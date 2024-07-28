26 июля в Казани состоялась первая встреча религиозных лидеров стран — участниц БРИКС, которая стала продолжением научно-богословской конференции «Духовный Шёлковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии», стартовавшей днём ранее в столице Татарстана.

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид

Государства — члены БРИКС были представлены лидерами мусульманских общин и организаций, верховными муфтиями и министрами религиозных дел и вакфов, а также ректорами ведущих исламских университетов.

На встрече были представлены Россия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР. Кроме того, в Казань приехали высокопоставленные делегации Бахрейна, Казахстана, Катара, Киргизии и Таджикистана.

По итогам встречи была принята резолюция, где, в частности, подчеркивалось, что лидеры мусульманских организаций стран БРИКС чувствуют особую ответственность перед Богом и народами в деле защиты «боговдохновенных морально-нравственных норм», сохранении устоев семьи, любви к Родине.

Таким образом, встреча духовных лидеров мусульман стран БРИКС смогла наполнить практическим содержанием духовное и культурно-гуманитарное измерение организации. И это тот аспект, отличающий БРИКС, участники которого стоят на защите традиционных ценностей, от структур, действующих под эгидой Запада.

Ведь мы никогда не слышали о том, чтобы, допустим, духовные лидеры стран «Большой семёрки» проводили бы подобные встречи и выступали «в защиту боговдохновенных морально-нравственных норм».

И здесь важно отметить, что подобный акцент в деятельности БРИКС был сделан в период российского председательства в Казани, которая также примет саммит глав государств БРИКС в октябре.

Гуманитарное измерение

Встреча лидеров мусульман стран БРИКС в Казани и принятая ими резолюция смогли подсветить межцивилизационный характер этого объединения, куда входят не только ведущие политические и экономические центры силы, но и представители различных цивилизаций.

Их стремление к интеграции обусловливается общими принципами развития и задачей построения многополярного мира. Поэтому именно к БРИКС лучше всего подходит определение исламского мыслителя и философа Ибн Араби о «единстве в многообразии».

Ранее, в Сямэньской декларации, принятой в Китае в 2017 году, страны-участницы отметили, что придают «большое значение культурному разнообразию, которое является достоянием сотрудничества в рамках БРИКС», и подчеркивают «роль культуры и культурного разнообразия в поощрении устойчивого развития».

Российская евразийская цивилизация, китайская цивилизация, цивилизация Индостана, исламская цивилизация в широком смысле, арабская и персидские цивилизации, древняя цивилизация Африки, цивилизация Латинской Америки — все они гармонично взаимодействуют в рамках БРИКС, выступая противовесом структурам коллективного Запада, таким как «Большая семёрка», членами которой могут стать исключительно страны, выступающие от имени западной евроатлантической цивилизации и разделяющие утвержденный набор её принципов.

В связи с этим религиозные лидеры БРИКС призвали защищать национальные культурные и религиозных особенности и традиции народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей.

Таким образом, объединив в себя государства и цивилизации, БРИКС превратилась в многофункциональную международную организацию, которая охватывает не только политику и экономику, но и культурно-гуманитарную сферу. Поэтому, как подчеркивается в итоговом документе, очевидна и нацеленность БРИКС на утверждение организации в качестве представительного интеграционного форума для взаимодействия всех ведущих столиц многополярного мира.

Страны БРИКС также становятся мировыми центрами «мягкой силы», и в этом направлении у организации есть серьёзные перспективы развития, а религиозные объединения стран-участниц будут проводниками этих усилий, координируя свои действия в рамках постоянных встреч и форумов.

Егор Алеев/ТАСС Глава МЧС Республики Беларусь Вадим Синявский, глава МЧС России Александр Куренков и глава МЧС КНР Ван Сянс

Исламская составляющая БРИКС

О необходимости формирования духовного измерения стран — участниц БРИКС говорилось давно. И то, что именно мусульманские лидеры БРИКС сделали первый шаг на этом направлении, также выглядит вполне логично.

Присоединение к организации, где уже было более 250 млн мусульман Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, пяти новых членов придаёт исламскому фактору БРИКС еще большую значимость.

Четыре из пяти новых членов, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран — это мусульманские государства, а Эфиопия — страна, где уживаются многочисленные христианские и мусульманские народы.

Поэтому БРИКС стал той международной трибуной, где голос исламского мира зазвучал как никогда громко, а мусульманские государства получили самое широкое представительство, что отражает их реальную роль и значимость в международных делах.

Важно отметить, что мусульманские государства смогли серьезно усилить организацию как политически, так и экономически. Саудовская Аравия и ОАЭ по праву могут считаться «новыми азиатскими тиграми». Особенно важно, что оба государства играют и важную роль в организации экспортёров нефти ОПЕК и координируют шаги с Россией в рамках ОПЕК+.

А новое поколение правителей этих государств, таких как Мохаммед бин Салман в Саудовской Аравии и Мохаммед бин Заид в Абу-Даби, является пионерами новых стратегических подходов к диверсификации экономик и будет продолжать этот курс, несмотря ни на что, а высокие цены на нефть теперь не представляют угрозы для темпов преобразований.

Принятая в 2016 году в Саудовской Аравии программа «Видение–2030» должна вывести экономику королевства на новый уровень к 2030 году, сделав ее независимой от нефтегазовых доходов, и участие королевства в БРИКС будет этому способствовать.

«Видение» предполагает три основные цели: сделать страну «сердцем арабского и исламского мира», стать глобальным инвестиционным центром, а также использовать местоположение страны для превращения её в логистический и транспортный узел, соединяющий Африку и Евразию. Все эти преимущества Саудовской Аравии будут также востребованы и в рамках взаимодействия в формате БРИКС.

В свою очередь, ОАЭ, которые возглавляет амбициозный президент шейх Мухаммед бин Заид, наиболее далеко продвинулись на пути экономических реформ и в определенной степени уже смогли преодолеть зависимость от экспорта собственных нефти и газа, достигли успехов и в диверсификации собственной экономики.

Доля нефтегазового сектора в ВВП страны составляет 30%, а в эмирате Дубай — и того меньше. Теперь же ОАЭ стали одним из крупнейших производителей и высокотехнологичной продукции, которая востребована и на рынках государств — членов БРИКС.

В стране продолжается беспрецедентный рост обрабатывающей промышленности, особенно в таких отраслях, как металлообработка, производство строительных материалов, удобрений, растут нефтехимическая промышленность и производство стекловолокна. Еще одно важное направление — металлургия, в первую очередь ориентированное на экспорт производство алюминия.

Параллельно Дубай, второй наряду с Абу-Даби экономический центр ОАЭ, уже стал мировым финансовым и деловым центром, где аккумулируются капиталы со всего мира. А ОАЭ, впрочем, как и Саудовская Аравия, намерены играть важную роль и в Новом банке развития — финансовой структуре БРИКС, способной в перспективе стать альтернативой Бреттон-Вудской системе.

Саудовская Аравия и ОАЭ также проводят самостоятельную внешнюю политику, в том числе и в сфере обороны и безопасности, всё дальше дистанцируясь от коллективного Запада, поэтому присоединение обоих государств к БРИКС было ожидаемо.

Это же касается и Египта, ещё одного стратегического партнера Москвы, который ещё в 2013 году объявил о своём желании стать страной — участницей БРИКС. Это одно из крупнейших мусульманских государств с населением более 100 млн человек и динамично развивающейся экономикой.

Хотя кризис в Газе и сказался на темпах роста экономики Египта, они по-прежнему обнадёживают. По оценкам экспертов, валовой внутренний продукт вырастет на 4% в финансовом году, который начался 1 июля, по сравнению с прогнозом в 4,35% за тот же год, сделанным в апреле, и 4,15%, сделанным в январе.

Кроме того, Египет обладает и одними из крупнейших вооруженных сил в регионе, являясь одним из ключевых элементов безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в руках которого находится и важнейшая транспортная артерия — Суэцкий канал. Это также является важным вкладом в общую копилку потенциала БРИКС.

Наконец, Иран, в отличие от трёх вышеназванных суннитских государств, является крупнейшим государством мусульман-шиитов, тем самым превращая БРИКС в организацию, где представлены фактически все лидеры исламского мира и всех его основных направлений.

Несмотря на санкции США и их союзников в отношении Тегерана, Исламская Республика продолжает демонстрировать экономическую устойчивость и развивать собственные технологии и производственные мощности, по многим показателем выходя на лидирующие позиции.

Участие Ирана в БРИКС придает дополнительный вес этой организации, где потенциал Исламской Республики будет в полной мере раскрыт и востребован, несмотря на санкции Запада, а совместные транспортно-логистические проекты с другими государствами БРИКС, прежде всего российско-иранский транспортный коридор «Север — ЮГ», вероятно, позволят их переформатировать в будущем в некие общие для БРИКС форматы.

Кроме политического и экономического веса, исламский аспект стал одним из многих важных элементов, объединяющих и цементирующих БРИКС посредством горизонтальных связей между её мусульманскими народами и религиозными структурами.

Религиозные организации мусульман стран — участниц БРИКС будут продолжать укреплять взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе содействуя продвижению общих для государств-членов и их народов гуманитарных и нравственных ценностей. И задача религиозных организаций — поддерживать эту деятельность, которая была бы ориентиром и для всего мира, превращающегося в многополярный.