Российская армия продвигается на ряде участков фронта по всему Донбассу. ВСУ же отступают или несут тяжёлые потери, однако официальный Киев не спешит посылать на фронт подкрепление.

ИА Регнум

Стремясь затормозить наступление ВС РФ, украинское командование превратило ряд населённых пунктов в сплошные оборонительные узлы. Киев не ставит задачи удержать тот или иной посёлок, но стремится навязать российской армии изнуряющие бои. Поэтому ключевая задача ВС РФ — перерезать трассы и маршруты снабжения сил, оставляемых в глухой обороне, чтобы затем окружить и разгромить.

На неделе об использовании российскими войсками подобной тактики сообщил проукраинский «Институт изучения войны» (ISW). По данным аналитиков, опубликованные в Сети кадры свидетельствуют о продвижении российских войск в районе трассы Марьинка — Угледар. При этом аналитики заявили, что под угрозой оказались поставки ВСУ в город.

Российские войска действительно продвинулись в районе Угледара, рассказал источник ИА Регнум, находящийся на этом участке фронта. Но пока речь не идёт о блокировании гарнизона ВСУ в городе.

«Бои в этом районе идут достаточно давно, фронт двигается. Наши войска выходят к трассе, противник контратакует. Снабжение Угледара по этой трассе не ведётся. Но замысел в целом понят верно: обойти город, постараться отрезать противника. Это на ближайшую перспективу», — сообщил собеседник издания, добавив, что есть успехи на этом направлении.

Контроль над Угледаром обеспечивает стратегическое преимущество на этом участке фронта. Населённый пункт находится на единственной возвышенности в этом районе, что позволяет корректировать артиллерийский огонь. Также в городе находятся несколько многоэтажек, в которых ВСУ оборудовали наблюдательные пункты.

Лобовой штурм города может привести к большим потерям, поэтому ключевой задачей остаётся прорыв к трассам и маршрутам снабжения украинского гарнизона. Основной маршрут, по которому в город поставляются боеприпасы, — это дорога на Курахово через посёлки Богоявленовка и Успеновка.

Трасса находится под наблюдением с воздуха, поэтому любая техника, движущаяся в Угледар или из него, становится мишенью для артиллерийских ударов или дронов.

Отрезать от снабжения

Ещё один неочевидный, но крайне важный успех достигнут на покровском направлении. На западном фасе наступления российские войска выбили ВСУ из части населённого пункта Великая Новосёловка, который превратили в крупный узел обороны.

Фронт в районе постепенно выравнивается по течению реки Волчьей — нового оборонительного рубежа ВСУ, который должен прикрыть наступление на Покровск, последний крупный населённый пункт, остающийся под контролем украинских войск в западной части Донбасса.

«По Новосёловке — двигаемся вперёд, тесним, не даём им перекидывать помощь с того берега. Вообще, сопротивление там бестолковое, организовано «на отстань». Нет ощущения, что здесь есть обученные резервы — всё больше мобилизанты, пехота с лёгкой бронёй. Но мы готовы к любому сценарию», — отмечает источник ИА Регнум.

Что касается ситуации на северном фасе покровского направления, там после освобождения населённого пункта Новоалександровка российские войска нависли над трассой Покровск — Константиновка. Это ключевая транспортная артерия, связывающая группировку в районе Часова Яра и Торецка с Покровском и далее — с тылами ВСУ.

На это направление командование бросило одно из лучших соединений украинской армии — 47-ю механизированную бригаду, имеющую на вооружении американскую бронетехнику. Перед бригадой, изрядно потрёпанной в последние месяцы, стоит задача удержать трассу. Об этом рассказали сами военнослужащие.

«Перерезанная трасса означает для ВСУ огромные потери в логистике, поскольку это единственный путь возле передовой», — заявляют бойцы 47-й бригады ВСУ в разговоре с украинскими СМИ.

Потеря трассы создаст условия для разгрома оставшейся без снабжения группировки противника в районе Торецкой агломерации и города Часова Яра.

Бои в Нью-Йорке

Не лучшим образом для ВСУ складывается ситуация и в районе Торецка, где российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях. Информации с этого участка поступает немного, но бедственную ситуацию признают даже украинские источники.

По их данным, ВСУ оставили часть населённого пункта Нью-Йорк, включая район железнодорожной станции Железная. Линия фронта проходит по центру населённого пункта и вплотную приближается к центру обороны противника — бывшему фенольному заводу, цеха которого превратили в фортификационный центр.

Также продолжается наступление в районе населённого пункта Пивничное, севернее Нью-Йорка, и непосредственно на улицах Торецка.

Как признают украинские источники, вскоре ВСУ могут оставить всю агломерацию и отступить в район Константиновки. При этом российская армия может выйти в тыл украинской группировки в городе Часовом Яре, что обрушит фронт, после чего линия соприкосновения сдвинется на десятки километров на запад.

Призрак «контрнаступа»

В Киеве, очевидно, понимают, что ситуация в Донбассе складывается для ВСУ критическая. Но украинское командование даже не пытается переломить ход боёв. Выбор прост: либо у Киева закончились резервы, либо это осознанное решение.

Можно было бы предположить, что украинские войска исчерпали запасы бронетехники, переданной по линии НАТО. Но на днях стало известно о передаче Киеву двух пакетов военной помощи.

По данным France 3, Франция передаст ВСУ 18 самоходных орудий Caesar, 128 бронемашин VAB, 24 колёсных танка AMX-10, а также боеприпасы и запчасти к ранее поставленным вооружениям.

В свою очередь Германия передала ВСУ десять танков Leopard 1A5, 20 бронемашин Marder, три установки РСЗО HIMARS, а также системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, отмечает Merkur.de.

Примечательно, что поставки шли тайно, ранее о них не заявляли.

Также появлялась информация о передаче украинским войскам крупных партий бронетехники из США. В пакеты помощи, которые в последнее время анонсирует Вашингтон, входят только боеприпасы, запчасти и расходные материалы. При этом на дорогах Европы и вблизи украинской границы фиксируют колонны тягачей с БМП Bradley и другой техникой. Причём украинских блогеров, даже лояльных власти, преследуют за публикацию кадров с переброской техники.

Поставленная техника не появляется в Донбассе или Харьковской области, следовательно, она накапливается в других регионах. Например, на запорожском направлении. Пока части ВСУ в Часовом Яре или в районе Покровска остаются без поддержки, в другом месте формируется группировка.

На днях украинские СМИ отмечали годовщину неудавшегося «контрнаступа» лета 2023 года. В числе причин провала называют в том числе нарушения режима секретности: официальные лица прямо заявляли, когда начнётся наступление.

Новый же «контрнаступ», если он действительно состоится, очевидно, готовится в условиях повышенной секретности и может начаться внезапно. К этому нужно быть готовыми.