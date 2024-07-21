Уже несколько дней футбольные фанаты и простые зрители активно обсуждают финал Кубка Америки, где Аргентина победила Колумбию со счетом 1:0. Предметом пересудов, однако, является вовсе не результат игры.

ИА Регнум

Обсуждают даже и не организацию матча на стадионе в Майами, которую профильные функционеры описывают как полный провал американской спортивной индустрии.

Обсуждают то, как аргентинские футболисты, «пребывая в эйфории от победы», вспомнили французов — своих неудачливых соперников по финалу Чемпионата мира 2022 года — и решили спеть про них кричалку весьма специфического (в новой западной парадигме) свойства:

«Они играют за Францию, но все они родом из Анголы.

Они хорошо бегают.

Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы,

Но в паспорте написано «француз».

Подобная разнузданность вполне могла бы остаться в пределах спортивного праздника, где в тот день явно произносилось что-то и похуже. Но полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес, чей трансфер стоил клубу 121 миллион евро, включил онлайн-трансляцию происходящего в своих соцсетях.

Потом, видимо, почуяв, что дело пахнет скандалом, прервал ее, но было поздно. О скандальной кричалке узнал весь мир.

«Эйфория от победы»

Федерация футбола Франции немедленно осудила «неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания», напрямую обратилась к аргентинским коллегам, руководству FIFA и подала юридически оформленную жалобу.

Обиделись и коллеги Фернандеса по лондонскому клубу. Французские легионеры Алекс Дисаси, Мало Гюсто, Лесли Угучукву и другие принялись отписываться от него в соцсетях и рассуждать о том, что футбол в этом году — это «расизм в дикой форме».

Сам Энцо Фернандес уже принес публичные извинения, сославшись на «эйфорию от победы на Кубке Америки», а также заявив, что слова песни не отражают его убеждения или характер.

Извинения зачлись — правда, по большей части у руководства «Челси», которое решило использовать их «как возможность для обучения». Тем не менее клуб анонсировал внутреннюю дисциплинарную процедуру.

Позже, во время интервью на радио, замглавы секретариата спорта Аргентины Хулио Гарро выразил позицию, что капитан аргентинской сборной должен извиниться вместе с президентом Ассоциации футбола Аргентины — это-де будет уместно, ведь вся ситуация ставит страну в плохое положение.

Так что неплохо было бы сделать из случившегося «образцовый пример». Имя Лионеля Месси чиновник при этом не называл, хотя все прекрасно поняли, о ком идет речь.

Пацаны не извиняются

Свобода мнений — свободой мнений, но поста Гарро все же лишился. Президент Хавьер Милей, как сообщают отдельные источники, в порыве гнева поставил на уши всю свою резиденцию, и уже через несколько часов сам замглавы секретариата спорта пытался доказать, что его не совсем правильно поняли и, более того, это лишь его собственные мысли, а не позиция правительства.

Но все оказалось бесполезно.

Милей демонстративно ретвитнул в социальной сети своего сторонника, который весьма красноречиво выразил свое мнение о том, что «сказать, будто Месси должен извиниться перед какими-то европейскими колонизаторами за кричалку, содержащую правду, — значит идти полностью против идеологии» (подразумевалось, что против идеологии Хавьера Милея), поэтому Хулио Гарро должен уйти в отставку «прямо сейчас». Вскоре после этого Гарро был отстранен официально.

Накануне с поддержкой национальной сборной выступила вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль. Мадам сообщила, что ни одна колониальная страна не может запугивать аргентинцев за футбольную песню или «правду, которую они не хотят признавать».

Также вице-президент, как это сейчас модно, отправилась в дебри исторического фактажа, показав, что Аргентина — это суверенная и свободная страна, у которой никогда не было колоний и граждан второго сорта и которая никогда и никому не навязывала свой образ жизни.

Терпеть такое навязывание в отношение самих себя аргентинцы тоже не собираются, ведь страна создана «потом и мужеством» индейцев, европейцев, креолов и темнокожих, таких как Ремедиос дель Валье, сержант Кабраль и Бернардо де Монтеагудо.

Попутно Вильярруэль предложила прекратить «всяким лицемерам» изображать возмущение.

Позже с осуждением уже бывшего спортивного функционера Гарро выступил глава правительства Гильермо Франкос. Он пояснил, насколько неудачной была фраза Гарро и «как важен для Аргентины в целом и президента в частности Месси и вся сборная».

Но пройдет еще день, и окажется, что все не так однозначно. И тон задаст уже другая венценосная дама Аргентины — сестра президента-либертарианца.

Сестра «берёт всё на себя»

Выяснилось, что сестра — а заодно и генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины — Карина Милей лично пришла в диппредставительство и извинилась перед послом Франции за слова вице-президента Вильярруэль. Извинения, как сообщают источники отдельных изданий, «были приняты».

При этом — опять же, со ссылкой на доверенных «пташек» среди аргентинского руководства — журналисты пишут о том, что в правительстве осознали необходимость извинений в связи со скорым визитом Хавьера Милея в Париж. Либертарианский лидер должен будет принять участие в открытии Олимпийских игр, провести официальную встречу с Эммануэлем Макроном, а там, кто знает, может, и получит возможность поплавать в Сене.

Само собой, уже пошли шепотки о том, что ситуация выглядит крайне спорной хотя бы с точки зрения формальной субординации. Вице-президенту Вильярруэль никто и не подумал сказать о визите Милей во французское посольство, сестра президента все «взяла на себя». Интересно, что, когда глава МИД Диана Мондино произнесла шедевральный пассаж в стиле «все китайцы на одно лицо», в представительстве Пекина Карину Милей никто не наблюдал.

В связи с этим представители аргентинской политической общественности полагают, что Милей руководствовалась двумя мотивами: укрепляла собственные позиции, а заодно подготавливала почву для переговоров с Макроном. Которые, ну чисто теоретически, могли бы иметь в качестве последствий инвестиции французских компаний в местную экономику или хотя бы начало разговоров о них.

Французские власти пока по большей части отмалчиваются, отдав ситуацию на откуп национальным СМИ, которых знатно удивило обвинение в колониализме со стороны самых настоящих потомков колонизаторов (а иначе откуда на аргентинской земле вообще взялся кто-то, кроме южноамериканских индейцев?).

Впрочем, футбольная история уже привлекла внимание FIFA, которая начала расследование инцидента. Поступить иначе в связи с величиной скандала у нее бы и не получилось. Так что лучше всего будет дождаться результата разбирательства и возможных санкций — как персональных, так и командных.