27 июля израильские власти заявили, что ракета из Ливана попала в футбольное поле, расположенное в поселке Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах, где проживает арабское этноконфессиональное меньшинство друзов.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

В результате удара погибли 12 детей и подростков. Позже израильские военные уточнили, что ракетой, поразившей друзский поселок, была Falaq-1 иранского производства.

В Тель-Авиве назвали это самым смертоносным нападением на мирных жителей Израиля с 7 октября 2023 года. Удар уже вызвал опасения как соседей Израиля, так и мирового сообщества по поводу того, что атака станет удобным поводом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху развязать новую масштабную региональную войну между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

США по-прежнему возражают

Сам израильский премьер срочно прервал свою поездку в США, где как раз пытался убедить своих американских союзников поддержать еврейское государство в его противостоянии с «Хезболлой». Теперь у Нетаньяху аргументов, чтобы начать наступление на Ливан, стало значительно больше. Риск большой войны, безусловно, возрастает. Но тем не менее все равно остаются сомнения, что Израиль решится на этот шаг.

О войне говорил, в частности, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац: «Израиль приближается к моменту полномасштабной войны против «Хезболлы» и Ливана».

«Хезболла» перешла все «красные линии», — подчеркнул он и пообещал, что лидер этой группировки Хасан Насралла «будет уничтожен», а Ливану будет нанесен серьезный ущерб. Кац предупредил, что МИД Израиля готовится к международной кампании, «чтобы получить поддержку легитимности действий Израиля в Ливане».

В ночь с субботы на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду объектов «Хезболлы», включая склады оружия и другую инфраструктуру вблизи Тира и по всему югу Ливана, после чего атаки на Ливан продолжались. «Хезболла» заявила, что также нанесла ответные удары.

Хотя никаких сообщений о жертвах и разрушениях от обеих сторон пока не поступало, очевидно, что эскалация может свалиться в воронку непредсказуемости.

Кроме того, следует учитывать, что Израиль в любом случае больше не сможет спать спокойно, пока «Хезболла» нависает над его северными районами. Группировка будет оставаться «дамокловым мечом», который не позволяет израильтянам находиться в безопасности.

Военный потенциал «Хезболлы» несоизмеримо выше, чем у палестинского ХАМАС, а события 7 октября уже продемонстрировали, как уязвима израильская оборона. В случае решения о вторжении диверсионно-разведывательные группы «Хезболлы» могут прорваться гораздо глубже на территорию Израиля, чем это получилось у ХАМАС, поставив под угрозу крупные города, например, Хайфу.

В этом контексте единственным выходом для режима Нетаньяху может оказаться превентивное вторжение в Ливан. Пока не будет создана буферная зона в Южном Ливане, угроза прорыва пограничной линии и вторжение «Хезболлы» в Израиль будет фактором постоянного риска. Этот риск также не позволит начать возвращение на север страны временно перемещённых израильтян, которых насчитывается более 60 тысяч.

Правительство Нетаньяху уже подвергается критике за случившееся на северных границах.

Так, по словам Авигдора Либермана, бывшего министра финансов, возглавляющего оппозиционную партию, израильское правительство было слабым на севере: «Красная линия превратилась в белый флаг — военный кабинет сдался «Хезболле» и потерял север».

Однако для начала полномасштабного вторжения в Ливан Израилю не хватает двух вещей. Во-первых это уверенности в собственных силах, что порождает обоснованные сомнения в успехе подобной операции.

А во-вторых, позиция Вашингтона, который до сих пор был против начала военной кампании ЦАХАЛ в Южном Ливане и не давал четких гарантий того, что окажет Израилю военную помощь в случае войны с «Хезболлой», так как опасается прямого столкновения с Ираном и расширения конфликта на весь Ближний Восток.

Хотя у Израиля после удара по Мадждаль-Шамсу появился новый серьезный аргумент для вторжения, Соединенные Штаты по-прежнему занимают «примиренческую» позицию, хотя и возлагают вину за гибель детей на «Хезболлу».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам в воскресенье: «Все указывает на то, что ракета действительно была выпущена «Хезболлой». Он сказал, что США поддерживают «право Израиля на самооборону», но по-прежнему не хотят, чтобы конфликт разрастался.

США выжидают и предпочли бы заключить перемирие в Газе, а затем достичь урегулирования на юге Ливана, но Нетаньяху по-прежнему отказывается от такой сделки. Американское предложение подразумевало отход «Хезболлы» от границы на расстояние около 20 километров, о нем упоминают и израильские СМИ, но это вряд ли устраивает ливанскую группировку.

После того как Нетаньяху вернулся в Израиль, очевидно, что попытки примирить стороны закончились ничем, а премьер-министр ищет пути для того, чтобы начать военную операцию в Ливане.

Ливан и «Хезболла» обвиняют Израиль

«Хезболла» в своем заявлении отметила, что удар по гражданским объектам — «не первый случай, когда израильские батареи и ракеты ПВО «Железный купол» промахнулись мимо цели и произвели обратный эффект, поразив районы вокруг Мадждаль-Шамса и оккупированных сирийских Голанских высот».

«Хезболла» подчеркнула, что община друзов проживает «в пространстве мира и безопасности» в соответствии с правилами ведения боевых действий группировки и поэтому она не будет подвергаться нападениям из-за своего «особого статуса» и отсутствия военных целей в этом районе.

Время инцидента, масштаб взрыва и место удара — всё это является, по мнению представителей «Хезболлы», «подозрительным», а обвинения Израиля в их адрес — признак «уклонения от собственной ответственности».

Вместе с тем правительство Ливана также выступило с резким заявлением в ответ на удар, заявив, что оно «осуждает все акты насилия и агрессии против всех гражданских лиц и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах». «Нападение на мирных жителей является грубым нарушением международного права и противоречит принципам гуманности», — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, «Хезболла» не несет ответственности за ракетный удар. О том, что ракетная атака на друзскую деревню — спланированная провокация, говорили и иные ливанские деятели.

В частности, ливанский журналист и писатель Салем Захран написал в соцсетях: «Бойцы «Хезболлы опытны», и с самого начала войны они избегали атак на мирных жителей». «Так как же возможно, что, когда напали на мирных жителей, ими стали именно жители Мадждаль-Шамса, которые не подчиняются «иудаизации» (то есть арабы-друзы. — Прим. ред.)», — задаётся вопросом ливанский эксперт.

«Да, то, что произошло, было либо ошибкой сионистов с израильскими ракетами из «Железного купола», либо преднамеренным актом, который должен был использоваться на поле боя и в политике, совпавшим с присутствием Нетаньяху в Вашингтоне и накануне встречи руководителей служб безопасности в Риме для обсуждения прекращения огня», — резюмировал Захран.

Иран не останется в стороне

Иран, главный союзник ливанской «Хезболлы», в воскресенье предупредил Израиль, что любые новые военные авантюры в Ливане могут привести к «непредвиденным последствиям».

«Любые невежественные действия сионистского режима могут привести к расширению масштабов нестабильности, отсутствия безопасности и войны в регионе», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани, добавив, что Израиль будет нести ответственность за «непредвиденные последствия» и «такое глупое поведение».

Также Иран назвал инцидент в Мадждаль-Шамсе «сфабрикованным сценарием», призванным отвлечь внимание от более чем 39 тыс. палестинцев, убитых в секторе Газа.

В свою очередь Сирия, которая хочет остаться в стороне от конфликта, через посредников ранее передала Израилю, что она не может помешать открытию фронта против Израиля в сирийской провинции Кунейтра и что развернутые там ополченцы проиранской «Оси сопротивления» откроют его, как только начнется война в Ливане.

В свою очередь, совещание иракских группировок из «Исламского сопротивления Ирака» по поводу открытия фронта со стороны «Оси сопротивления» прошло в Багдаде еще 13 июня. В мероприятии участвовали представители движений «Катаиб Хезболлла», «Харакат аль-Нуджаба», «Асаиб Ахль аль-Хак», «Катаиб Сайид аль-Шухада» и других, которые присутствуют в Сирии, располагают там своими филиалами и имеют базы на границе с Израилем. На совещании также присутствовали представители иранского КСИР.

Несмотря на их готовность направить в Ливан свои силы прямо сейчас, «Хезболла» отказалась от подобного предложения иракских союзников, так как её руководство считает этот шаг преждевременным. Ливанская группировка не хочет брать на себя ответственность за размещение в стране иностранных вооруженных формирований без согласования с другими политическими силами. Тем самым организация подчеркивает прежде всего свою принадлежность именно к Ливану.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил: «Сопротивление в Ливане получило предложения от лидеров вооруженных группировок в Иране, Ираке, Сирии, Йемене и других странах отправить десятки тысяч бойцов на помощь «Хезболле». Мы благодарны, но у нас уже есть большое количество своих сил».

Вместе с тем лидер «Асаиб Ахль аль-Хак» Кайс аль-Хазали предложил иной сценарий поддержки «Хезболлы». По его мнению, в случае эскалации конфликта иракские группировки должны возобновить атаки на американские базы в Ираке и Сирии с новой силой.

Пока окончательного решения о том, какую поддержку оказать «Партии Бога» и против кого сосредоточить усилия, принято не было, но были согласованы шаги по передаче «Хезболле» новых партий вооружений, включая ракеты и БПЛА.

Тем не менее исключать тот сценарий, что в случае вторжения ЦАХАЛ в Южный Ливан исламистские проиранские группировки перебросят свои силы на помощь «Хезболле», нельзя. Особенно если «Хезболла» окажется в сложном положении. И тем более нельзя исключать атак с территории сирийской Кунейтры, где расположены многочисленные базы иракских группировок из «Оси сопротивления».

Фактор друзов

Вместе с тем трагедию в Мадждаль-Шамс Израиль может также использовать, чтобы если и не привлечь общины друзов Ливана и Сирии на свою сторону, то как минимум настроить их против «Хезболлы».

В настоящий момент община друзов Ливана расколота, среди ее представителей есть как противники, так и союзники «Хезболлы». Например, Партия арабского единства (АЕП) во главе с Виамом Ваххабом и Ливанская демократическая партия (ЛДП) во главе с Талалом Арсланом являются дружественными «Хезболле» политическими силами друзов, они также имеют связи с Тегераном и Дамаском.

В то же время глава Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат, который имеет большое влияние и среди друзов за пределами Ливана, является политическим соперником «Хезболлы» и противником сирийского режима Башара Асада. Он уже неоднократно призывал Хасана Насраллу избегать любой эскалации, которая может привести к войне с Израилем, считая активную антиизраильскую деятельность «Хезболлы» представляющей угрозу Ливану.

Тем не менее и Джумблат всегда был далек от того, чтобы стать на сторону Израиля, как это сделали некоторые израильские друзы. Лидер друзов Ливана всегда выражал уверенность, что все в случае вероятного вооруженного конфликта с Израилем все политические силы в Ливане проявят сплоченность и солидарность.

Он, в частности, заявил: «Израильские оккупанты лгут, утверждая, что движение сопротивления выпустило ракету по Мадждаль-Шамсу. Мадждаль-Шамс — арабский город, и большинство его жителей отказались принять израильское гражданство. <…> Израиль постоянно атакует, убивает и разрушает в Ливане. Однако он должен понимать, что не сможет сломить дух сопротивления».

Конечно, Израиль хотел бы, чтобы такой сплоченности не возникло. Тем более что и сама «Хезболла» вынуждена действовать с оглядкой на то, как поведут себя сторонники и оппоненты группировки в Ливане.

Собственно, и положение «Хезболлы» в Ливане является сдерживающим фактором для более активного вовлечения в поддержку ХАМАС. «Хезболла» — это в первую очередь ливанская политическая сила, представленная в правительстве страны и парламенте и лишь во вторую — участник «оси сопротивления» во главе с Ираном.

Поэтому любой свой шаг «Хезболла» будет соотносить с тем, как это воспримут сами ливанцы, которые отнюдь не горят желанием быть втянутыми в конфликт и в той или иной мере разделить участь палестинцев Газы, гибнущих под бомбами. Естественно, подобный сценарий негативно скажется и на популярности «Хезболлы».

В свою очередь, изменение отношения ливанских друзов к «Хезболле» на негативное не добавляет группировки устойчивости на фоне возможного военного противостояния с Израилем.

Однако пока есть сомнения в том, что трагедия в Мадждаль-Шамс однозначно настроит друзов против «Хезболлы». Пока многие из них настроены возложить ответственность за эскалацию именно на Израиль.

Тысячи людей в этом населенном пункте посетили похороны детей, погибших в результате ракетного обстрела. Жители города, многие из которых отказались от израильского гражданства, выгнали с похорон нескольких израильских политиков, включая членов израильского парламента и крайне правого министра финансов Бецалеля Смотрича.

Сообщается, что журналисты слышали, как местные жители кричали Смотричу: «Убирайся отсюда, преступник».