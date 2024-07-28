С продолжением конфликта на Украине и активизацией усилий Тбилиси по выдавливанию агентов внешнего влияния углубляются противоречия между Грузией, с одной стороны, и Украиной и её западными спонсорами, с другой.

Иван Шилов ИА REGNUM

С началом спецоперации России киевский режим рассчитывал на полную солидарность правительства Ираклия Гарибашвили и на уровне риторики её получил. Через два дня после начала СВО премьер Грузии окрестил действия Москвы «вопиющим нарушением международного порядка».

В общей сложности, как объявил недавно кабмин, Грузия за два с лишним года присоединилась к более чем 600 решениям на разных платформах по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Но Киеву этого было мало.

Украина и Запад рассчитывали на присоединение Грузии к антироссийским санкциям. Из минфина США то и дело следовали угрозы третичных санкций. В Киеве ожидали открытия второго фронта и отправки тысяч добровольцев.

С первым правительство Гарибашвили помочь не могло. И он, и мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе объяснили, что введение санкций против России разрушит грузинскую экономику. Да и с живой силой для фронта ситуация оказалась сложной.

Конечно, не в интересах «Грузинской мечты» было направлять вояк против России, занимаясь одновременно нормализацией отношений с Москвой, выстраивая экономические связи, возобновляя авиасообщение и добиваясь снятия визового режима для своих граждан в РФ.

Тем не менее помешать притоку грузинских наёмников не удалось. Созданный ещё в 2014 году Мамукой Мамулашвили «Грузинский национальный батальон», по разным данным, привлёк до 1800 грузин.

Тем не менее Гарибашвили и силовики понимали, какую опасность и для отношений с Россией, и для внутренней безопасности страны представляют наёмники.

Если Тбилиси не возьмётся за обрубание каналов отправки на Украину, можно забыть об экономических связях с Россией. В то же время возвращающиеся на родину боевики могут стать эффективным инструментом для смены власти и воцарения партии Михаила Саакашвили. Уже в декабре 2022 года Гарибашвили обвинял оппозицию в наборе и отправке наёмников на украинский фронт.

С первых же попыток грузинского МВД остановить их поток отношения с Киевом испортились. В марте 2022 года Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии «за препятствия добровольцам, которые хотят нам помочь, за <…> позицию по отношению к санкциям». Председатель правящей партии «Грузинская мечта» обвинил Киев в попытке втянуть Грузию в войну.

В следующем году противоречия Киева и Тбилиси только набирали обороты. МИД Украины выгнал из страны чрезвычайного и полномочного посла Грузии: решение мотивировали предсмертным состоянием Саакашвили. Со своей стороны, в Тбилиси опровергли сообщения о плохом состоянии оппозиционера и напомнили киевскому режиму, что посол Грузии был одним из немногих дипломатов, кто остался в Киеве, несмотря на СВО.

Осенью того же 2023 года председатель комитета по защите прав человека в грузинском парламенте Михаил Сарджвеладзе косвенно обвинил Украину в попытке сменить власть в Тбилиси. Он сказал, что в Киеве ждут прихода к власти в Грузии политика вроде Саакашвили с тем, чтобы он начал войну против России.

Гарибашвили, несмотря на формальную поддержку целостности Украины, в свою очередь озвучил тезис, который всячески пытаются замылить в Киеве и на Западе: одна из главных причин войны — расширение НАТО.

Ещё одним яблоком раздора между Тбилиси и Киевом стала поддержка Зеленским экс-чиновников Грузии, объявляемых на родине в розыск за разные преступления. Главные фигуранты — бывший глава минюста Зураб Адеишвили и экс-заместитель министра внутренних дел Георгий Лорткипанидзе.

Зеленский не только не хочет выдавать их Тбилиси, но и оставил за ними ключевые должности в правительстве: Адеишвили является советником генпрокурора Украины, а Лорткипанидзе — замглавы службы контрразведки.

Как и наемники, беглые лидеры оппозиции тоже представляют угрозу безопасности и стабильности грузинской власти. 24 июля Служба госбезопасности (СГБ) Грузии объявила о расследовании подготовки ликвидации основателя «Грузинской мечты» и бизнесмена Бидзины Иванишвили бывшими грузинскими чиновниками, находящимися на Украине.

«Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными лицами грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающими на Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почётного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили», — отмечалось в заявлении ведомства.

По данным СГБ, цель убийства — ослабление власти и её свержение «деструктивными силами». Хотя конкретных имен не называют, но можно предположить, что речь идёт как раз о вышеупомянутых Адеишвили и Лорткипанидзе. Есть одна косвенная улика, указывающая на это, — оппозиционный политик Лаша Рухая заявил, что спецслужбисты расспрашивали его о контактах с Адеишвили.

В материалах расследования фигурируют и грузинские наёмники, воевавшие на стороне Украины, сейчас их активно допрашивают. В частности, 21 июля появились сообщения о вызове некоего Лаши Чигладзе на допрос по делу о попытке государственного переворота.

На самом деле, грузинские власти не сегодня взялись за предотвращение попыток смены власти. Ещё осенью-зимой 2023 года СГБ предупреждала о подготовке беспорядков с целью свергнуть власть.

Проблема только в том, что оппозиция и их зарубежные спонсоры имеют широкий инструментарий. Классический способ — массовые протесты. Но в ход может пойти и прямое насилие вплоть до терактов, причем не только на территории Грузии. Достаточно вспомнить, как в феврале в Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшейся транзитом из Одессы в Воронеж.

Таким образом, спустя более чем два года после начала СВО в Грузии поняли, что Украина стала настоящей головной болью для республики. Политика киевских властей, поддерживаемых странами НАТО, нацелена не только на срыв возобновления взаимовыгодных торговых, транспортных и гуманитарных связей России и Грузии и не ограничивается провоцированием создания второго фронта на Южном Кавказе. Такая политика ставит под прямую угрозу существование власти «Грузинской мечты».

Администрация Джо Байдена и лидеры Европейского союза и так в последние полтора года прилагают активные усилия по организации очередного майдана в Сакартвело. Принятые законы об иноагентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды стали лишь поводом для реализации этой цели.

США и ЕС не скрывают, что недовольны открытием авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Вашингтон пошёл даже дальше Брюсселя: если ЕС притормозил евроинтеграцию, то Госдеп уже объявил о санкциях против грузинских политиков и силовиков.

ЕС, США и Украина оказывают тройное давление на правительство Кобахидзе и спонсирующего его партию Иванишвили. В ход могут пойти совершенно любые инструменты. Кроме Иванишвили, под прицелом находится и сам премьер. В мае Кобахидзе признался, что один из еврокомиссаров угрожал ему повторением судьбы словацкого коллеги Роберта Фицо, ставшего жертвой покушения.

В правящей партии «Грузинская мечта» (глава фракции Мамука Мдинарадзе) считают, что покушения на лидеров Грузии готовят те же круги, которые пытались устранить Фицо и недавно Дональда Трампа.

С приближением парламентских выборов 26 октября напряжённость будет нарастать. Оппозиция может пойти во все тяжкие, лишь бы отстранить «Грузинскую мечту» от власти. Но даже если на голосовании правящая партия одержит вверх, стабильность в стране всё ещё не гарантирована. Задержания наёмников с Украины и расследования СГБ доказывают наличие угроз.

Спасением могла бы стать, наверное, победа Трампа на выборах в США, которые пройдут почти сразу после грузинских выборов. Иванишвили и Кобахидзе уже заявили, что при таком исходе конфликт на Украине очень скоро закончится, а противоречия с Западом сойдут на нет. Республиканец уже доказывал готовность работать с любыми режимами, поэтому легко найдёт общий язык с, как его называют оппозиционеры, «российским» правительством Грузии.

Без поддержки Вашингтона Брюссель уже не будет так смел в отношении Тбилиси, а конец украинского противостояния лишит Киев и «партию войны» инструментов для втягивания Грузии в прямой конфликт с Россией.

*Экстремистское движение, запрещенное в РФ.