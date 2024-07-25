Риелтор Ольга Миллер из Петербурга потратила почти миллион рублей на курсы по финансовому развитию. Большую часть суммы она взяла в кредит, поверив, что новые знания помогут ей быстро заработать. Но этого не случилось. Ольга посчитала, что ее обманули, и потребовала вернуть деньги за обучение, а когда отчаялась ждать — написала заявление в полицию.

Иван Шилов ИА Регнум

В соцсетях то и дело встречается реклама, где разные люди обещают раскрыть секрет, как разбогатеть. Похожее объявление увидела и Ольга Миллер, которая искала способ увеличить свой доход. Тренер № 1 по финансовому развитию в России и СНГ Максим Темченко — так блогер представляет себя в интернете — предлагал бесплатное онлайн-занятие.

Женщина так вдохновилась уроком, что купила один, а затем и второй курс.

Так она вложила 200 тыс. рублей своих сбережений и еще 780 тыс. заняла у банков. Погоня за деньгами не принесла успеха вопреки тому, что обещал наставник. Теперь к ее инвалидности и онкологическому заболеванию прибавились и долги. Впрочем, они могли оказаться и крупнее. Есть истории, когда россияне теряли миллионы после знакомства с бизнес-тренерами.

«Когда я покупала курсы, то предупреждала, что у меня может быть рецидив. Спрашивала, если что-то пойдет не так, могу ли я получить деньги назад? На это мне ответили, что я вообще вылечусь и все будет хорошо.

По рекомендации врача я передумала участвовать во втором курсе «Матрица-Перезагрузка», который должен был пройти в ноябре на Мальдивах в слишком жарком для меня климате. Считаю, что меня обманули, так как я этим тренингом вообще не воспользовалась. Со мной не идут на контакт и возвращать деньги не хотят», — рассказывает ИА Регнум Ольга Миллер.

Поэтому женщина написала заявление в полицию по факту мошенничества.

Вход рубль, выход — два

Юрист Ольги Максим Зинченко объясняет ИА Регнум, что его клиентка стала жертвой манипулятивной рекламы. «Тренеры личностного роста» используют агрессивный таргетинг, который нацелен на пользователей, подписанных на страницы об образовании или финансах. Некоторые рано или поздно попадаются на крючок в виде бесплатного курса по трейдингу или франшизам.

Ну а дальше воодушевленный человек несет тренеру деньги.

«Инфоцыгане умеют грамотно вести диалог, в том числе с большой аудиторией, и убеждать, что владеют суперпрофессиональными навыками. Хотя на деле они не эксперты и продают безумно дорогие курсы на основе информации из открытых источников», — говорит Зинченко.

Целевая аудитория таких дельцов — доверчивые люди, страстно желающие развиваться и жить на полную, пока есть возможность, но не понимающие, как это сделать. Миллер, как и многие люди с инвалидностью, как раз в группе риска. По заветам Остапа Бендера, на них срабатывает проверенный способ «сравнительно честного отъема денег у населения».

По мнению юриста, Темченко — один из столпов «индустрии». Он вошел в эту сферу еще во времена скандальной школы для начинающих и действующих предпринимателей «Бизнес Молодость», которая принесла своим создателям миллиард рублей, а затем благополучно умерла. Блогер же остается на плаву и продолжает вести тренинги.

Ольга Миллер, вероятно, не потеряла бы деньги, если бы для начала поискала информацию о Темченко в интернете. Там она бы нашла статьи в крупных СМИ о том, как ученица обвинила блогера в мошенничестве на 200 тысяч рублей.

Она тоже мечтала о богатстве, купила курс и потеряла деньги.

Счастье в рассрочку

Курсы у «тренеров» стоят дорого, а у их адептов обычно нет денег. Например, семинар Максима Темченко в Москве, куда поехала из Петербурга наш риелтор, обошелся ей в 200 тыс. рублей. Она получила возможность заплатить эту сумму в рассрочку — такой вариант предложил менеджер блогера по имени Тарас.

«После бесплатного онлайн-тренинга у человека начинается эйфория от предчувствия скорого успеха. С ним связывается менеджер и говорит, что надо срочно проходить курс, тем более на него сейчас есть скидка.

Нет денег? Давайте оформим рассрочку. И вот он скидывает паспортные данные и ему начинают приходить эсэмэски — подтвердить, что берет кредит. Полученные деньги он переводит на счет ИП, с которым заключается договор об оказании услуги», — поясняет юрист Зинченко.

Эту схему использовал и арестованный недавно блогер Аяз Шабутдинов, отмечает юрист. Как правило, одной рассрочкой не ограничивается. Жертву раскручивают на новые курсы, обещая, что вот сейчас-то уж точно все получится. И так происходит, пока не проясняется в голове или не заканчивается кредитный лимит. В последнем случае обезумевший человек способен заложить квартиру, чтобы, наконец, постичь все премудрости финансовой грамотности, — вполне сектантский подход.

На первый взгляд, претензии Миллер к своему коучу укладываются в гражданско-правовые отношения. Однако ее юрист считает, что здесь пахнет мошенничеством.

«Не имея лицензии, они рекламируют свои курсы как образовательные. Они используют такую формулировку, как «эксклюзивный контент», хотя это не так. Мы написали заявление, чтобы полиция провела проверку и выяснила, был ли умысел ввести в заблуждение и, соответственно, совершить преступление»,— говорит юрист.

ИА Регнум попыталось связаться с самим Темченко, чтобы взять у него комментарий по этой проблеме. Нам ответила девушка-оператор, которая пояснила, что с блогером соединить не может, и предложила написать запрос ему на почту. Однако на сайте коуча раздел с контактами оказался «страницей 404».

А позиция таких, как он, важна для понимания: блогосфера стала отраслью экономики, где крутятся миллиарды, причем до сих пор часть денег остается в тени. В прошлом году государство намекнуло, что пора переходить в правовое поле и для начала хотя бы платить налоги. Под арест попала автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, уголовные дела возбудили в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной.

Скриншот сайта temchenko.com

Следующий этап — законодательный. В Госдуме появилась рабочая группа по вопросам информационного бизнеса и блогосферы. Ее возглавил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. По его словам, депутатам вместе с блогерами предстоит найти решения, которые помогут развитию отрасли и закроют в нее дорогу мошенникам.

«Отрасль существует и быстро развивается, а ее правового определения пока нет. Поэтому и возникают ситуации, когда интернет-мошенники обещают научить зарабатывать миллиарды за три дня, по факту облапошивая десятки тысяч доверчивых граждан, а государство ничего не может сделать»,— пояснил Толстой.

Одной из действенных мер считается ввод образовательных лицензий для блогеров, выпускающих курсы. Предполагается, что это поможет отсеять тех, кому такое разрешение не светит. Кроме того, появится реестр недобросовестных блогеров — его может вести Роскомнадзор.

Миллионы пострадавших

Руководитель рабочей группы по борьбе с интернет-мошенничеством Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Коннов в беседе с ИА Регнум высказал мнение, что в России уже достаточно законов, чтобы прижать живущих в стране «тренеров личностного роста» к ногтю. И показательные аресты Шабутдинова и Блиновской тому примеры.

«Если блогер заявляет, что он лучший инвестор или преподаватель и не говорит, по какой версии, он нарушает закон о рекламе. То же касается и тех, кто до сих пор не зарегистрировался как ИП или самозанятый. Они принимают деньги на свои счета, счета помощников, друзей или вообще используют дропов — нанимают маргиналов, которые за небольшое вознаграждение со своих карт обналичивают плату за обучение», — отмечает эксперт.

Безусловно, образовательные лицензии — серьезный барьер для мошенничества. Если в законе появится такая норма, то, скорее всего, их реклама пропадет из российских соцсетей. Но часть недобросовестных блогеров уже сейчас продвигает себя на запрещенных площадках, живет за рубежом и российскому правосудию до них не добраться.

Бить по мошенникам стоит с двух рук. С одной — мешая им выходить на рынок, с другой — проводить жесткие показательные процессы, препятствуя вовлечению новых доверчивых покупателей. Ведь подсчитать количество пострадавших сложно. Опираться на одни только заявления в полицию не стоит, потому что это лишь верхушка айсберга. В основном жертвы помалкивают о таких историях. Во-первых, им стыдно, что они позволили себя одурачить, а во-вторых, их могут запугивать.

«У инфоцыган в ходу психологическое давление, они заставляют подписывать контракты, по которым нельзя разглашать информацию, угрожают. Думаю, речь идет о сотнях тысячах, если не о миллионах наших сограждан, которые потеряли деньги на таких курсах», — считает Андрей Коннов. — Люди надеются на чудо, что кто-то придет и решит их проблемы. Они пройдут мощный курс и, приложив минимум усилий, смогут управлять компанией или стать топ-менеджером. На этом построено много сюжетов русской и мировой классики. Так что это история вечная, и она будет продолжаться, если в нее не вмешается государство как мощный регулятор».

По пути кредитов

Впрочем, далеко не каждый автор онлайн-курсов обязательно пытается обмануть.

В сети есть масса экспертов-психологов, экономистов и других спецов, которые ответственно подходят к работе и не обещают золотых гор. Кто-то учит создавать контент для соцсетей, вышивать крестиком, лепить пельмени или ухаживать за растениями. Словом, выбор огромен, однако большинство услуг образовательными не назовешь.

«Чаще всего это не образовательные, а, будем честны, информационные продукты. За последние несколько лет их появилось огромное количество. Посчитать, сколько именно, пока сложно, потому что в законах России не существует такого понятия, как блогер. Да и в данных об ИП не укажешь, что предприниматель работает в блогосфере и, например, учит вязать.

Но на деле, даже если выдают сертификат, это бумажка, которая ничего не значит, потому что у блогера нет образовательной лицензии. То есть, пройдя такой курс по монтажу видео, человек все равно не может себя называть профессиональным видеомонтажером.

Поэтому инициатива Госдумы разделить образовательные и информационные услуги давно назрела, надеюсь, что осенью уже появится законопроект от рабочей группы»,— заявила в беседе с ИА Регнум председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких.

По ее словам, курс от мошенников не обязательно стоит больших денег. Вопрос в том, как оказана услуга и получил ли клиент то, что ему обещали по договору или в публичной оферте. Если нет, то у силовых структур найдутся инструменты, как наказать злоумышленника.

Безусловно, каждый человек сам решает, во что вкладывать деньги, но и государство не должно оставлять инфобизнес без внимания. Так что он, как полагает собеседница агентства, пойдет по пути, который в своё время прошло кредитование с его «пунктами мелким шрифтом»: с введением правил, помогающих снизить количество рискованных операций.