Состоявшийся съезд Республиканской партии США символизировал тектонический сдвиг в американской политике. Дональд Трамп окончательно поставил под свой контроль республиканцев — как партийную элиту, так и электоральную базу. В стане республиканцев продолжается и идеологическая революция Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM

На глазах совершается перерождение республиканцев из партии Рональда Рейгана, застрявшей со своими взглядами в 80-х годах прошлого века, в совсем новую партию, отвечающую вызовам времени.

Ожидания от партийного съезда были очень высокими, а после неудачного покушения на Трампа уровень энтузиазма среди республиканских делегатов на съезде попросту зашкаливал.

Многие религиозно настроенные сторонники экс-президента находились в состоянии полнейшей экзальтации. Они уверены, что Трампа спасло божье провидение, и он теперь — буквально новый мессия, на которого свыше возложена задача спасения Америки.

Его встречали на съезде как национального героя, Джона Кеннеди 2.0, который при этом выжил и намерен мстить всем своим недругам.

Восторг американских правых вызвало и решение Трампа взять кандидатом в вице-президенты Джея Ди Вэнса. Сенатор от Огайо давно лидировал в опросах как самый желанный кандидат для республиканского электората.

Вэнс — даже больший трампист, чем сам Трамп. Как по внутриполитической повестке, с критикой бесконтрольной миграции и либеральной перестройки Америки, так и во внешней политике, со стремлением к протекционизму, изоляционизму и прекращению горячих войн на Украине и на Ближнем Востоке.

Выбор Вэнса — очевидная попытка Трампа получить «страховку» от нового покушения. Убьёте Трампа, получите такого же, только в два раза моложе.

К тому же Вэнс как 39-летний политик и выходец из Ржавого пояса Среднего Запада способен помочь Трампу побороться за голоса необходимого ему электората. Среди них как американская молодёжь, будущее США, так и рабочий класс, члены профсоюзов.

На республиканский съезд впервые в истории пригласили лидера профсоюза Teamsters, который объединяет 1,2 миллиона «синих воротничков» в США. Он не стал официально поддерживать Трампа, но постарался воспользоваться моментом, чтобы убедить республиканцев пересмотреть своё отношение к профсоюзам. Те традиционно выступают в роли партии бизнеса и стараются ограничивать права профсоюзов в своих штатах.

Однако Трамп понимает, что без голосов рабочего класса республиканцам на выборах не победить. Поэтому он борется за поддержку профсоюзов, обещая им остановить практику закрытия производств в Штатах и переноса предприятий в Мексику или Юго-Восточную Азию.

Идеологическую трансформацию республиканцев олицетворяло и то, что на съезде можно было услышать критику НАТО и политики провоцирования России в конфликте на Украине, а также бесконечных войн, которые устраивает Вашингтон. Лет 12 назад в стане республиканцев доминировали ястребы-неоконы, сторонники этих самых войн. Теперь же партия сдвигается довольно сильно в сторону изоляционизма.

Конечно, критики в отношении других стран тоже раздавалось немало. Тот же Трамп обещал продолжать торговые войны с Китаем, который республиканцы видят экзистенциальным противником США в XXI веке.

Но при этом немало было сказано и о необходимости восстановления мира в Европе и на Ближнем Востоке. То есть о том, чего мы точно не услышим на предстоящем через месяц съезде демократов, где заказывают музыку ястребы.

При этом республиканцы вполне умело старались обходить острые моменты кипящих в США культурных войн. В итоговой программе не упоминается ни тема абортов, ни «радужная» повестка. Упор же сделан на разрешении международных кризисов и закрытии границы от мигрантов.

Ну и, конечно, на экономике, где республиканцы теперь выступают за всё хорошее против всего плохого.

Налоги — понизить, тарифы для спасения производств — ввести, рабочие места — сохранить. Ну и предотвратить потерю статуса доллара как мировой резервной валюты. На фоне набирающей обороты во всём мире дедолларизации американским политикам нынче уже приходится открыто об этом говорить.

После Второй мировой войны Республиканская партия держалась на трёх столпах — апологетике свободной рыночной экономики, социальном консерватизме и поддержке любых мер по «защите» нацбезопасности, вплоть до интервенций в другие страны. Со времён Рейгана этот консенсус затвердел и существовал вплоть до последних лет.

Только при Трампе он начал меняться и адаптироваться под новые реалии.

Экономически республиканцы начинают сдвигаться в центр и продвигать многие популистские меры, от поддержки рабочего класса до критики транснациональных корпораций.

Во внешнеполитической программе республиканцев теперь доминирует протекционизм и изоляционизм. Партийные стратеги уже назвали создаваемую идеологию «новым консерватизмом рабочего класса».

Такая трансформация республиканцев предварительно даёт свои плоды. Уровень поддержки Трампа среди электоральных групп, которые традиционно голосуют за демократов, очень высок. Это испаноязычные, чернокожие, тот самый рабочий класс и молодёжь.

Трампу удаётся на наших глазах раскалывать шаткую коалицию меньшинств Демпартии.

Помогает ему и общий раздрай, который сейчас царит в стане демократов. После покушения на Трампа казалось, что внутрипартийный бунт против Джо Байдена несколько поутих. Но затем он разгорелся с новой силой. Теперь за отставку Байдена выступают и такие крупные игроки, как Барак Обама, Нэнси Пелоси, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и другие.

При этом досрочный выход Байдена из президентской гонки создаст уйму юридических проблем для демократов. Регистрация кандидатов для участия в выборах во многих штатах уже завершается. Огромный предвыборный бюджет штаба Байдена в сотни миллионов долларов оказывается в замороженном состоянии.

Но уж очень сильно демократы опасаются того, что они проиграют не только президентское кресло, но и множество мест в Конгрессе. Поэтому и появляются призывы к Байдену уступить место действующему вице-президенту Камале Харрис. Пусть её рейтинги тоже невысоки, но ей можно хотя бы подобрать сильного кандидата в вице-президенты, чтобы как-то уравнять шансы с Джеем Ди Вэнсом.

Фактически демократы оказались в ситуации настоящего цугцванга.

Оставить Байдена — и рискнуть разгромно проиграть на выборах. Сменить его — означает плюнуть в лицо 14 миллионам избирателей-демократов, которые проголосовали за действующего президента на праймериз. И не факт, что в итоге Харрис выступит лучше. Любой ход делает положение демократов хуже.

До выборов ещё четыре месяца, и многое может поменяться. Нельзя исключать повторных покушений на основных кандидатов, а также «октябрьского сюрприза» под выборы, которые ставят с ног на голову президентскую гонку.

Но прямо сейчас всё складывается даже слишком идеально для Трампа и республиканцев. В этом чувствуется какой-то подвох. Но если его нет, то можно лишь позавидовать политической удаче Трампа, который избежал смерти и победил в судебных войнах демократов. И теперь на всех парах мчится к возвращению в Белый дом.