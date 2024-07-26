Европейский суд по правам человека отказался пойти навстречу русским родителям Латвии, пытавшимся отстоять право детей получать образование на родном языке хотя бы в детских садах.

Иван Шилов ИА Регнум

Менее года назад имел место другой, не менее скандальный отказ ЕСПЧ помочь с отменой введенного властями Латвии запрета на обучение на русском даже в частных школах за собственные деньги.

Эта ситуация показывает явную эрозию европейского права, которое по факту уже даже не рассматривает русских в качестве полноценных людей. Во всяком случае, понятие прав человека, как можно судить по этим решениям ЕСПЧ, на русских больше не распространяется.

Напрасные надежды

Несколько дней назад Европейский суд по правам человека огласил решение по иску депутата думы Риги Инны Дьери (партия «Русский союз Латвии») о языке преподавания в детских садах этого прибалтийского государства. Он касался «реформы», проведённой латвийскими властями ещё в 2018 году: когда в русских детских садах ввели преподавание на родном и государственном языке в пропорции 50 на 50.

До обращения в ЕСПЧ заинтересованные лица успели последовательно получить отказ в нескольких судах ниже рангом. В июле 2019 года были собраны подписи родителей под иском в Конституционный суд (КС) Латвии, касавшимся правительственных правил № 716 — тогдашнего нового стандарта дошкольного образования.

В нем обучение нелатышских детишек родному языку переместилось на самое последнее место по приоритетности.

С 2018 года латышский язык русским детям с полутора лет стал преподаваться каждый день, а с пятилетнего возраста он объявлен для них главным языком общения со сверстниками. Остались лишь специальные занятия по родной культуре непонятной частоты и длительности.

На процедуру принятия этих правил правительство Латвии отвело всего восемнадцать секунд. Возмущенные родители обратились с иском в КС — самый главный из всех латвийских судов.

Решение Конституционного суда по иску было обнародовано 18 июня 2020 года одновременно с заключением Венецианской комиссии (орган, состоящий из судей конституционных судов стран Совета Европы).

Мнения этих двух органов по языковой реформе в русских детских садах Латвии оказались прямо противоположными — от «так и надо» до «немедленно отменить». Причем последнего мнения придерживались все мировые правозащитные институции, рассмотревшие латвийскую «реформу».

Окрыленная этим Инна Дьери начала готовить иск в ЕСПЧ. Стоит отметить, что пока шли все эти баталии, правила ужесточили ещё больше — и теперь обучение в русских детских садиках (их вполне уже можно назвать бывшими русскими детсадами) идёт только на латышском.

Не стоит и говорить о том, какой ущерб это наносит психике детей, тем более что воспитатели зачастую очень жестокими методами заставляют их отказываться от родного языка.

Так, осенью прошлого года депутат самоуправления Елгавы Андрей Пагор («Русский союз Латвии») обнародовал дикий случай. Он выяснил, что в детском саду Saulīte («Солнышко») воспитательница Сабина Бергере (при полном одобрении своей начальницы, директора детского сада Инесе Юмите) заставляла русскую малышку приседать за каждое слово, сказанное на русском. Естественно, никто за это наказания не понес.

Инна Дьери, заручившаяся поддержкой других русских родителей, координировала работу по подготовке иска в Европейский суд по правам человека. Она доказывала, что государство нарушило право детей на получение качественного образования на родном языке, а также право родителей участвовать в образовательном процессе.

Правозащитница привела экспертные мнения педагогов, доказывавших, что в самом юном возрасте, когда у ребенка не до конца еще сформировался речевой аппарат, ему крайне важно обучаться именно на родном языке. В противном случае он рискует заполучить серьезные нарушения в развитии.

Однако все усилия оказались напрасны: конъюнктура изменилась, и защита прав русских людей для европейских инстанций окончательно перестала быть возможной. Они и раньше занимались этим спустя рукава, изредка высказывая латвийским властям какие-то формальные замечания, на которые те благополучно плевали. А уж сейчас русских и вовсе вычеркнули из числа полноценных людей.

Еще в ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека отказался помочь в отмене другой латвийской образовательной «реформы» от 2018-го — тогда власти постановили, что обучение на русском запрещается повсеместно, в том числе и в частных школах.

Представители русскоязычных школьников и родителей тогда не сдались — они подали апелляцию в Большую палату ЕСПЧ. В феврале 2024 года эта апелляция была отклонена.

Двойные стандарты

В случае с детскими садами ситуация повторилась. ЕСПЧ пришёл к выводу, что латвийская детсадовская «реформа» 2018 года якобы никак не нарушает международную Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и не дискриминирует русских.

«Суд сослался на свое решение о школах и на особую демографическую ситуацию в Латвии (по их мнению, уж больно много русскоязычных понаехали), потому перевод детских дошкольных учреждений на латышский язык и не дискриминация вовсе.

Сегодня же ЕСПЧ присудил выплатить представителю ЛГБТ (запрещенная в России организация — авт.) 10 000 евро за неполиткорректное высказывание в его адрес. Вот такие двойные стандарты», — с горечью сообщила Дьери.

Один из составителей иска, опытнейший юрист-правозащитник Владимир Бузаев поведал дополнительные подробности: «Суд использовал по дошкольному образованию те решения, которые он уже вынес по школам — государственный язык у нас в Латвии единственный, и поэтому жаловаться на дискриминацию, заключающуюся в уменьшении родного языка в системе образования, русские права не имеют».

Латвийские власти особо и не скрывают, что своими действиями мстят русским за «советскую оккупацию». Ранее в этом месяце латвийский КС еще раз подтвердил принятое решение о полном переводе всех бывших русских школ и детских садов на латышский язык. В суде указали, что русский нетерпим в образовании по той причине, что это «язык советских оккупантов и русификаторов», а также нынешних «российских агрессоров».

В КС беспокоятся из-за того, что русский язык все еще остается в Латвии «самодостаточным». Невзирая на ожесточенную борьбу с ним, он все еще применяется в общественной и культурной жизни, в медиапространстве Риги и Даугавпилса и в частном секторе экономики. Поэтому борьбу с русским языком надо усилить.

То есть власти Латвии, по сути, занимаются мягким этноцидом — от местной русской общины требуют самоликвидации. Однако поразительно то, что в ЕСПЧ, вполне это понимая, русофобскую деятельность латвийского государства одобрили. Европейский суд сделал вывод о том, что целью латвийских образовательных «реформ» является «восстановление» единой системы образования на латышском языке.

В связи с этим Бузаев задаётся вопросом: как можно восстанавливать то, чего, с одной стороны, в Латвии никогда не было (то есть всегда существовали школы нацменьшинств), а с другой — всегда было (то есть латышские дети при всех режимах учились в школе исключительно на латышском языке).

Еще один «перл» — утверждение суда о том, что заявители якобы не смогли доказать, что обучение на неродном языке ведет к ухудшению качества образования. «Все ссылки на источники многолетних исследований ООН под эгидой Всемирного банка мною ЕСПЧ были представлены. В приговоре по садикам существование этих выводов стыдливо упомянуто в одном абзаце», — отмечает Бузаев.

Но раз уж «реформа» преследует такие «благородные цели», как «восстановление латвийской системы образования после длительной оккупации», то значит, по мнению ЕСПЧ, всё соразмерно и никакой дискриминации нет.

По словам Бузаева, сейчас можно попытаться оспорить уже правила, принятые после 2018 года. Однако веры в то, что ЕСПЧ встанет на сторону русских детей хотя бы в этом случае, маловато. Впрочем, есть еще надежда на вердикт Комитета по правам человека ООН, на рассмотрении которого находится аналогичная жалоба от 91 родителя.

Лишь два варианта

Известие о решении европейского суда вызвало ликование латышских националистов. Главная из идеологов «дерусификации», латышская поэтесса Лиана Бокша-Ланга выложила на своей странице песню неких молодых латышских музыкантов. Нежный девичий голос поет об «оккупантских сволочах», которые всюду «пердят на русском языке», «не уважают эту страну», «настаивают на каких-то правах» и «лижут кремлевский унитаз». Песня содержит требование к «кремлевским овцам» — «научиться говорить, а лучше проваливать».

Правозащитница Ольга Петкевич подала на музыкантов заявление о разжигании межнациональной ненависти в Службу госбезопасности и полицию. Но сомнительно, что эти учреждения откликнутся. Они завалены делами иного рода — подводят «под монастырь» лиц, возложивших цветы на месте снесенного памятника советским солдатам, наклеивших на стене общественного здания стикер с изображением советского ордена, выставивших в своем окне российский флажок, публично спевших «Катюшу» и т.д.

О том, что «окно Овертона» в Латвии сейчас подвергается существенным подвижкам, свидетельствует и другой свежий факт. Некий Иварс Липскис вывесил опрос. «Хочешь ли ты уничтожить латвийских русских?» — вопрошает Липскис, работающий, судя по его анкете в соцсети, таксистом в Риге. Предложенный им «лёгкий вопрос» предусматривал лишь два варианта ответа — «да» или «нет».

В итоге 31% опрошенных (это более семидесяти человек) высказались за уничтожение русских. И тут совсем не радует то, что большинство проголосовало против. Сам факт такого опроса становится уже в Латвии новой нормальностью, а преступления геноцида творит, как правило, активное меньшинство при пассивном отстранении большинства.

Позже Липскис на всякий случай свой опрос удалил, ведь его увидели 6 тысяч человек, кто-то мог бы составить заявление в органы. Вряд ли бы у таксиста были какие-то серьезные неприятности, но всё же…

Латвийские спецслужбы завели дело на многолетнего лидера русской общины Латвии, постоянно боровшегося за право русских детей учиться на родном языке — 74-летнюю Татьяну Жданок. Сначала был принят закон, помешавший ей снова баллотироваться в Европарламент, а потом ее обвинили в тайных «связях с ФСБ».

Власти дождались, когда истек срок полномочий Жданок как депутата Европарламента, и провели на днях обыск в ее жилище в Риге. Карманным журналистам были продемонстрированы «улики», обнаруженные в доме политика, — значки и медали с символикой России и СССР, георгиевская лента и открытка с изображением Путина верхом на медведе.

Судя по всему, власти намерены отправить Татьяну Аркадьевну в тюрьму, чтобы этим актом окончательно устрашить всех недовольных.

25 июля стало известно, что ЕСПЧ отверг иск Татьяны Жданок и признал «соразмерным» введенный латвийскими властями запрет ей баллотироваться в парламент государства.

«Суть спора — насколько оправдан с точки зрения Европейской конвенции прав человека запрет баллотироваться в Сейм лицам, активно действовавшим в Компартии Латвии с января по август 1991 года. Именно тогда Татьяна Аркадьевна и была избрана членом ревизионной комиссии уже утратившей власть КПЛ. <…> Оказывается, этот запрет соответствует Конвенции в условиях, когда Россия ведет активные боевые действия против Украины», — поясняет Владимир Бузаев.