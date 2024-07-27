«Все животные равны, но некоторые равнее других».

Bernd Thissen/Global Look Press Евро-2024, министр экономики ФРГ Роберт Хабек

Сколь бы избитой ни казалась эта цитата из великой книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор», она и по сей день остается актуальной, когда дело касается власть имущих, имеющих доступ к великому благу, недоступному простому смертному — государственному бюджету.

Начиная с эпохи античных цивилизаций вожди и жрецы, а несколько позже — депутаты, министры и чиновники высшего ранга всегда имели возможность при распределении материальных благ получать несколько больший кусок пирога, чем рядовые граждане, вынужденные тянуть ярмо непривилегированных классов и обеспечивать своими налогами красивую жизнь представителей аристократии.

В XXI веке начало казаться, что издержки сословного общества были в основном преодолены (по крайней мере, в государствах «просвещенного» «демократического» Запада), а рассказы о министрах, живущих явно не на одну зарплату, остались уделом страшилок мейнстримных западных медиа о странах бывшего СССР.

Однако немецкие министры из правящей «светофорной» коалиции один из другим начали выдавать истории, в лучшем случае заслуживающие рассмотрения специальной комиссии бундестага по этике, а в худшем — неприятных вопросов парламентского комитета по вопросам нецелевого расходования бюджетных средств с последующей отставкой и возбуждением уголовных дел.

Последний скандал, вскрывшийся по итогам чемпионата Европы по футболу, недавно завершившегося в Германии, столь возмутил общественность, что о нем были вынуждены написать даже медиа, ранее особо не замеченные в ярой критике федерального правительства.

IMAGO/Global Look Press Олаф Шольц

Понятно, что футбол — страсть, которой подвержены болельщики всех возрастов и социальных классов, причем чиновники высшего уровня могут поддерживать Bundesmannschaft (сборную) со столь же непосредственной искренностью, как и подросток с рабочей окраины немецкого мегаполиса.

Понятно, что министр имеет несомненное право в свободное время посетить один из матчей национальной сборной и даже сделать это бесплатно по билету, полученному по специальной квоте организаторов чемпионата.

Можно много спорить о том, что федеральному министру с его официальной зарплатой порядка €15 000 было бы честнее купить билет за собственный счет, предоставив шанс попасть на праздник футбола юному спортивному дарованию из небогатой семьи, однако в этом вопросе каждый министр имеет моральное право договориться с собственной совестью.

Тем не менее перелеты на футбольные матчи спецрейсами бундесвера за казенный счет — это уже вопрос не морали, а закона. Так, недавно стало известно, что авиаперелеты членов федерального правительства на матчи сборной Германии на чемпионате Европы по футболу обошлись в общей сложности в €531 000. Об этом прямо сказано в официальном ответе Федерального министерства обороны на вопрос парламентской группы Die Linke в Бундестаге.

Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Согласно ответу бундесвера, федеральный канцлер Олаф Шольц четыре раза летал на матчи чемпионата Европы и обратно в Берлин на самолетах министерства обороны. Иногда его сопровождали министр здравоохранения Карл Лаутербах, министр внутренних дел Нэнси Фезер и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер от СВДП.

Кроме того, Фезер и министр иностранных дел Анналена Бербок из партии «зеленых» воспользовались услугами стюардесс, чтобы добраться до матча чемпионата Европы и обратно.

«Тот, кто несет расходы в размере более полумиллиона евро за шесть якобы деловых поездок, либо совершенно безответственен, либо определенно оторван от жизни», — заявил Die Welt председатель группы Die Linke в бундестаге Зёрен Пеллманн. Военно-воздушные силы, по его словам, «не должны быть альтернативным вариантом передвижения для вечерней развлекательной программы федерального правительства».

Впрочем, у членов правительства тут же нашлось весьма «правдоподобное» объяснение необходимости указанных трат. Нэнси Фэзер как министр внутренних дел также отвечает за за организацию спортивных мероприятий, а потому присутствовала на многих матчах исключительно по долгу службы.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

Анналена Бербок — глава немецкой дипломатии и восходящая звезда феминистской женской политики — использовала чемпионат Европы для дипломатических переговоров. Например, в кулуарах матча Словения — Сербия в Мюнхене, завершившегося со счетом 1:1, Бербок, по ее словам, проводила важные дипломатические переговоры с министром иностранных дел Словении Таней Файон.

Столь же насущной профессиональной необходимостью был обоснован и полет Бербок ночным спецрейсом бундесвера из Франкфурта в Люксембург после матча Германия-Швейцария.

Забавно, что запрет на ночные полеты над немецкими мегаполисами, нарушенный лидером «зеленых» Бербок, был в свое время принят при активном участии ее партии.

Легкомысленное отношение Анналены Бербок к бюджетным тратам в сотни тысяч евро, а главное, непоколебимая уверенность в своем праве на эти расходы давно уже стали в Германии притчей во языцех.

Так, еще в 2022 году министр иностранных дел официально потратила €136 552,50 на пудру, макияж и укладку за государственный счет, что стало рекордом для федерального правительства. Оказалось, что у главы германского МИД официально трудоустроен стилист, получающий ежемесячное единовременное вознаграждение в размере 7500 евро.

Global look Press/Bernd WeiÃŸbrod/dpa Карл Лаутербах и Олаф Шольц

Министерство иностранных дел объяснило эту сумму «многочисленными фото — и телесессиями министра, поездками, отнимающими много времени, и работой по выходным и в «особое время суток». В дополнение к этому министерство также потратило €178 764,66 на фотографов, чтобы качественно представить хорошо загримированную и напомаженную Бербок в идеальной официальной обстановке.

Впрочем, у другого представителя «зеленых» — вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека аппетиты в деле создания собственного неотразимого имиджа еще более велики, чем у его коллеги.

В том же 2022-м министерство экономики заключило четырехлетний контракт с персональным фотографом Хабека, по которому мастеру живой и постановочной съемки будет выплачиваться около €400 000 в год за создание позитивного образа вице-канцлера на фото и видео.

Справедливости ради следует отметить, что подобные диспропорциональные траты не остаются без внимания ни мейнстримных немецких медиа, ни парламентской оппозиции в германском бундестаге. Однако удивительно, что критика в деле необоснованных бюджетных расходов федеральных министров так и не приводит к сколь-нибудь внятным результатам.