в СЕ отмечали, что при розыске нелегалов «полицейские могут совершать действия, характеризующиеся как этническая дискриминация». Это касается случаев, когда «проверка личности осуществляется на основании того, что человек выглядит как иностранец».

Финское полицейское руководство отвергло предъявленную ему критику. Тогдашний министр внутренних дел Пяйви Рясянен заявил, что у полиции имеются четкие инструкции относительно того, как надо действовать при задержаниях подозрительных лиц. С тех пор, однако, обвинения в адрес финских полицейских в чрезмерно жестком обращении с темнокожими жителями страны озвучивались еще неоднократно.

А летом 2021 года полиция финского региона Восточный Уусимаа расследовала связь ряда своих сотрудников с праворадикальными кругами — нескольких полицейских тогда отстранили от работы.

Выяснилось, что стражи порядка, разделявшие ультранационалистические идеи, общались с членами неонацистских организаций через мессенджеры и даже снабжали их секретной информацией из полицейской базы данных. Один из уволенных даже тайком координировал сбор денег и вещей для членов украинского неонацистского батальона и делал это еще в 2018-м, задолго до начала СВО.