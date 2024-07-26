На видео, опубликованном Следственным комитетом России, безработный житель подмосковной Балашихи Артём Миссюра спокойно дает показания и рассказывает о том, как подсыпал яд своим близким.

ГСУ СК России по Московской области

Серийный отравитель, в обычной жизни занимающийся репетиторством по математике, убил своего друга и покушался на жизнь своих родственников. В данный момент он — подозреваемый по делу о покушении на убийство двух лиц и на убийство, но правоохранители проверяют его еще по нескольким эпизодам.

«Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартиры потерпевших, выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу», — сообщили в СК.

Речь идет о родителях 25-летнего Миссюры — матери и отчиме. Он систематически травил их для того, чтобы завладеть квартирой в ЖК «Измайловский лес». Там молодой человек жил вместе с матерью, отчимом и сестрой — мотив назвал на допросе он сам.

Родители Артёма не сразу поняли, что происходит: на допросах он признался, что пытался убить их с января — приносил в дом отравленные продукты, подсыпал яд в специи и приправы. Почувствовав себя плохо, мужчина и женщина обратились за медицинской помощью, но врачи не смогли установить причину недомогания.

Правда выяснилась лишь тогда, когда они, по совету полицейских, они установили в доме скрытую камеру: на кадрах четко видно, как Миссюра подсыпает некую смесь в банку с солью. У родителей были основания подозревать сына: в феврале 2024 года при загадочных обстоятельствах погиб его друг, он умер в больнице после госпитализации, но и в этом случае причина смерти не была установлена. Однако родители погибшего, по всей видимости, что-то зная или подозревая, запретили Артёму приходить на похороны друга.

На допросах он признался: отравил приятеля намеренно, подсыпав отраву ему в ягодный морс, когда они вместе катались по городу на машине.

Остальные эпизоды пока не доказаны, однако, по сообщениям полиции и Следственного комитета, Миссюра пытался также отравить свою девушку, её брата, дядю и бабушку. Здесь его мотивы в данный момент неизвестны.

Журналисты RT выяснили, что бабушка отравителя умерла при странных обстоятельствах. Собеседники канала рассказали, что перед смертью она жаловалась на те же симптомы, что и родители Артёма. А по новым данным, опубликованным в прессе, незадолго до смерти любимый внук взял у нее взаймы около полумиллиона рублей. Его девушка, Кристина, попала в реанимацию с отравлением и пробыла в больнице больше полугода: предполагают, что именно на ней подозреваемый «экспериментировал» с дозировкой ядов, выясняя, как не сделать причины смерти слишком очевидными.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904538" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Серийный отравитель из Подмосковья

Кроме того, Миссюра взял кредиты на 600 тыс. рублей на имя своей девушки в тот момент, когда она находилась в больнице, и имел много задолженностей, в том числе — из-за увлечения игрой в онлайн-казино.

В данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе, в СК сообщают, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Какой конкретно яд использовал Миссюра, следователи не уточняют, в пресс-релизе сказано только, что это были «сильнодействующие химические вещества».

По данным, имеющимся в свободном доступе, невозможно точно сказать, болен ли Артём Миссюра, отмечает в беседе с ИА Регнум психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Олеся Пономарёва. Точный диагноз сможет поставить только психиатрическая экспертиза, но, по мнению специалиста, можно предположить, что задержанный страдает психопатическим расстройством.

«Что говорит в пользу такого предположения? Во-первых, нет информации о его раскаянии, зато есть о его готовности рассказывать о своем преступлении, причем в подробностях. Человеку свойственно испытывать стыд при воспоминании о плохом поступке, тем более убийстве.

О таком не хочется даже думать, не то чтобы смаковать подробности. Это показывает его человеком, не способным к эмпатии и сопереживанию и способным спокойно нарушать закон», — объяснила психолог.

Другой аргумент в пользу этого предположения, который она назвала, — отравитель был готов достигнуть своей цели любым путем и действовал хитро.

«Человек хладнокровно и методично планировал преступление, в течение долгого времени подбирал дозировку яда, травя близких людей. То есть он приложил массу усилий, чтобы в нужный момент его замысел сработал наверняка.

Неспособность к сочувствию, отсутствие внутренних правовых и моральных рамок, хитрость в достижении желаемого — эти качества свойственны психопатам», — резюмировала собеседница агентства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/ZqvrOmwWw" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство матери и отчима

Убийство через отравление — нетривиальное дело в криминальной практике.

В разговоре с корреспондентом ИА Регнум бывший оперативный сотрудник РУОП МВД по Москве Михаил Игнатов рассказал, что едва ли можно припомнить подобные убийства на бытовой почве. Обычно это импульсивные, принятые на эмоциях решения, а методы — удушение, нож, удар тяжелым предметом. Но систематическое хладнокровное отравление отнести к бытовому убийству нельзя.

Мотивы могут быть какими угодно, считает Игнатов, — от меркантильного интереса до зависти к другу или ревности к девушке, но так или иначе Миссюра — потенциально опасен для общества. Бывший полицейский выразил надежду, что он не будет признан невменяемым, после чего проведет в психиатрической лечебнице 8–9 месяцев и выйдет на свободу.

С подобными случаями в своей практике собеседник агентства не встречался, заверил: когда речь идет об отравлениях, вспоминаются прежде всего резонансные дела, такие как убийство в 1995 году сильнодействующим нервно-паралитическим отравляющим веществом председателя президиума объединения «Круглый стол бизнеса России» Ивана Кивелиди или дело одной из трех расстрелянных по приговору суда в СССР женщин — повара Татьяны Инютиной, которая подсыпала отраву в школьные обеды.

Менее громкие случаи, о которых рассказал Игнатов, — отравления клофелином с целью грабежа. По его словам, в Москве нередко задерживали за это проституток: более крепкие здоровьем жертвы выживали, другие — умирали до оказания медицинской помощи.

«Но так, чтобы монотонно травить своих окружающих, близких людей, о таком я слышу впервые. Я подчеркну: не думаю, что Миссюра болен. Я считаю, что задача государства — не выпускать такого человека больше никогда, чтобы избавить от опасности нормальных людей. Его статья — 105 ч. 2 — предусматривает пожизненное заключение, поэтому очень важно, чтобы экспертиза не признала его невменяемым»,— резюмирует Михаил Игнатов.

По мнению эксперта, в противном случае он выйдет на свободу и продолжит свое ремесло, скорее всего, ему это понравилось. Другой важный вопрос — халатность или некомпетентность врачей, которые осматривали его родителей, и патологоанатомов, которые устанавливали причину смерти его друга. Почему не были проведены дополнительные экспертизы и не обнаружены в крови яды и химикаты — большой вопрос, считает бывший оперативник.

Пока следствие занимается проведением дополнительных экспертиз. В квартире Миссюры они нашли еще несколько свертков и пакетов, в которых были неизвестные химические вещества. С учетом вновь открывшихся фактов молодому человеку может грозить от шести лет лишения свободы до пожизненного заключения.