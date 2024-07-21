Под бурные и продолжительные аплодисменты депутаты Европарламента 18 июля утвердили нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на новый срок. А вместе с ней и её программу действий — перечень пунктов, которые, по мнению госпожи фон дер Ляйен, смогут сделать Европу великой снова.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Следующие пять лет определят место Европы в мире на следующие пять десятилетий. Они определят, будем ли мы формировать своё будущее самостоятельно или позволим событиям или другим людям определять его», — заявила она.

Среди перечня необходимых действий было и создание Европейского оборонного союза. Он подразумевает гораздо более тесную координацию национальных правительств в оборонной сфере на уровне Евросоюза под руководством нового еврокомиссара по обороне, создание единого рынка оборонной продукции и услуг, увеличение численности Европола и ряда других агентств, формирование «воздушного щита» над Европой, собственную систему кибербезопасности и т.п.

«Государства — члены ЕС всегда будут нести ответственность за свои войска, от доктрины до развертывания», — заявила госпожа фон дер Ляйен. Детальный план (так называемую «Белую книгу о будущем европейской обороны») она обещает представить через 100 дней.

Сама идея «Европа защищает себя самостоятельно и сообща» отнюдь не нова. К ней европейские политики приходили тогда, когда пытались быть более суверенными — или когда им приходилось быть суверенными.

«Ещё в 2017 году, когда у Евросоюза испортились отношения с Дональдом Трампом, возникла идея оборонного сотрудничества ЕС. Так появилась программа PESCO», — поясняет ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачёв. Так называемое «Постоянное структурированное сотрудничество», представлявшее собой рамочные форматы и соглашения для создания на их основе единой оборонной политики.

Однако сейчас единая оборонная политика приобрела не конъюнктурный, а постоянный характер, став частью реакции Евросоюза на украинский конфликт и то, что будет после его окончания.

Урсула фон дер Ляйен, как и значительная часть евробюрократов, отказываются от любых проектов и возможностей нормализации отношений с Москвой на условиях взаимного уважения суверенитета и учета национальных интересов (то есть, проще говоря, на российских условиях).

Посредническую миссию венгерского премьер-министра Виктора Орбана она прямым текстом назвала «миссией умиротворения» и дала понять, что Европе нужно готовиться к войне. А для этого как раз и нужен «Европейский оборонный союз».

«Евросоюз фактически действует в логике военного времени. Жёстких противников у идеи нет — даже Орбан и Роберт Фицо не будут возражать против снижения зависимости от США в оборонной сфере. А такая зависимость с углублением этой программы снизится — хотя и не исчезнет полностью. Так что, пусть и по разным причинам, она выгодна почти всем», — говорит Вадим Трухачёв.

По его мнению, однозначно против только фракция Европейских объединённых левых в Европарламенте: «Она против роста военных расходов в принципе. Но у неё будет максимум 50 мест из 720, и она ни на что не повлияет».

Москва, конечно, тоже против. «Это подтверждает <…> общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы своей внешней политики», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Но, как он добавил, «это реалии, в которых нам приходится жить».

Мнение Москвы действительно Урсулу фон дер Ляйен не волнует. Но ее волнует мнение Вашингтона, и, казалось бы, США должны быть однозначно против Европейского оборонного союза. Во-первых, потому, что координация европейских правительств в военных вопросах должна идти через НАТО — один из главных американских инструментов контроля за внешней и оборонной политикой Европы.

Любое создание альтернативных — и при этом работающих — внутриевропейских институтов не только подрывает легитимность и безальтернативность НАТО, но и выталкивает Соединенные Штаты из Старого Света.

Во-вторых, создание единого европейского рынка оборонной продукции угрожает интересам американского ВПК, который рассматривает европейский рынок как свою вотчину.

Однако Вашингтон, скорее всего, возражать против европейских планов не станет.

Да, он заинтересован в центральной роли НАТО в Европе. Но в то же время Дональд Трамп — вероятный следующий президент США — постоянно говорит о необходимости европейцам самим обеспечивать свою безопасность.

Защищать Европу за европейские деньги — такой же точки зрения придерживается и напарник Трампа, вероятный будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. «Мы хотим, чтобы израильтяне и сунниты поддерживали порядок в своем регионе мира. Чтобы европейцы поддерживали порядок в своем, а мы имели бы возможность больше сфокусироваться на Восточной Азии», — говорил он.

Да, создание единого европейского рынка оборонной продукции невыгодно американскому ВПК, но нет никаких гарантий, что в ходе создания Европейского оборонного союза этот рынок будет создан.

Оборонная промышленность в ряде стран ЕС, например, в той же Германии, находится в плачевном состоянии. Для ее восстановления нужны не только десятки миллиардов евро, но и гарантия заказов (которых нет из-за лоббистских возможностей Вашингтона), а также дешевые энергоносители (которых нет из-за конфликта с Россией).

Поэтому не исключено, что Европейский оборонный союз будет обеспечивать свою безопасность за счет закупок американского вооружения.

Тем более что ЕС собирается не подменять НАТО, а скорее играть самостоятельную роль с опорой на альянс там, где нужно — замещать там, где скажут американцы.

«Мало того, Марк Рютте как будущий генсек НАТО будет эту работу лично координировать. А не входящие в НАТО Австрию и Ирландию привяжут к альянсу ещё сильнее», — резюмирует Вадим Трухачёв.