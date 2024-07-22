В США произошёл настоящий партийный переворот: месячная медиакампания против Джо Байдена возымела успех.

Иван Шилов ИА Регнум

Демократы, паникующие из-за замаячившей угрозы поражения на выборах, в конечном счёте решили заменить коней на переправе, причём в момент, когда до выборов остаётся лишь четыре месяца.

Праймериз давно прошли, нового голосования уже не будет, и элита Демпартии сама выберет, с кем идти на выборы.

Тот факт, что у Байдена имеются явные когнитивные проблемы, был всем очевиден ещё в ходе предыдущих выборов 2020 года. Он и тогда частенько оговаривался и терял нить разговора во время своих интервью. Но демократы на протяжении последних лет тщательно игнорировали этот факт и сами себя убеждали в том, что у Байдена всё замечательно.

Его решение в январе 2023 года идти на второй срок не вызвало большого резонанса, но в ходе кампании стало ясно, что президент уже «не тянет». Однако никакой особой конкуренции на праймериз у него не было: Байден вполне спокойно победил во всех штатах и получил 14 миллионов голосов сторонников Демпартии в свою поддержку.

Внутрипартийный бунт вспыхнул только после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, в ходе которых все когнитивные проблемы Байдена были выставлены напоказ перед аудиторией в 50 миллионов американцев. Скрывать проблему и дальше стало нереально. И демократы, сначала негромко, а затем всё настойчивее стали призывать Байдена сняться с выборов.

Решение это было непростым, ведь американская политическая традиция последнего времени гласит: кто побеждает на праймериз, тот и становится кандидатом в президенты. Любой другой не имеет легитимности.

К тому же последствия выхода из гонки связаны и с вопросами юридического характера: регистрация на выборах во многих штатах заканчивается в августе–сентябре. И только Байден имеет возможность распоряжаться собранным бюджетом своего штаба, а в нём хранятся много миллионов долларов.

На всё это указывали лояльные Байдену силы, которые требовали поскорее подавить бунт, однако число недовольных росло буквально с каждым днём. В итоге около 20% демократов в Конгрессе выступили против Байдена. Несколько попыток президента давать интервью и убеждать бунтующих сплотиться вокруг своей фигуры закончились фиаско.

Сильно повлияла на решение Байдена и позиция многих крупных спонсоров Демпартии, заморозивших выделение десятков миллионов долларов его штабу.

Это произошло на фоне повышенной активности республиканцев в сборе пожертвований, где демократы начали сильно отставать. За второй квартал 2024 года штаб Трампа и связанные с ним структуры собрали 430 миллионов долларов, а демократы — на 100 миллионов меньше.

После неудачных для Байдена дебатов подоспела целая череда опросов, которые показали, что отрыв Трампа по рейтингам увеличивается. Затем у республиканцев прошёл и вполне успешный партийный съезд, на которым представили кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса.

И, вероятно, последней каплей стал опрос из Мичигана, показавший, что у Трампа там имеется преимущество в семь пунктов: 49% на 42%. В последний раз республиканцы так уверенно выступали на Среднем Западе в далёком 1988 году с Джорджем Бушем — старшим.

Теперь главный вопрос состоит в том, что же будут делать демократы. Они и так довольно успешно ввергли собственную партию в состояние настоящего хаоса. Замена кандидата за 100 дней до выборов войдёт в политическую историю США как беспрецедентное событие.

Многие сравнивают ситуацию с положением Линдона Джонсона в 1968 году. Джонсон не очень уверенно выступил на праймериз в Нью-Гэмпшире, после чего неожиданно для всех принял решение сняться с выборов. Но это было в марте — за семь месяцев до голосования. Сейчас же Байден снимается буквально в самый последний момент, когда это ещё возможно.

Как и у Байдена, у Джонсона были низкие рейтинги, вызванные международными кризисами. Тогда речь шла о непопулярной войне во Вьетнаме.

Сейчас же раскол внутри Демпартии связан в первую очередь с конфликтом в секторе Газа, который привёл к многочисленными пропалестинским протестам. Неудачно развивается для Белого дома и ситуация на Украине с поражениями Киева на фронте.

Многих соратников Байдена решение выйти из гонки застигло врасплох. Даже вице-президент Камала Харрис не сразу узнала об этом решении. Не было и никакого видеообращения, что сразу показалось подозрительным, ведь это может означать и то, что Байден со своей деменцией оказался совсем плох.

Хотя в этом случае ему и его окружению придётся думать не только о снятии с выборов, но и об отставке с поста президента.

Многие демократы тут же попытались сплотиться вокруг Харрис. Чета Клинтон, чьей протеже она и является, сразу поддержали Камалу. Пообещал ей оказать помощь и Алекс Сорос, наследник империи своего отца.

Демократов Харрис устраивает тем, что она системный и управляемый кандидат, который не будет бросать вызов партийным кланам. Она оставит всё как есть и сохранит статус-кво администрации Байдена.

Однако рейтинги Харрис не сильно выше, чем у Байдена. Хотя у партии есть возможность подобрать ей кандидата в вице-президенты посильнее, дав таким образом ответ республиканцу Вэнсу. Уже обсуждаются несколько возможных кандидатур.

Звучит имя Марка Келли, сенатора от Аризоны и бывшего астронавта. Он летал в последних миссиях на космических шаттлах и хорошо известен в США не только как политик.

Есть несколько губернаторов из плеяды «крепких хозяйственников». Это Джош Шапиро из Пенсильвании, Энди Бешир из Кентукки и Рой Купер из Северной Каролины.

Но они не очень известны широкой аудитории, их придётся экстренно раскручивать. К тому же риск обнаружения скелетов в их шкафах достаточно велик, что может окончательно потопить демократов.

Крупные игроки в стане Демпартии — Гэвин Ньюсом из Калифорнии или Гретхен Уитмер из Мичигана — заранее отказываются участвовать в выборах.

Они не хотят рисковать, ведь, как и многие демократы, уверены в том, что на фоне раскола Демпартии вероятность победы Трампа очень высока. Поэтому они готовы пересидеть эту президентскую гонку и нацелиться уже на следующий цикл в 2028 году.

Харрис же не жалко — ею можно пожертвовать на этих выборах. Главное для демократов сейчас — усилить позиции в борьбе за Конгресс. С Байденом демократы рисковали потерять очень много мест в обеих палатах, Камала же вместе с приличным кандидатом в вице-президенты тоже может проиграть, но уже не так разгромно.

И это позволит демократам сохранить места в Конгрессе, что укрепит их положение уже на следующих промежуточных выборах в 2026 году.

Но в любом случае демократам нынче не позавидуешь. Они оказались в настоящем цугцванге и каждым решением сами себя закапывают. Теперь их ждут драматичные четыре недели до партийного съезда, на котором может тоже не получиться с ходу определиться с кандидатами.

Затем в течение оставшихся трёх месяцев до выборов последует сумбурная кампания в условиях нерадостных рейтингов и при вырывающемся вперёд по всем показателям Трампе.

Призывы к отставке Байдена с поста президента будут только усиливаться. Но и это большой риск, ведь тогда его заменит Харрис, а она рискует наломать дров до выборов. К тому же в этом случае придётся просить Конгресс утвердить кандидатуру нового вице-президента, а это тоже станет сильной головной болью демократов.

Конца и края этому институциональному кризису нет. Расколотая Америка застряла в нем в условиях самых хаотичных выборов в современной истории.