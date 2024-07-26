Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США с самого начала пошел не по плану — «переворот» в лагере демократов и смена кандидата на президентский пост серьезно попутали карты.

TASS /EPA/WILL OLIVER Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США

Тем не менее Нетаньяху решил проявить политическое мужество и не перенес поездку — дабы продемонстрировать лояльность не конкретным политикам, а стране-партнеру в целом.

Первые часы визита оказались весьма красноречивы: у трапа израильского премьера не встретили (по разным причинам) ни президент Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Однако по ходу поездки Нетаньяху удалось частично выправить положение — настолько, насколько это было возможно.

А заодно и определиться, с кем ему интереснее будет дружить в перспективе.

Зацикленность на «иранской угрозе»

Ключевым пунктом поездки в Вашингтон стало выступление Нетаньяху в Конгрессе США, где вокруг темы поддержки Израиля за последний год сломали немало копий.

Правда, почти сразу не обошлось без публичных пощечин. Встречу бойкотировали порядка 96 демократов. Причем, среди «прогульщиков» и ярых критиков отметились такие мастодонты американской политики, как Нэнси Пелоси и Берни Сандерс.

В этом смысле израильский премьер, сам того не желая, побил собственный же «рекорд» 2015 года, когда от встречи с ним отказались сразу 58 конгрессменов. Зато лояльность спикеру в этот раз продемонстрировали республиканцы, которые присутствовали почти в полном составе.

Результаты выступления израильского премьера оказались явно скромнее, чем тот рассчитывал. Подписание «Декларации единства» палестинскими фракциями в Пекине лишило Нетаньяху сразу нескольких «козырей» — ему не удалось обвинить палестинцев в разобщенности, а ХАМАС в недоговороспособности.

Зато в ход пошли резервные аргументы о растущей «иранской угрозе» и даже призыв совместно с США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО для совместного противостояния Ирану.

Не забыл израильский премьер и подчеркнуть исключительное значение своей страны в качестве «форпоста» Вашингтона в регионе.

Впрочем, медийно «перебить» китайский триумф Нетаньяху не удалось. Более того, излишняя зацикленность на теме «иранской угрозы» сыграла с ним злую шутку — почти все свое выступление израильский премьер потратил на обсуждение боевых действий и «операций возмездия», но при этом почти не затронул тему дипломатического урегулирования.

С учетом того, что поездка в США позиционировалась как «визит мира», это вызвало еще большие пересуды.

С другой стороны, Нетаньяху вполне смог донести свою позицию и до Байдена, и до Харрис, встречи с которыми состоялись в четверг.

Израильский премьер согласился держаться в русле продолжающегося переговорного процесса по Газе, тем более что инициированная США сделка с ХАМАС, судя по всему, выходит на финишную прямую, и у демократов есть все шансы реализовать ее первый этап (шестинедельное прекращение огня) до ноябрьских выборов.

Не исключено также, что в обмен на подобное великодушие израильский премьер планирует в дальнейшем получить санкцию на закупку дополнительного американского вооружения или разрешение на проведение точечных операций против командиров «Хезболлы» на территории Ливана.

Республиканский «козырь»

Открытым остается вопрос о дальнейших контактах Нетаньяху с Дональдом Трампом. Израильский премьер заблаговременно начал работу над реабилитацией отношений с экс-президентом и даже добился встречи с ним в рамках визита в Вашингтон, однако тот сокращает дистанцию крайне осторожно.

Трамп продемонстрировал, что в случае возвращения в Белый дом не планирует выступать исключительно с произраильских позиций, хотя его потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс и обещает Израилю расширение поддержки и щедрый «оружейный паек».

Пока в интересах Трампа вести более тонкую игру, результатом которой должен стать перехват у демократов темы урегулирования ситуации в Газе. И в этом смысле республиканцу играет на руку резкая позиция Харрис и ее обещания дистанцироваться от поддержки Израиля после победы демократов на выборах.

Кроме того, республиканцы нацелились на реанимацию отношений Израиля со своими ключевыми союзниками в регионе, в частности с Саудовской Аравией.

Однако для Нетаньяху это совершенно не означает, что при республиканской администрации его положение резко улучшится. Скорее, наоборот. Трамп явно не желает повторения прошлых ошибок и вряд ли будет «замыкать» американо-израильские контакты исключительно на Нетаньяху, чей политический имидж серьезно пострадал за время конфликта в Газе.

Куда вероятнее, что Вашингтон будет осторожно поддерживать идею проведения в Израиле досрочных выборов — поскольку управляющую страной коалицию раздирают внутренние противоречия — и попутно продвигать лояльных себе кандидатов.

Хорошим «запасным вариантом» выглядит бывший министр обороны и глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц. Ганц, ставший одной из ключевых фигур в израильской оппозиции, на протяжении всего кризиса в Газе критиковал Нетаньяху за намеренное затягивание конфликта и нежелание идти на компромисс; позитивно оценивал роль США в урегулировании.

На досрочных выборах у него есть все шансы обойти действующего премьера.

Нетаньяху прекрасно осознает риск «выпасть из кресла», а потому в ходе визита в Вашингтон несколько раз демонстративно «переступил через себя», пообещав американским политикам (и в том числе республиканцам) следовать их рекомендациям.

Учитывая, что ни одна из партий пока не демонстрирует желания кардинально «перезагружать» американо-израильские отношения в случае победы своих кандидатов на выборах, израильское правительство, скорее всего, займет выжидательную позицию.

И Нетаньяху продолжит балансировать между демократами и республиканцами — с постепенным дрейфом в сторону последних.