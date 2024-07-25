Испанский суд приговорил 76-летнего гражданина королевства Помпейо Гонсалеса Паскуаля к 18 годам тюремного заключения за отправку писем-бомб премьер-министру Испании, а также в посольства США и Украины в ноябре 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как утверждает местная пресса, Помпейо выступал против поддержки Западом Украины после начала Россией СВО. И не нашел никакой иной формы продемонстрировать свое несогласие с «единым взглядом всей Европы» на эту проблему, кроме как угрожать некоторым должностным лицам Испании и других государств.

Высший уголовный суд Испании Audiencia Nacional признал его виновным по статьям «терроризм» и «изготовление взрывчатых веществ».

Полиция Испании

В обвинительном заключении, выдержки из которого приводит интернет-издание Infobae, сообщается, что «свое несогласие с поддержкой Украины бывший работник мэрии баскского города Витория, а ныне пенсионер» выражал отправкой по почте конвертов, содержащих внутри вещества, которые могли бы взорваться при распечатывании отправления получателем».

Письма-бомбы с самодельными взрывными устройствами были отправлены премьер-министру Педро Санчесу, министру обороны Маргарите Роблес, в посольства США и Украины. Среди адресатов также значились некая испанская оружейная фирма, производящая гранаты, партия которых была безвозмездно передана Украине, и главная база испанских ВВС Торрехон.

Только одна из посылок причинила вред получателю — легкие травмы при ее вскрытии получил работник украинского посольства. Причем информация об этом случае поступала противоречивая. Одни издания утверждали, что кто-то из посольских решил на территории сада открыть неотсканированный на опасное содержимое конверт. Другие — что почтовое отправление аккуратно открывал охранник, но что-то пошло не так и раздался взрыв.

Впрочем, «взрыв» — это слишком сильно сказано. Как выяснилось чуть позже, в конверте что-то щелкнуло, проскочила искра и посылка загорелась. Охранник же после случившегося был доставлен в медучреждение, где ему обработали порез на пальце и заклеили его пластырем.

Все остальные адресаты оказались то ли умнее украинских дипломатов, то ли менее любопытными и поручили вскрытие полученных по почте «подарков» специалистам инженерно-саперного дела. У профессионалов ничего нигде не щелкнуло и не загорелось. И уж, конечно, обошлось без повреждений рук, ног и всего остального.

Посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев тут же заявил о существовании «русского следа». И оказался единственным, кому в голову пришла столь бредовая мысль. Остальные адресаты заявили, что определить злоумышленников должны испанские правоохранители.

Вычислили автора-изготовителя опасной почты испанские следователи довольно быстро. Деталей поиска прессе узнать не удалось, но зато правоохранители щедро поделились с журналистами информацией, не позволявшей усомниться в том, что злодею от карающей руки закона не уйти.

При обыске в квартире Помпейо Гонсалеса Паскуаля оперативники обнаружили дрель, сверла, металлические пластины, винты и гайки — все то, что было нужно для изготовления небольших контейнеров, начиненных взрывчатым веществом и дробью.

Кроме того, специалисты из биохимической лаборатории установили, что почти незаметные жировые пятна, найденные на поверхности картонных конвертов, имеют ту же структуру ДНК, что и образцы кожи бомбиста-пенсионера, который оказался в плюс ко всем своим недостаткам поклонником террористической баскской организации ЭТА и закоренелым марксистом (у него на книжной полке обнаружили томик «Капитала»). А также почитателем Долорес Ибаррури (лидер Компартии Испании с 1942 по 1989 г.) и, само собой разумеется, членом коммунистической партии.

Весь этот комплекс улик позволил испанским следователям предъявить престарелому экс‑коммунисту обвинение в терроризме и изготовлении бомб кустарным способом. Однако террористом баскский пенсионер был признан на удивление безопасным, ибо до суда его оставили гулять под подпиской о невыезде, а не водворили в камеру или хотя бы под домашний арест.

Суд, состоявшийся на этой неделе, приговорил Гонсалеса Паскуаля к 18 годам тюремного заключения — 10 лет он получил за терроризм и еще 8 за изготовление самопальных взрывных устройств.

Осужденный себя виновным не признал. И сообщил в ходе слушаний, что «конверты (30 шт.) купил на Amazon, хотел в них рассылать письма знакомым с поздравлениями, но пришлось приобретенное выбросить, поскольку материал, из которого были изготовлены конверты, оказался слишком жестким и толстым, для писем неподходящим». Неудивительно поэтому, что на выброшенных картонках остались следы рук пенсионера.

Тот, кто потом, очевидно, нашел в контейнере для мусора эти конверты и мог с ними поступить, как ему заблагорассудится. Может быть, даже и начинить тротилом. Любителей прошерстить мусорные ящики в Испании не так мало, как можно подумать.

Что касается найденных у него дрели и сверл, то, по словам Паскуаля, это то же самое, что считать потенциальным убийцей человека, у которого на кухне есть ножи для резки хлеба или разделки мяса.

Если судить по тому, как преступление и наказание 76-летнего бомбиста подается в испанской прессе, то и доказательства вины и объяснения Гонсалеса Паскуаля выглядят, осторожно выражаясь, недостаточно твердыми.

Но самое интересное в этой истории то, что ни в одном испанском издании не бросились трубить о том, что раз пострадал сотрудник украинского посольства, то «это Путин виноват».

Вообще надо сказать, что Россию в Испании, как, впрочем, и в других странах ЕС, пресса не жалует и использует любой мало-мальский повод, чтобы демонизировать Кремль. Но в описываемом случае этого почему-то не произошло. Возможно, потому что выглядело бы это совсем уж комично.

Испанцы все чаще в своих комментариях под статьями в прессе указывают на то, что им подают мнение только одной стороны, а им хотелось бы видеть обе точки зрения и самостоятельно понять, кто в российско-украинском конфликте прав и кто виноват.

И потому призыв главы украинского МИД Дмитрия Кулебы к посольствам всех стран в Мадриде «усилить меры безопасности» был воспринят с пониманием, но без излишней шумихи. И никто на демонстрации под антироссийскими лозунгами на мадридскую площадь Сибелес не вышел.

Даже после того, как Кулеба добавил, что ответственным «не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу по укреплению Украины».

Что же до справедливости или несправедливости приговора поклоннику Долорес Ибаррури, с этим разберутся более высокие судебные инстанции, куда адвокаты осужденного направят свои апелляции.