27 июля в России — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Дата была учреждена властями ДНР в 2022 году в память о малышах и подростках, которые погибли из-за преступлений ВСУ, киевских националистических батальонов и прочих украинских формирований.

Станислав Красильников/РИА Новости

По всей стране наши сограждане вспоминают маленьких жителей Донбасса, чья жизнь оборвалась на пороге родного дома, на детских площадках, по пути из школы.

Навеки остались детьми

Дети — жертвы войны. Наверное, это самое страшное, что только может быть во время боевых действий. Мальчики и девочки, которые уже никогда не станут взрослыми, не создадут свои семьи, не вырастят своих детей…

С 2014 года в Донбассе, в Новороссии и в приграничных к зоне СВО областях погибли сотни детей, которые могли бы расти, учиться и мечтать, но вместо этого стали жертвами украинского режима. Невинно погибшие маленькие жители тех городов и сел стали одной из причин, по которым Россия начала и продолжает специальную военную операцию.

Просто напомним несколько имен из огромного списка: ровно 10 лет назад, 27 июля 2014 года во время обстрела улиц Горловки вооруженными формированиями Украины из установок «Град» погибла 23-летняя Кристина Жук с ее 10-месячной дочкой Кирой. Кира погибла на руках у мамы — когда их нашла бабушка, мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе ребенка.

В тот день из-за украинской атаки прервались жизни, по разным данным, от 21 до 24 человек, включая четырёх малышей и подростков, а более четырёх десятков людей были ранены. Символом их страданий, невыразимой трагедии Горловки, стала Кристина Жук — снимки, на которых она прижимает к себе убитую дочку, облетели весь мир. Донбасс назвал погибшую мать «Горловской Мадонной»…

13 августа 2014 года украинские формирования обстреляли из РСЗО «Смерч» детский пляж на берегу реки Крынки в городе Зугрэс. Тогда погибли 13 человек, в том числе трое детей. Среди тех, чьи жизни унесло это преступление, были члены семьи Протасовых, 30-летний Антон, его жена Ирина и пятилетний сын Даниил. Даниил умер по дороге в больницу, несколько минут жизни ему подарила мать, которая, уже будучи смертельно раненой, до последнего закрывала собой ребенка.

Совсем недавно, 15 февраля 2024 года, при очередном обстреле Белгорода одна из ракет ВСУ упала на территории стадиона у школы № 42 на улице 60 лет Октября. Там гуляли взрослые с детьми, один из осколков попал в детскую коляску, которую катала бабушка ребенка. Девочке Валерии было всего четыре месяца, когда она стала еще одним «маленьким ангелом».

В этом скорбном списке не одна сотня имен. Еще много детей получили ранения и инвалидность, тысячи юных душ выросли в постоянном страхе, не зная и не видя мирного времени, зато с ранних лет различая на слух «прилеты». Помните же, как говорил украинский президент Петр Порошенко? «У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам».

По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, по состоянию на 21 июля 2024 года с начала вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести в республике получили 911 детей, еще 240 детей погибли. Сколько еще их не вернется со своей последней прогулки?

Курская, Брянская, Белгородская, Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР, Крым — западное оружие в украинских руках сегодня повсюду намеренно бьет по гражданским объектам.

День боли и горя

27 июля, в годовщину горловского «кровавого воскресенья», вся Россия скорбит о невинно погибших от военных преступлений украинцев малышах и подростках. По стране проходят акции памяти, люди возлагают к мемориалам цветы, лампады, бумажные кораблики и мягкие игрушки.

Почли память погибших детей и участники спецоперации на передовой. Бойцы с разных участников фронта прямо со своих позиций записали видеообращения и также приняли участие в зачитывании некоторых историй оборвавшихся детских жизней.

«Каждый погибший ребёнок — это маленький ангел. Мы не забудем и не простим их убийства. Смерть каждого ребёнка — это общее горе, общая беда», — говорят военнослужащие.

В 12 часов дня одновременно по всей России Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества провели акции-реквием в ознаменование памяти о погибших детях. В Москве центральной точкой мероприятия стал мемориальный комплекс на Поклонной горе.

Там акцию открыли гвардии генерал-майор ВДВ, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, сенатор Алексей Наумец и руководитель Регионального отделения КСВО Московской области Марина Мигунова. Имена погибших детей зачитали ветераны спецоперации, члены семей воинов Отечества, в том числе погибших защитников Родины.

«Сегодня день, когда мы вспоминаем детей, которые погибли от действий кровавого украинского режима. Тяжело на войне солдатам, офицерам, командирам, но как тяжело на войне матери и ребенку, я вам передать не могу», — говорит Наумец. — И пока мы их помним, они будут жить в наших сердцах, в нашей памяти».

В Зале Полководцев московского Музея Победы днем прошел мемориальный концерт. Юные артисты Музыкального театра на Поклонке и участники общественных объединений прочитали художественные произведения и исполнили музыкальные лирические произведения известных авторов.

От Калининграда до Петропавловска-Камчатского на траурные мероприятия весь день собирались неравнодушные граждане, участники СВО, активисты молодежных движений. Все они приходят отдать дань памяти тем, чьи юные жизни унесли действия украинских вооруженных формирований.

«Мы собрались сегодня, чтобы вспомнить о тех, кто был лишен детства, кто не успел познать мир во всей его красе, кто стал жертвой войны», — делятся своими чувствами те, кто пришел на мероприятие в Южно-Сахалинске.

«Возлагая цветы к мемориалу, мы сохраняем память, живущую в сердцах, память о скорбных событиях», — говорят молодые белгородчане. Просто напомним: в Белгородской области при обстрелах со стороны Украины с 24 февраля 2022 года по январь 2024 года погибли восемь детей…

«Это памятная дата, дата, которая объединяет всех жителей Донбасса, потому что все понимают, что невинных детей, которым еще жить и жить, сегодня с нами больше нет…» — громко и скорбно звучит голос людей из Донецка. В многострадальном городе вереницы людей тянутся к мемориалу «Аллея ангелов», к плитам с именами погибших донецких детей, капают слезы пришедших туда родителей, которые потеряли свое чудо, свою надежду.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Красавица наша, прости нас. Не уберегли тебя», — сокрушаются они над фотографиями малышей, что уже не с ними — осколки украинских снарядов и ракет унесли маленькие жизни. Скорбь отцов и матерей невыносима, она рвет душу, а ведь «Аллея ангелов» все растет и пополняется новыми именами погибших детей…

7 мая 2016 года в Горловке в сквере, где погибли Кристина Жук и ее маленькая Кира, был открыт памятник жертвам войны «Скорбь и печаль». Там две полуарки, символизирующие руки родителей, которые пытаются закрыть своих детей от снарядов, и черный колокол, знак скорби, между ними. Памятник оплетают цветы — надежда на продолжение жизни. Чтобы она продолжалась, наши бойцы сегодня и проливают кровь на всех фронтах СВО.