Скандал с блокадой транзита российской нефти в Венгрию и Словакию, которую Украина ввела на прошлой неделе, 23 июля вышел на новый уровень.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в ответ продолжит блокировать выделение 6,5 миллиарда евро на военную помощь Киеву из так называемого «фонда мира» Евросоюза, пока не решится вопрос с возобновлением транзита.

Пострадали две страны

«Я чётко дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос транзита нефти «Лукойла» Украина не решит, всем следует забыть о выплате 6,5 миллиарда евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы способствовали выплате 6,5 миллиарда евро, тогда как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения», — сказал глава венгерской дипломатии порталу ATV.

В тот же день представитель Еврокомиссии подтвердил брюссельскому порталу Euractiv, что комиссия получила запрос Венгрии и Словакии о консультациях в связи с украинским запретом на транзит нефти российского «Лукойла» и изучает его.

Запрос был подан накануне, когда Петер Сийярто заявил, что у ЕК есть три дня, чтобы предоставить какой-то ответ, а при отсутствии результата Венгрия обратится в международные суды. Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что Украина нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Вопрос энергоснабжения — это не политический, а инфраструктурный вопрос <…> Проблема снабжения Венгрии нефтью физически не может быть решена без поставок нефти из России, просто потому, что нет другого альтернативного транспортного маршрута», — цитировало Сийярто издание Magyar nemzet.

По его словам, «это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам — членам ЕС».

При этом глава венгерской дипломатии заявил, что пострадавшая страна — член ЕС может немедленно начать процедуру консультаций, а если с Украиной не удастся договориться, то существует возможность создания арбитражного суда и проведения разбирательства в течение 40 дней.

«Если и в этом случае решение не будет найдено, Европейский союз имеет право отказаться от выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации», — отметил Сийярто.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также заявил, что меры по приостановке транзита нефти компании «Лукойл», которые ввела Украина, являются «явным нарушением положений Соглашения об ассоциации, заключенного между ЕС и Украиной».

«Мы отвергаем превращение Словакии в политический инструмент против Венгрии или любого другого государства. Мы будем решительно защищаться и применять все возможности европейского права», — сказал Бланар.

Словакия также пострадала от действий Украины, поскольку венгерская компания MOL контролирует не только нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Сазхаломбатт неподалёку от Будапешта (Danube refinery, мощность 8,1 миллиона тонн нефти в год), но и НПЗ Slovnaft в Братиславе (мощность 5,5 млн т/год). По словам Петера Сийярто, Венгрия и Словакия получают от российского «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», проходящему через Украину, в общей сложности 4,5 миллиона тонн нефти в год.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо ещё 21 июля в разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем сообщил, что Киев может потерять 10% импортируемого дизельного топлива.

«Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, а решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это будет иметь влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефтепродуктов, произведенных на Slovnaft, на Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления», — заявил словацкий премьер.

Фицо также назвал украинские санкции в отношении «Лукойла» бессмысленными, поскольку они наносят вред не России, а преимущественно «некоторым странам — членам ЕС».

Это не самодеятельность

Но если от импорта дизельного топлива из Словакии Украина зависит на 10%, а из Венгрии — ещё меньше (открытой информации по поставкам нет), то с электроэнергией дела обстоят совсем иначе.

В июне 2024 года наибольший объем электричества Украина импортировала как раз из Венгрии — 357,1 тыс. МВт•ч, или 42% от всего импорта. Ещё 148,5 тыс МВт•ч поступило из Словакии (17% от общего объёма импортированной электроэнергии).

При этом импорт продолжается и после блокады Киевом транзита российской нефти в эти две страны.

Почему же Венгрия и Словакия в ответ не заблокируют поставки электроэнергии на Украину? Всё дело в том, что с 16 марта 2022 года Украина стала полноправным членом Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Киев запрашивает импорт электроэнергии у соседних стран в рамках ENTSO-E в аварийном режиме, и они могут отказать только в связи с техническими, а не политическими причинами.

Правда, отдельные венгерские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны 23 июля сообщили, что Венгрия готовится отключить подачу электроэнергии Украине уже в эту субботу, если поставки нефти не будут возобновлены до полуночи пятницы. Однако официального подтверждения такой информации нет.

При этом вряд ли Киев занимается самодеятельностью. Скажем, когда в октябре минувшего года Болгария в одностороннем порядке ввела дополнительный дискриминационный сбор за транзит российского газа, также ударивший по Венгрии, Еврокомиссия на протяжении нескольких дней начала официальные консультации с Софией. Сбор так и не начали взимать, а в декабре 2023 года он был официально отменён.

Однако тогда Брюсселю нужен был голос Венгрии за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, ныне же все необходимые решения приняты. В ЕС на разных уровнях раздаются голоса о том, что Будапешт и лично венгерского премьера Виктора Орбана нужно покарать за слишком независимую политику, особенно в отношении России и Китая.

Инструментальное же использование для этого Киева даёт возможность евробюрократам развести руками — мол, мы тут ни при чём. Словакии же скорее достаётся «за компанию», не столько за реальные действия, сколько за заявления Фицо в поддержку Орбана.

В самом же Киеве пока делают вид, что вообще ничего не происходит. Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов на онлайн-встрече с инвесторами 22 июля заявил, что усиление санкций против российского «Лукойла» не повлияло на объемы транзита нефти через Украину.

«Общий транзит нефти в июле — стандартный, если сравнивать объемы с прошлыми месяцами, и в нём нет нефти «Лукойла», — так ответил Чернышов одному из инвесторов. По его словам, «если нынешние поставщики нефти не попадут под санкции, Украина может продолжать транзит».

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв считает, что одним из вариантов решения проблемы для Венгрии и Словакии может стать договоренность с другими российскими компаниями — «Татнефтью» и «Роснефтью».

«Теоретически они могли бы поставить объемы «Лукойла» — им Украина транзит пока не запретила», — написал Царёв в своём канале.

Вот только нет никаких гарантий того, что санкции против «Татнефти» и «Роснефти» Киев не введёт на следующий день после подписания этими компаниями контрактов на поставки нефти в Венгрию и Словакию.

И даже если в этих контрактах будет сказано, что поступающая из России нефть уже принадлежит европейским компаниям, надёжного её транзита через Украину никто гарантировать не сможет.

Поскольку консультации ЕС с Украиной пока не начаты, а перспектива судов и вовсе неопределённа, больше всего обычных венгров и словаков волнует возможный рост цен на топливо — ведь большая часть продукции Danube refinery и Slovnaft идёт на внутренний розничный рынок.

20 июля брюссельская редакция американского портала Politico написала, что Венгрия может столкнуться с топливным кризисом в связи с блокадой поставок российской нефти через Украину, поскольку зависит от них на 70%. «Основная цель Украины — перекрыть ключевой источник финансов для России, использующей полученные за нефть деньги для финансирования армии», — сказано в материале издания.

Правда, Politico не упомянул, что это своеобразный «выстрел себе в ногу», поскольку с августа 2023 года Украина получала по 21 евро за транзит каждой тонны нефти из России в Венгрию или Словакию. То есть при годовом объёме транзита в 4,5 миллиона тонн Украина уже заработала почти 90 миллионов евро.

Поскольку в нынешних условиях Киев вряд ли добровольно отказался бы от денег, это ещё один аргумент за то, что реальным инициатором блокады транзита является Брюссель.

Хотя и Венгрия, и Словакия вряд ли столкнутся с дефицитом топлива, потому что существуют альтернативные маршруты поставок нефти, в том числе через Хорватию, но и без того высокие цены на бензоколонках могут вырасти ещё больше, считает Тамаш Плетцер, аналитик по вопросам энергетики Erste Group в Будапеште.

Решение Украины также может поставить под угрозу поступления в бюджет Венгрии от специального налога на российскую нефть, который был увеличен ранее в этом месяце, чтобы закрыть фискальные дыры.

«Это создаст проблему для правительства, поскольку специальный налог на MOL является серьёзным доходом. Кроме того, станет невозможно держать цены на топливные продукты ниже среднерегионального уровня», — сказал Плетцер в комментарии Bloomberg, опубликованном 22 июля.

Судя по всему, именно дестабилизация социально-экономической ситуации в Венгрии и является главной целью действий Киева, за которыми явственно видны «уши» Брюсселя.