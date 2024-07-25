Официальный девиз открывающейся в пятницу, 26 июля летней Парижской Олимпиады — «Игры, открытые для всех» — звучит откровенным издевательством и воплощается на ней с точностью до наоборот.

Global Look Press

До 11 августа на Играх будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта, соревнования будут проходить на основной площадке в Париже, а также в 16 других французских городах и даже на Таити — острове во Французской Полинезии, находящемся в Тихом океане (там пройдут соревнования по серфингу). Однако ни на одну из них фактически не допущены олимпийские команды России и Беларуси.

Точнее, формально российским и белорусским олимпийцам возможность участвовать там предоставлена, но это участие обставлено такими дискриминационными условиями, что в итоге вся олимпийская делегация из России будет состоять из 15, а Беларуси — из 16 спортсменов в нейтральном статусе — без флага своей страны.

Для сравнения: олимпийская команда США превышает российскую в 40 (!) раз и состоит из более чем 600 атлетов. Нынешнее представительство России составляет лишь три процента от численности делегации на Олимпиаде-2012 — последних летних Играх, где не было приключений с допуском.

Даже три года назад, в условиях жестких антидопинговых и ковидных ограничений, мы возили в Токио 336 атлетов.

Да и те немногие российские и белорусские олимпийцы, которые всё же выступят в Париже, официально представляют не Россию с Беларусью и даже не олимпийские комитеты своих стран (как это было на последней зимней Олимпиаде в Китае), а будут обозначаться аббревиатурой AIN («индивидуальные нейтральные атлеты»).

Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с немцем Томасом Бахом сделал всё возможное, чтобы представительство россиян было минимальным, на уровне карликовых государств. Используя СВО как предлог, МОК один за другим выдвигал разнообразные барьеры для спортсменов из России и Беларуси.

Так, уже изначально число наших кандидатов на Париж было сокращено почти вдвое, так как на международные старты были не допущены представители командных видов спорта и коллективных дисциплин. Таким образом, за бортом Игр для России сразу оказались синхронное плавание, футбол, баскетбол (классический и 3×3), волейбол (классический и пляжный), гандбол, водное поло, регби-7, хоккей на траве.

Также МОК заявил, что на Олимпиаду не будут допущены спортсмены, «активно поддерживающие» военную операцию на Украине; работающие по контракту с российскими или белорусскими военными организациями или органами национальной безопасности (в число которых включили, в том числе, спортивные общества ЦСКА и «Динамо»); не соответствующие антидопинговым требованиям.

Кроме того, российские и белорусские спортсмены будут выступать без флага и гимна, не примут участия в параде открытия, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Для того чтобы проверять, соответствуют ли они вышеназванным критериям, была создана специальная комиссия. По удивительному совпадению, и все члены комиссии, и её секретарь — директор МОК по этике и соответствию, представляли только недружественные России государства: Нидерланды, Испанию, Южную Корею и Францию.

Так что комиссия МОК вполне оправдала ожидания, выискивая любые зацепки для того, чтобы лишить наших спортсменов малейших шансов для поездки на главные международные соревнования.

Так, например, Михаил Павлов, выступающий в гребле на каноэ, был лишен нейтрального статуса и права выступить на отборочных стартах за лайк в соцсетях под видеороликом с выступлением президента РФ. А украинский олимпийский комитет, регулярно писавший доносы в МОК на тех или иных российских спортсменов, дошёл до того, что потребовал, например, отстранить от соревнований трёх российских девушек-борцов после поста российского борца Динары Кудаевой в соцсетях.

Девушка написала о своем отце, который погиб на территории Украины, участвуя в СВО, и назвала его героем, а лайки на её пост поставили её партнеры по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малышева.

Некоторые международные федерации решили и вовсе не мучать себя поиском каких-то предлогов и дискриминировали наших спортсменов тотально, полностью отказавшись допускать их к своим стартам даже в нейтральном статусе.

Так поступила, например, Международная федерация лёгкой атлетики во главе с британцем Себастьяном Коу, уже около десяти лет делавшая всё возможное, чтобы не дать возможности выступать на международных стартах некогда мощнейшей сборной России.

А те федерации, которые, наоборот, не пошли на дискриминацию, вызвали ярость западных спортивных чиновников, применивших против непокорных репрессивные меры. Так, за несколько дней до начала Олимпиады МОК исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

Её глава, россиянин Умар Кремлев так прокомментировал это решение: «Только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведет себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени!».

Внутри самой России громко зазвучали голоса тех, кто высказался против участия россиян в Олимпиаде. «Ехать в таком статусе: без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия на парадах открытия и закрытия — унизительно», — уверена руководитель федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов тоже считает, что сборная России должна была ехать в Париж только с флагом и гимном. По его словам, «тот статус, который нам предлагают, чуть ли не беженцев — это унизительная история. Конечно, каждый может принимать своё решение, ему с этим жить… Но сегодня, я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном».

Неприятие нейтрального статуса в той или иной степени высказывали президент ОКР Станислав Поздняков и главы ряда спортивных федераций. Решение отказаться от участия в отборе на условиях международных федераций приняли в академической гребле, парусном спорте, стрельбе из лука и современном пятиборье.

В конечном итоге политика МОК привела к тому, что часть российских и белорусских спортсменов не была допущена к Олимпиаде, а часть добровольно отказалась от участия в соревнованиях в знак протеста против дискриминационных и унизительных мер

Так что в списке из 15 российских нейтралов, аккредитованных на предстоящие Игры, всего одна по-настоящему яркая звезда на пике карьеры — теннисист Даниил Медведев. В таких условиях российские телеканалы отказались от покупки прав на телетрансляцию, и впервые за 40 лет, со времен бойкота СССР летних Игр в Лос-Анджелесе, Олимпийские игры в России не покажут по телевизору.

Global Look Press Даниил Медведев

Хотя то, что по-прежнему называется Олимпиадой, давно уже не является чисто спортивным соревнованием, превратившись в насквозь политизированное действие. А чтобы вернуть себе возможность полноценно соревноваться на спортивной арене, России, похоже, необходимо будет вначале побеждать на поле боя.